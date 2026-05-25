Pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade

Bodoči vladni partnerji kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili, Janša je po izvolitvi za mandatarja napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli danes. Na zaprisego vlade pa računa najkasneje v dveh tednih.

Če bo torej prvak SDS sledil temu roku, bi lahko listo kandidatov v DZ vložil ta teden. Če bo to storil v začetku tedna, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur.