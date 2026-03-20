Od ideologije do realnosti: kdo ima program za boljši jutri?

Prav zato so volitve bistveno več kot ideološka izbira. So odločitev o tem, kakšna pravila bodo veljala za gospodarstvo, delo in vsakdanje življenje. O tem, koliko vam bo ostalo od plače, kako dostopno bo zdravstvo, ali si boste lahko privoščili stanovanje in kako stabilno bo okolje, v katerem živite. In tu pridemo do ključnega razloga, zakaj je pomembno iti na volitve. Ne zato, ker bi politika ponujala popolne rešitve – teh ni. Ampak zato, ker vsaka odločitev pomeni smer. Med več ali manj države, več ali manj trga, hitre ali počasne spremembe. In na koncu se ta smer vedno pozna tam, kjer je najbolj konkretno: na vašem življenjskem standardu. Volitve tako niso oddaljena politična zgodba. So najbolj neposreden mehanizem, s katerim odločamo, kakšna bo naša prihodnost – in koliko nas bo ta prihodnost stala.

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni sistem zaostaja za potrebami sodobnega gospodarstva. Premalo je poudarka na digitalnih znanjih, inovacijah in praktičnih veščinah, povezava z gospodarstvom pa ostaja šibka. Izziv je, kako pripraviti mlade na trg dela prihodnosti, ne preteklosti.

Primerjava programov na področju izobraževanja. FOTO: 24ur.com

GOSPODARSTVO

Slovensko gospodarstvo se sooča s klasično pastjo srednje razvitih držav: rast obstaja, a je vse manj kakovostna. Produktivnost zaostaja za najrazvitejšimi državami EU, industrija izgublja konkurenčnost, podjetja pa opozarjajo na visoke stroške dela in nepredvidljivo poslovno okolje. Ključno vprašanje je, ali bo Slovenija ostala podizvajalsko gospodarstvo ali naredila preboj v višjo dodano vrednost.

Primerjava programov na področju gospodarstva. FOTO: 24ur.com

ZDRAVSTVO

Zdravstveni sistem je pod vse večjim pritiskom: dolge čakalne vrste, pomanjkanje kadra in neučinkovita organizacija zmanjšujejo dostopnost storitev. Staranje prebivalstva bo te pritiske še povečalo. Ključno vprašanje je, kako zagotoviti dostopno, kakovostno in finančno vzdržno zdravstvo.

Primerjava programov na področju zdravstva FOTO: 24ur.com

STANOVANJSKA POLITIKA

Stanovanjska kriza postaja ena ključnih socialnih in razvojnih tem. Cene nepremičnin so visoke, dostopnost za mlade slaba, najemni trg pa nerazvit. Gradnja zaostaja za potrebami, postopki so dolgotrajni, država pa še ni oblikovala učinkovitega modela, ki bi hkrati povečal ponudbo in ohranil dostopnost.

Primerjava programov na področju stanovanjske politike FOTO: 24ur.com

DAVKI IN PLAČE

Eden največjih problemov ostaja razmerje med bruto in neto plačo. Delo je visoko obdavčeno, kar zmanjšuje kupno moč zaposlenih in konkurenčnost gospodarstva. Hkrati država potrebuje stabilne prihodke za financiranje javnih sistemov. Izziv je torej, kako razbremeniti delo, ne da bi pri tem ogrozili zdravstvo, pokojnine in socialno državo.

Primerjava programov na področju davkov in plač. FOTO: 24ur.com

VARNOST

Varnost danes ni več le vojaško vprašanje, ampak vključuje tudi energetsko, kibernetsko in družbeno stabilnost. Geopolitične napetosti in hibridne grožnje povečujejo tveganja. Izziv je, kako zagotoviti varnost brez pretiranega poseganja v svoboščine in javne finance.

Primerjava programov na področju varnosti. FOTO: 24ur.com

ENERGETIKA

Energetska varnost in cene energije postajajo strateško vprašanje. Slovenija je del evropskega trga, kar pomeni visoko izpostavljenost cenovnim šokom. Hkrati mora izvesti zeleni prehod. Izziv je zagotoviti stabilno, cenovno dostopno in hkrati trajnostno energijo.

