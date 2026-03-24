Po volitvah stranke v analize rezultatov in pogovore o sodelovanju

V teh dneh je torej pričakovati prvi odziv strank in s tem že prve namige, kdo se je pripravljen pogovarjati o morebitnem sodelovanju in kdo ne.

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je v ponedeljek začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so sporočili iz njegovega kabineta. Svoboda naj bi v drugi polovici tedna povabila na sestanek "vseh demokratičnih strank", brez vabila pa naj bi ostali v SDS.

Pričakovati je, da se bosta sestanka udeležili sedanji koalicijski partnerici SD ter Levica in Vesna, kot je v oddaji 24UR ZVEČER povedal Zoran Stevanović , se bodo sestanka predvidoma udeležili tudi v stranki Resni.ca, kar pa "še nič ne pomeni", saj da gre samo za pogovore.

'Ne bi si oprostil, če bi prvi mesec po volitvah pokazal, da sem se karkoli zlagal'

Demokrati Anžeta Logarja so že pred vabilom na načelni ravni dejali, da se bodo morebitnim vabilom na pogovore odzvali, v NSi pa so v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.

To bi lahko oblikoval prvak SDS Janez Janša, ki je pred volitvami sicer napovedoval, da šibke vlade ne želi več voditi. Izvršilni odbor SDS je volilni izid in nadaljnje korake analiziral v ponedeljek popoldne. Sklepe naj bi predstavili na današnji novinarski konferenci, pričakovati pa je tudi, da bodo sporočili, ali bodo morebiti zahtevali ponovno štetje glasovnic na posameznih voliščih ali kako drugače ugovarjali rezultatom.

Ugovor se glede na zakonska določila lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja.

Analize volilnega rezultata bodo v teh dneh opravile tudi druge stranke.