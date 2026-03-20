Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Od ideologije do realnosti: kdo ima program za boljši jutri?

Ljubljana, 20. 03. 2026 13.31 pred 52 minutami 5 min branja 109

Avtor:
24ur.com
Prvo soočenje v Kopru

Pred volitvami smo s pomočjo umetne inteligence analizirali programe političnih strank na ključnih področjih. Slika, ki se izrisuje, je zanimiva. Stranke v osnovi vidijo podobne probleme – nizko produktivnost, drago delo, preobremenjen javni sektor, demografski pritisk in vse večjo negotovost v svetu. Razlikujejo pa se v tem, kdo naj te probleme rešuje: država, trg ali kombinacija obojega – in kako hitro ter kako odločno.

Prav zato so volitve bistveno več kot ideološka izbira. So odločitev o tem, kakšna pravila bodo veljala za gospodarstvo, delo in vsakdanje življenje. O tem, koliko vam bo ostalo od plače, kako dostopno bo zdravstvo, ali si boste lahko privoščili stanovanje in kako stabilno bo okolje, v katerem živite.

In tu pridemo do ključnega razloga, zakaj je pomembno iti na volitve. Ne zato, ker bi politika ponujala popolne rešitve – teh ni. Ampak zato, ker vsaka odločitev pomeni smer. Med več ali manj države, več ali manj trga, hitre ali počasne spremembe. In na koncu se ta smer vedno pozna tam, kjer je najbolj konkretno: na vašem življenjskem standardu.

Volitve tako niso oddaljena politična zgodba. So najbolj neposreden mehanizem, s katerim odločamo, kakšna bo naša prihodnost – in koliko nas bo ta prihodnost stala.

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni sistem zaostaja za potrebami sodobnega gospodarstva. Premalo je poudarka na digitalnih znanjih, inovacijah in praktičnih veščinah, povezava z gospodarstvom pa ostaja šibka. Izziv je, kako pripraviti mlade na trg dela prihodnosti, ne preteklosti.

 

Primerjava programov na področju izobraževanja.
FOTO: 24ur.com

GOSPODARSTVO

Slovensko gospodarstvo se sooča s klasično pastjo srednje razvitih držav: rast obstaja, a je vse manj kakovostna. Produktivnost zaostaja za najrazvitejšimi državami EU, industrija izgublja konkurenčnost, podjetja pa opozarjajo na visoke stroške dela in nepredvidljivo poslovno okolje. Ključno vprašanje je, ali bo Slovenija ostala podizvajalsko gospodarstvo ali naredila preboj v višjo dodano vrednost.

Primerjava programov na področju gospodarstva.
FOTO: 24ur.com

ZDRAVSTVO

Zdravstveni sistem je pod vse večjim pritiskom: dolge čakalne vrste, pomanjkanje kadra in neučinkovita organizacija zmanjšujejo dostopnost storitev. Staranje prebivalstva bo te pritiske še povečalo. Ključno vprašanje je, kako zagotoviti dostopno, kakovostno in finančno vzdržno zdravstvo.

Primerjava programov na področju zdravstva
FOTO: 24ur.com

STANOVANJSKA POLITIKA

Stanovanjska kriza postaja ena ključnih socialnih in razvojnih tem. Cene nepremičnin so visoke, dostopnost za mlade slaba, najemni trg pa nerazvit. Gradnja zaostaja za potrebami, postopki so dolgotrajni, država pa še ni oblikovala učinkovitega modela, ki bi hkrati povečal ponudbo in ohranil dostopnost.

Primerjava programov na področju stanovanjske politike
FOTO: 24ur.com

DAVKI IN PLAČE

Eden največjih problemov ostaja razmerje med bruto in neto plačo. Delo je visoko obdavčeno, kar zmanjšuje kupno moč zaposlenih in konkurenčnost gospodarstva. Hkrati država potrebuje stabilne prihodke za financiranje javnih sistemov. Izziv je torej, kako razbremeniti delo, ne da bi pri tem ogrozili zdravstvo, pokojnine in socialno državo.

Primerjava programov na področju davkov in plač.
FOTO: 24ur.com

VARNOST

Varnost danes ni več le vojaško vprašanje, ampak vključuje tudi energetsko, kibernetsko in družbeno stabilnost. Geopolitične napetosti in hibridne grožnje povečujejo tveganja. Izziv je, kako zagotoviti varnost brez pretiranega poseganja v svoboščine in javne finance.

Primerjava programov na področju varnosti.
FOTO: 24ur.com

ENERGETIKA

Energetska varnost in cene energije postajajo strateško vprašanje. Slovenija je del evropskega trga, kar pomeni visoko izpostavljenost cenovnim šokom. Hkrati mora izvesti zeleni prehod. Izziv je zagotoviti stabilno, cenovno dostopno in hkrati trajnostno energijo.

Primerjava programov na področju energetike.
FOTO: 24ur.com

KORUPCIJA

Zaupanje v institucije je pogosto načeto zaradi občutka neenakosti pred zakonom in netransparentnega upravljanja javnega denarja. Korupcija ni le moralni problem, ampak neposredno vpliva na investicije, učinkovitost države in gospodarsko rast.

Primerjava programov na področju korupcije
FOTO: 24ur.com

DEMOGRAFIJA IN TRG DELA

Slovenija se sooča s pomanjkanjem delovne sile, staranjem prebivalstva in odlivom talentov. Hkrati gospodarstvo potrebuje vedno bolj specializirane kadre. Izziv je kombinacija: večja delovna aktivnost, pametna migracijska politika in boljša izraba domačega znanja.

Primerjava programov na področju demografije in trga dela.
FOTO: 24ur.com

JAVNI SEKTOR IN BIROKRACIJA

Podjetja in državljani se soočajo s kompleksnimi postopki, dolgotrajnimi odločitvami in nepreglednimi pravili. Problem ni le količina regulacije, ampak njena nestabilnost. Izziv je ustvariti učinkovit, predvidljiv in digitaliziran javni sektor, ki ne zavira razvoja.

Primerjava programov na področju javnega sektorja in birokracije.
FOTO: 24ur.com

POKOJNINE IN STARANJE 

Staranje prebivalstva predstavlja enega največjih fiskalnih in družbenih izzivov. Razmerje med zaposlenimi in upokojenci se slabša, kar ogroža vzdržnost sistema. Ključno vprašanje je, kako zagotoviti dostojne pokojnine brez prevelikega bremena za mlajše generacije.

Primerjava programov na področju pokojnin in staranja.
FOTO: 24ur.com

KMETIJSTVO IN HRANA

Slovenija ostaja nizko samooskrbna pri ključnih prehranskih proizvodih, hkrati pa kmetijstvo izgublja konkurenčnost. Podnebne spremembe dodatno povečujejo tveganja. Ključno vprašanje je, kako povečati prehransko varnost, ne da bi pri tem ogrozili okolje ali finančno vzdržnost sektorja.

Primerjava
FOTO: 24ur.com

SOCIALNA POLITIKA

Socialni sistem mora hkrati zagotavljati varnost in spodbujati delo. Izziv je najti ravnotežje med pomočjo najšibkejšim in preprečevanjem odvisnosti od transferjev. Dodatno breme predstavljajo stroški življenja, zlasti za družine.

Primerjava programov na področju socialne politike.
FOTO: 24ur.com

Kje se stranke najbolj razlikujejo?

Največje razlike med strankami se pokažejo pri treh vprašanjih: kdo naj vodi razvoj, kako obdavčiti delo in kapital ter kako hitro spreminjati sistem. Na eni strani so stranke, ki stavijo na aktivno državo (Svoboda, SD, Levica in Vesna), ki z investicijami, regulacijo in industrijsko politiko usmerja razvoj. Na drugi strani so stranke, ki več zaupajo trgu (SDS, NSi, SLS, Fokus), kjer naj bi država predvsem umaknila ovire – z nižjimi davki in manj birokracije. Vmes so Demokrati, Pirati in deloma Prerod, ki poudarjajo predvsem učinkovitost države in boljše delovanje sistema. Druga velika razlika je v davčni politiki: od razbremenitve dela brez večjih posegov drugje do prerazporeditve bremen na kapital in premoženje. Tretja pa je hitrost – od postopnih, evolucijskih sprememb do precej bolj radikalnih posegov v sistem.

Kje so si stranke presenetljivo podobne?

Čeprav je politični prostor videti polariziran, je pri diagnozi težav presenetljivo veliko soglasja. Skoraj vse stranke priznavajo, da Slovenija zaostaja pri produktivnosti, da je preveč odvisna od izvoza in tujega povpraševanja ter da mora preiti v gospodarstvo z višjo dodano vrednostjo. Podobno velja za digitalizacijo, povezovanje znanja in gospodarstva ter potrebo po večji učinkovitosti javnega sektorja – to poudarjajo skoraj vsi, le z različnimi poudarki. Prav tako se večina strank strinja, da je treba razbremeniti delo, čeprav se razlikujejo pri tem, kako nadomestiti izpad prihodkov. Tudi pri energiji obstaja relativno širok konsenz, da mora Slovenija zagotoviti stabilne in konkurenčne vire – razlike so predvsem v tempu in načinu zelenega prehoda.

