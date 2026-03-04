Naslovnica
Politično 'bojišče' na Dolenjskem in v Posavju: Janša, Boštjančič, Prebilič ...

Novo mesto , 04. 03. 2026

Avtor:
A.K. STA
Robert Golob in Janez Janša

Med kandidati za poslance DZ na območju Dolenjske in Posavja je več znanih obrazov iz državne politike, med drugim predsednik SDS Janez Janša in finančni minister iz vrst Svobode Klemen Boštjančič. Zanimiv boj se obeta v obeh volilnih novomeških okrajih, kjer poleg Boštjančiča kandidirajo tudi nekateri aktualni poslanci.

Največja konkurenca na Dolenjskem bo na skorajšnjih volitvah v volilnem okraju Novo mesto 1, ki zaobjema predvsem okolico dolenjske prestolnice. Tam med drugim kandidirajo poslanka SDS Anja Bah Žibert, poslanka NSi ter nekdanja direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič (skupna lista NSi, SLS in Fokus), nekdanja veleposlanica v Pragi Tanja Strniša (SD) in koordinator Ljudske iniciative Dolenjske Silvo Mesojedec, ki kandidira na listi Demokratov Anžeta Logarja.

Prav veliko lažje ne bo kandidatom v volilnem okraju Novo mesto 2, ki obsega predvsem mestni del novomeške občine. Tam bodo poleg ministra Boštjančiča (Gibanje Svoboda) in Tanje Strniša (SD) kandidirali še direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič (SDS), nekdanji minister iz vrst Državljanske liste Gregorja Viranta Senko Pličanič (Demokrati Anžeta Logarja) in nekdanja kandidatka za predsednico države Sabina Senčar (Resnica).

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Damjan Žibert

Zanimivo je, da je Gibanje Svoboda Boštjančiču, ki ne živi v Novem mestu, v volilnem okraju Novo mesto 2 dalo prednost pred Novomeščanko Jožico Derganc, ki je bila v omenjenem volilnem okraju pred štirimi leti izvoljena za poslanko. Derganc je namesto tega dobila volilni okraj Laško, kjer pa bo, sodeč po rezultatih Svobode na volitvah pred štirimi leti, precej težje osvojila dovolj glasov.

Podobno je Gibanje Svoboda presenetilo v Krškem, kjer je bila leta 2022 za poslanko izvoljena Tamara Vonta. Ta letos namreč ne kandidira v matičnem volilnem okraju, pač pa se v volilno bitko podaja v volilnem okraju Ljubljana Vič-Rudnik 3, kjer je Gibanje Svoboda pred štirimi leti zabeležilo precej boljši rezultat kot v Krškem. Namesto Vonte v Krškem kandidira Boštjančič, ki bo tako strankin kandidat v dveh volilnih okrajih.

Klemen Boštjančič
Klemen Boštjančič
FOTO: Aljoša Kravanja

SDS pa je poskrbela za presenečenje v volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje, kjer na listi ni več strankinega dolgoletnega poslanca Jožeta Tanka, ki na tokratnih volitvah ne kandidira. Namesto njega se v volilni boj podaja vodja strankinega lokalnega odbora v Ribnici Vinko Levstek.

Predsednik SDS Janez Janša, ki je rojen Grosupeljčan, a zadnja leta živi v Velenju, bo kandidiral v volilnih okrajih Grosuplje in Ivančna Gorica, ki tradicionalno veljata za močno bazo SDS.

Intervju z Vladimirjem Prebiličem
Intervju z Vladimirjem Prebiličem
FOTO: Aljoša Kravanja

Med strankarskimi veljaki bo v jugovzhodni Sloveniji kandidiral še Vladimir Prebilič. Na listi svoje stranke Prerod se bo po pričakovanjih za poslanca potegoval v volilnem okraju Kočevje, kjer je bil nekoč župan. Poleg tega bo kandidiral tudi v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad 2.