Primerjava programov na področju energetike. FOTO: 24ur.com

KORUPCIJA

Zaupanje v institucije je pogosto načeto zaradi občutka neenakosti pred zakonom in netransparentnega upravljanja javnega denarja. Korupcija ni le moralni problem, ampak neposredno vpliva na investicije, učinkovitost države in gospodarsko rast.

Primerjava programov na področju korupcije FOTO: 24ur.com

DEMOGRAFIJA IN TRG DELA

Slovenija se sooča s pomanjkanjem delovne sile, staranjem prebivalstva in odlivom talentov. Hkrati gospodarstvo potrebuje vedno bolj specializirane kadre. Izziv je kombinacija: večja delovna aktivnost, pametna migracijska politika in boljša izraba domačega znanja.

Primerjava programov na področju demografije in trga dela. FOTO: 24ur.com

JAVNI SEKTOR IN BIROKRACIJA

Podjetja in državljani se soočajo s kompleksnimi postopki, dolgotrajnimi odločitvami in nepreglednimi pravili. Problem ni le količina regulacije, ampak njena nestabilnost. Izziv je ustvariti učinkovit, predvidljiv in digitaliziran javni sektor, ki ne zavira razvoja.

Primerjava programov na področju javnega sektorja in birokracije. FOTO: 24ur.com

POKOJNINE IN STARANJE Staranje prebivalstva predstavlja enega največjih fiskalnih in družbenih izzivov. Razmerje med zaposlenimi in upokojenci se slabša, kar ogroža vzdržnost sistema. Ključno vprašanje je, kako zagotoviti dostojne pokojnine brez prevelikega bremena za mlajše generacije.

Primerjava programov na področju pokojnin in staranja. FOTO: 24ur.com

KMETIJSTVO IN HRANA

Slovenija ostaja nizko samooskrbna pri ključnih prehranskih proizvodih, hkrati pa kmetijstvo izgublja konkurenčnost. Podnebne spremembe dodatno povečujejo tveganja. Ključno vprašanje je, kako povečati prehransko varnost, ne da bi pri tem ogrozili okolje ali finančno vzdržnost sektorja.

Primerjava FOTO: 24ur.com

SOCIALNA POLITIKA

Socialni sistem mora hkrati zagotavljati varnost in spodbujati delo. Izziv je najti ravnotežje med pomočjo najšibkejšim in preprečevanjem odvisnosti od transferjev. Dodatno breme predstavljajo stroški življenja, zlasti za družine.

Primerjava programov na področju socialne politike. FOTO: 24ur.com

Kje se stranke najbolj razlikujejo?

Največje razlike med strankami se pokažejo pri treh vprašanjih: kdo naj vodi razvoj, kako obdavčiti delo in kapital ter kako hitro spreminjati sistem. Na eni strani so stranke, ki stavijo na aktivno državo (Svoboda, SD, Levica in Vesna), ki z investicijami, regulacijo in industrijsko politiko usmerja razvoj. Na drugi strani so stranke, ki več zaupajo trgu (SDS, NSi, SLS, Fokus), kjer naj bi država predvsem umaknila ovire – z nižjimi davki in manj birokracije. Vmes so Demokrati, Pirati in deloma Prerod, ki poudarjajo predvsem učinkovitost države in boljše delovanje sistema. Druga velika razlika je v davčni politiki: od razbremenitve dela brez večjih posegov drugje do prerazporeditve bremen na kapital in premoženje. Tretja pa je hitrost – od postopnih, evolucijskih sprememb do precej bolj radikalnih posegov v sistem.

Kje so si stranke presenetljivo podobne?

Čeprav je politični prostor videti polariziran, je pri diagnozi težav presenetljivo veliko soglasja. Skoraj vse stranke priznavajo, da Slovenija zaostaja pri produktivnosti, da je preveč odvisna od izvoza in tujega povpraševanja ter da mora preiti v gospodarstvo z višjo dodano vrednostjo. Podobno velja za digitalizacijo, povezovanje znanja in gospodarstva ter potrebo po večji učinkovitosti javnega sektorja – to poudarjajo skoraj vsi, le z različnimi poudarki. Prav tako se večina strank strinja, da je treba razbremeniti delo, čeprav se razlikujejo pri tem, kako nadomestiti izpad prihodkov. Tudi pri energiji obstaja relativno širok konsenz, da mora Slovenija zagotoviti stabilne in konkurenčne vire – razlike so predvsem v tempu in načinu zelenega prehoda.