Kje vsi obljubljajo več – brez jasnega odgovora, kdo bo to plačal?

Največja skupna točka programov je pravzaprav paradoks: skoraj vse stranke hkrati obljubljajo višje plače, več investicij, boljše javne storitve in manj obremenitev – a redko jasno povedo, kako se bo to dolgoročno financiralo. Razbremenitev dela pomeni manj prihodkov v proračun, več javnih investicij pomeni več porabe, staranje prebivalstva pa dodatno povečuje pritisk na pokojninski in zdravstveni sistem. Del odgovora se skriva v upanju na višjo gospodarsko rast in produktivnost, a to je proces, ki traja leta. Prav tu se pokaže največja razlika med programi in realnostjo: ne v idejah, ampak v vprašanju, ali in kako hitro jih je mogoče pretvoriti v rezultate brez novih finančnih ali socialnih napetosti.

Pred volivci je pomembna odločitev.
FOTO: Bobo

Katera stranka je za vas?

Volilne izbire niso samo ideološke – zelo pogosto so tudi odraz življenjskega položaja, poklica, vrednot in pričakovanj ljudi. Vsaka politična stranka zato v praksi nagovarja nekoliko drugačen profil volivcev.

Gibanje Svoboda praviloma nagovarja volivce, ki si želijo stabilnosti in postopnih sprememb. Med njimi so pogosto zaposleni v javnem sektorju, izobražen srednji razred in urbani volivci, ki verjamejo v aktivno vlogo države, a hkrati ne želijo radikalnih prelomov.

SDS ima močno podporo med volivci, ki dajejo prednost redu, varnosti in manjši vlogi države v gospodarstvu. Med njimi so podjetniki, delavci v industriji, starejši in bolj konservativno usmerjeni volivci, pa tudi prebivalci podeželja.

NSi, SLS in Fokus nagovarjajo zmerno desnosredinske volivce, predvsem podjetnike, obrtnike in višji srednji razred. To so ljudje, ki želijo bolj predvidljivo poslovno okolje, manj birokracije in "normalno delujoč" sistem brez večjih političnih pretresov.

Demokrati Anžeta Logarja ciljajo predvsem na razočarane sredinske volivce. Gre za izobražen srednji razred, strokovnjake in del podjetnikov, ki iščejo alternativo politični polarizaciji in bolj umirjen, pragmatičen pristop k vodenju države.

Socialne demokrate (SD) podpirajo volivci, ki dajejo poudarek socialni varnosti in vlogi države kot zaščitnika. Med njimi so pogosto zaposleni v javnem sektorju, starejši in del delavskega razreda, ki jim je pomembna stabilnost socialnih sistemov.

Levica in Vesna nagovarjata bolj ideološko profilirane volivce, zlasti mlajše in urbane. To so volivci, ki poudarjajo socialno pravičnost, okolje in večjo vlogo zaposlenih v gospodarstvu, pogosto pa prihajajo iz akademskega ali javnega okolja.

Resni.ca ima podporo predvsem med volivci, ki so nezadovoljni z obstoječim sistemom in iščejo bolj radikalne spremembe. To so lahko tako podjetniki kot delavci, ki jih motijo visoke cene energije, odvisnost od EU ali splošna smer razvoja države.

Prerod nagovarja umirjene, racionalne volivce, ki cenijo stabilnost, dialog in dolgoročne rešitve. Med njimi so pogosto pripadniki srednjega razreda in strokovnjaki, ki želijo manj ideoloških konfliktov in več sistemskega upravljanja države.

Pirati pa nagovarjajo predvsem mlajše in digitalno usmerjene volivce. Med njimi so pogosto ljudje iz IT-sektorja, startup okolja in svobodnih poklicev, ki si želijo manj birokracije, več digitalizacije in bolj odprt sistem.


