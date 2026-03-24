SLOVENIJA ODLOČA 2026

Po volitvah stranke v analize rezultatov in pogovore o sodelovanju

Ljubljana, 24. 03. 2026 06.18 pred eno minuto 2 min branja 0

STA U.Z.
Golob in Janša

Po nedeljskih parlamentarnih volitvah, na katerih se je v DZ uvrstilo sedem strank, je pozornost usmerjena predvsem v relativno zmagovalko volitev, Gibanje Svoboda, ter drugouvrščeno SDS. Prva je že povabila na pogovore o možnem koalicijskem sodelovanju, druga pa je v ponedeljek analizirala izid in naj bi danes razkrila svoje nadaljnje korake.

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je v ponedeljek začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so sporočili iz njegovega kabineta. Svoboda naj bi v drugi polovici tedna povabila na sestanek "vseh demokratičnih strank", brez vabila pa naj bi ostali v SDS. 

V teh dneh je torej pričakovati prvi odziv strank in s tem že prve namige, kdo se je pripravljen pogovarjati o morebitnem sodelovanju in kdo ne.

Pričakovati je, da se bosta sestanka udeležili sedanji koalicijski partnerici SD ter Levica in Vesna, kot je v oddaji 24UR ZVEČER povedal Zoran Stevanović, se bodo sestanka predvidoma udeležili tudi v stranki Resni.ca, kar pa "še nič ne pomeni", saj da gre samo za pogovore. 

Demokrati Anžeta Logarja so že pred vabilom na načelni ravni dejali, da se bodo morebitnim vabilom na pogovore odzvali, v NSi pa so v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.

To bi lahko oblikoval prvak SDS Janez Janša, ki je pred volitvami sicer napovedoval, da šibke vlade ne želi več voditi. Izvršilni odbor SDS je volilni izid in nadaljnje korake analiziral v ponedeljek popoldne. Sklepe naj bi predstavili na današnji novinarski konferenci, pričakovati pa je tudi, da bodo sporočili, ali bodo morebiti zahtevali ponovno štetje glasovnic na posameznih voliščih ali kako drugače ugovarjali rezultatom.

Ugovor se glede na zakonska določila lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja.

Analize volilnega rezultata bodo v teh dneh opravile tudi druge stranke.