Kje vsi obljubljajo več – brez jasnega odgovora, kdo bo to plačal?

Največja skupna točka programov je pravzaprav paradoks: skoraj vse stranke hkrati obljubljajo višje plače, več investicij, boljše javne storitve in manj obremenitev – a redko jasno povedo, kako se bo to dolgoročno financiralo. Razbremenitev dela pomeni manj prihodkov v proračun, več javnih investicij pomeni več porabe, staranje prebivalstva pa dodatno povečuje pritisk na pokojninski in zdravstveni sistem. Del odgovora se skriva v upanju na višjo gospodarsko rast in produktivnost, a to je proces, ki traja leta. Prav tu se pokaže največja razlika med programi in realnostjo: ne v idejah, ampak v vprašanju, ali in kako hitro jih je mogoče pretvoriti v rezultate brez novih finančnih ali socialnih napetosti.

Pred volivci je pomembna odločitev. FOTO: Bobo

Katera stranka je za vas? Volilne izbire niso samo ideološke – zelo pogosto so tudi odraz življenjskega položaja, poklica, vrednot in pričakovanj ljudi. Vsaka politična stranka zato v praksi nagovarja nekoliko drugačen profil volivcev. Gibanje Svoboda praviloma nagovarja volivce, ki si želijo stabilnosti in postopnih sprememb. Med njimi so pogosto zaposleni v javnem sektorju, izobražen srednji razred in urbani volivci, ki verjamejo v aktivno vlogo države, a hkrati ne želijo radikalnih prelomov. SDS ima močno podporo med volivci, ki dajejo prednost redu, varnosti in manjši vlogi države v gospodarstvu. Med njimi so podjetniki, delavci v industriji, starejši in bolj konservativno usmerjeni volivci, pa tudi prebivalci podeželja. NSi, SLS in Fokus nagovarjajo zmerno desnosredinske volivce, predvsem podjetnike, obrtnike in višji srednji razred. To so ljudje, ki želijo bolj predvidljivo poslovno okolje, manj birokracije in "normalno delujoč" sistem brez večjih političnih pretresov. Demokrati Anžeta Logarja ciljajo predvsem na razočarane sredinske volivce. Gre za izobražen srednji razred, strokovnjake in del podjetnikov, ki iščejo alternativo politični polarizaciji in bolj umirjen, pragmatičen pristop k vodenju države. Socialne demokrate (SD) podpirajo volivci, ki dajejo poudarek socialni varnosti in vlogi države kot zaščitnika. Med njimi so pogosto zaposleni v javnem sektorju, starejši in del delavskega razreda, ki jim je pomembna stabilnost socialnih sistemov. Levica in Vesna nagovarjata bolj ideološko profilirane volivce, zlasti mlajše in urbane. To so volivci, ki poudarjajo socialno pravičnost, okolje in večjo vlogo zaposlenih v gospodarstvu, pogosto pa prihajajo iz akademskega ali javnega okolja. Resni.ca ima podporo predvsem med volivci, ki so nezadovoljni z obstoječim sistemom in iščejo bolj radikalne spremembe. To so lahko tako podjetniki kot delavci, ki jih motijo visoke cene energije, odvisnost od EU ali splošna smer razvoja države. Prerod nagovarja umirjene, racionalne volivce, ki cenijo stabilnost, dialog in dolgoročne rešitve. Med njimi so pogosto pripadniki srednjega razreda in strokovnjaki, ki želijo manj ideoloških konfliktov in več sistemskega upravljanja države. Pirati pa nagovarjajo predvsem mlajše in digitalno usmerjene volivce. Med njimi so pogosto ljudje iz IT-sektorja, startup okolja in svobodnih poklicev, ki si želijo manj birokracije, več digitalizacije in bolj odprt sistem.