Poglavja:
Na vrh Izobraževanje Gospodarstvo Zdravstvo Stanovanja Davki Varnost Energetika Korupcija Demografija Javni sektor Kmetijstvo Sociala Razlike Podobnosti Kdo pije, kdo plača?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Volilni program slovenijaodloca2026
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bbc.co.uk
20. 03. 2026 14.24
hvala g. Janša. Z eno samo potezo z vohljači black cube ste naredili več za slovenijo kot prej v 30ih letih politične kariere. S to potezo ste namreč sebe storpedirali iz političnega parketa slovenije. Zares, hvala. . ...rotfl
Odgovori
0 0
Perrun
20. 03. 2026 14.23
Mah kdo bo to bral, itak je to bolj pesek v oči. Če bi želel Janšo, pogledam na Madžarsko kakšno je stanje, in NE hvala. Zakaj bi želel škodovati svoji državi? Zdaj pa tu vsi dobri dobro živijo, so službe in ni tiranije.
Odgovori
0 0
bbc.co.uk
20. 03. 2026 14.19
a torpeder še ima kakšno torpedo v arsenalu ? s temi vohljači je naredil več za slovenijo v eni sami potezi kot prej v 30ih letih lazenja po politiki naokoli.
Odgovori
+1
1 0
Dobro opazujem
20. 03. 2026 14.18
Vsi mahajo z programi, ko pridejo v vlado poskrbijo najprej zase, gospodarstvenike, zdravnike in vse tiste ,ki jim je denarno pomagal. Ko se ustalicijo, pa krcijo denar kmetom, delavcem in upokojencem. Program ni vreden niti za obrisat ...., da ne bom vulgaren so pikice. Desnicarji so bili prev3ckrat v vladi ,po njimi stalno dobivamo nove davke,ce hocemo drzavo nazaj spravit na povrsje. Vsi to cutimo, samo desna mantra je ,da nam levicarji delijo edino visoke davke. Zamislite si,da vam zena non stop prazni denarnico in ste ubobozali kaj takrat naredis, da resis situacijo, mislim ,da zeni vec ne zaupas denarnice in zavezes pas. Tako sedaj delajo levicarji. Ni nam vsec, bomo samo tako bom napredovali. Tega se vsak dobro zaveda zato vidimo v tunelu luc. Ce pride desnica na oblast, lahko samo recemo adijo denarnica in adijo prihodnost malim ljudem. Veliki bodo bogateli , mali pa stradali. To smo ze doziveli,zato tega vec nocemo.
Odgovori
-1
0 1
jank
20. 03. 2026 14.18
Če bi bili desničarji z vrhovnim izdajalcem iskreni borci proti korupciji, bi bi to vohunsko akcijo izvedli pred tremi, dvemi ali vsaj enim letom. Tako pa so se za poštene oklicali z manipulativnimi posnetki izraelskih vohunov samo 10 dni pred volitvami. Financiranje te vohunske akcije je 100% koruptivno in izdajalsko. Njihov cilj je bil samo zmaga na volitvah z ekstremnim načinom blatenja političnih nasprotnikov in tako, da so na pomoč poklicali najbolj podlo in zloglasno vohunsko izraelsko službe. Ne samo, da te stranke ne zaslužijo glasu, ampak bi jih morali prepovedati in razpustiti, ker so izdajalci države.
Odgovori
-1
1 2
najboljsa24
20. 03. 2026 14.20
ja, res, in kaj bi se zgodilo-NIČ!!! tudi zdaj policija in sodstvo ne bo naredilo NIČ Za enkrat ne delajo še NIČ!!!! edino kar je možno je, da pač ljudje vržejo iz oblasti to mafijo!!! Drugo sploh ni možno v tej mafijski državi!
Odgovori
0 0
najboljsa24
20. 03. 2026 14.21
Kaj je bilo s farmacevtsko, z litijsko, z računalniki...NIKOLI NIČ!!!!!
Odgovori
0 0
bbc.co.uk
20. 03. 2026 14.15
a je general v prostem padu...pardon v odstopu že premagal demenco ? sam sebe je torpediral ....kralj....
Odgovori
-1
1 2
najboljsa24
20. 03. 2026 14.14
Tisti, ki imajo kaj pojma in hočejo dobro Sloveniji bodo volili NSI+SLS+FOKUS
Odgovori
+3
4 1
peT99
20. 03. 2026 14.14
Res je, da v javni upravi Goloba voli velika večina. Ampak ravno zato je še toliko bolj zaskrbljujoče: ko se zaradi njihovih politik gospodarstvo resno skrči, ne bo več od kod vzeti denar za vaše 14. plače, regres, božičnice, dodatke za stalnost in vse ostalo. Takrat ne bo več "država ima denar", ampak bo "država nima denarja, ker ga nihče več ne služi". In ravno takrat se bo začelo pravo rezanje – in ugibajte, kdo bo prvi na vrsti? Ne politiki, ampak vi v javnem sektorju. Torej ni vprašanje, ali vas imajo radi. Vprašanje je, ali razumete, od kod pride denar za vaše plače....
Odgovori
+3
4 1
Jernej Sekirnik
20. 03. 2026 14.12
ne pozabite, kaj čaka v predalu: Davek naj bi menda znašal 1,45 %, prvo je bilo mišljeno 2,5% posplošene vrednosti nepremičnine (stanovanja, hiše ali stavbnega zemljišča), kot jo določa geodetska uprava, in bo veljal za fizične in pravne osebe, vključno s tujci. Zdaj pa računajte, nasrkali ga bomo ornk!!!!
Odgovori
+2
3 1
Jernej Sekirnik
20. 03. 2026 14.13
Novi davek na nepremičnine!
Odgovori
+1
1 0
najboljsa24
20. 03. 2026 14.11
Jaz vem, da večina iz javne uprave voli za Goloba, ampak verjemite, ko bodo uničili gospodarstvo, tudi za vaše plače več ne bo.
Odgovori
+5
6 1
zulj001
20. 03. 2026 14.11
Trenutna koalicija nima NAPISANEGA programa , njihov program so tujci posneli in nam ga v zadnjih dneh predvajajo preko medijev...
Odgovori
+5
5 0
Nekjenasredi
20. 03. 2026 14.10
A se je Robi vrnil iz Makronovega objema ? Je šau mau pojokcat k partnerju? Saj vemo ta je Tinca samo kamuflaža 😬
Odgovori
+4
4 0
televizija2000
20. 03. 2026 14.11
Irelevantno. Klet že dela na polno...
Odgovori
-3
0 3
natmat
20. 03. 2026 14.08
Teologi iz NSi bodo rešili naše gospodarstvo.... kot takrat z ZVONOM 1 in 2....živ dokaz neumnosti...
Odgovori
-4
2 6
assassin911
20. 03. 2026 14.11
Še vedno bistveno bolje od koruptivne svobode.
Odgovori
+5
5 0
boyman
20. 03. 2026 14.07
Sam ne volit goloba pa janše, pa bo bolje. Slabse nemore bit. Dejte se zbudit.
Odgovori
-1
2 3
Gutenberg
20. 03. 2026 14.09
Boš rekel, da bi bilo s Kordišem blagostanje v dveh mesecih?
Odgovori
+5
5 0
najboljsa24
20. 03. 2026 14.09
tudi jaz ju ne bo, ampak večina ju očitno hoče
Odgovori
+0
1 1
Gutenberg
20. 03. 2026 14.07
Si boste upali zavrteti posnetke, na katerih Golob govori o čiščenju janšistov? Ker to je edino v njihovem programu. In 10%.
Odgovori
+5
7 2
kakorkoliže
20. 03. 2026 14.06
Program so lažne obljube predvsem pa brez kančka odgovornosti v primeru neizpolnitve.
Odgovori
0 0
Gutenberg
20. 03. 2026 14.06
Bosta imela posebna agenta Muki in Nika popoldan še kakšno tiskovko, model?
Odgovori
+9
9 0
televizija2000
20. 03. 2026 14.13
Bo Janša tožil še Sovo?
Odgovori
-1
0 1
denden
20. 03. 2026 14.04
A bo kdo vprašal JJ, kaj bo naredil s policijo, sodstvom, NPU, RTV, KPK in z vsemi, ki mu niso po volji, če pride na vlado?
Odgovori
-4
1 5
peT99
20. 03. 2026 14.09
Seveda – takoj, ko bo končal z urejanjem seznama vseh, ki so mu v zadnjih štirih letih "pomagali" ohranjati mir in stabilnost v državi. Ampak res, strah pred njegovim prihodom je razumljiv – navsezadnje bi lahko kdo slučajno začel delati po zakonu namesto po naročilu. Kakšna groza za tiste, ki so se tako lepo navadili na udobno "neodvisnost" institucij. Kdo pa ve, morda bo JJ celo.. zahteval, da policija lovi kriminal namesto političnih nasprotnikov, sodstvo sodi po dokazih, RTV poroča pošteno, NPU pa končno preišče tudi tiste, ki niso v SDS. Katastrofa, ane ?
Odgovori
+2
3 1
denden
20. 03. 2026 14.13
In tako pravijo tisti, ki se najbolj zgražajo nad čiščenjem Janšistov
Odgovori
+2
2 0
denden
20. 03. 2026 14.14
In to pravijo ravno tisti, ki se najbolj zgražajo nad čiščenjem Janšistov
Odgovori
+1
1 0
Podkrajševka
20. 03. 2026 14.04
Pri trojčku NSi...ste pozabili na kmete.
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
20. 03. 2026 14.02
Golob je bil v Bruslju tam je bilo izredno veliko zanimanje namreč pred njim sta bila dva RTV mikrofona.
Odgovori
+13
13 0
assassin911
20. 03. 2026 14.12
In verjetno 1 novinar.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573