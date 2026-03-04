Politično 'bojišče' na Dolenjskem in v Posavju: Janša, Boštjančič, Prebilič ...

Največja konkurenca na Dolenjskem bo na skorajšnjih volitvah v volilnem okraju Novo mesto 1, ki zaobjema predvsem okolico dolenjske prestolnice. Tam med drugim kandidirajo poslanka SDS Anja Bah Žibert, poslanka NSi ter nekdanja direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič (skupna lista NSi, SLS in Fokus), nekdanja veleposlanica v Pragi Tanja Strniša (SD) in koordinator Ljudske iniciative Dolenjske Silvo Mesojedec, ki kandidira na listi Demokratov Anžeta Logarja. Prav veliko lažje ne bo kandidatom v volilnem okraju Novo mesto 2, ki obsega predvsem mestni del novomeške občine. Tam bodo poleg ministra Boštjančiča (Gibanje Svoboda) in Tanje Strniša (SD) kandidirali še direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič (SDS), nekdanji minister iz vrst Državljanske liste Gregorja Viranta Senko Pličanič (Demokrati Anžeta Logarja) in nekdanja kandidatka za predsednico države Sabina Senčar (Resnica).

Zanimivo je, da je Gibanje Svoboda Boštjančiču, ki ne živi v Novem mestu, v volilnem okraju Novo mesto 2 dalo prednost pred Novomeščanko Jožico Derganc, ki je bila v omenjenem volilnem okraju pred štirimi leti izvoljena za poslanko. Derganc je namesto tega dobila volilni okraj Laško, kjer pa bo, sodeč po rezultatih Svobode na volitvah pred štirimi leti, precej težje osvojila dovolj glasov. Podobno je Gibanje Svoboda presenetilo v Krškem, kjer je bila leta 2022 za poslanko izvoljena Tamara Vonta. Ta letos namreč ne kandidira v matičnem volilnem okraju, pač pa se v volilno bitko podaja v volilnem okraju Ljubljana Vič-Rudnik 3, kjer je Gibanje Svoboda pred štirimi leti zabeležilo precej boljši rezultat kot v Krškem. Namesto Vonte v Krškem kandidira Boštjančič, ki bo tako strankin kandidat v dveh volilnih okrajih.

SDS pa je poskrbela za presenečenje v volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje, kjer na listi ni več strankinega dolgoletnega poslanca Jožeta Tanka, ki na tokratnih volitvah ne kandidira. Namesto njega se v volilni boj podaja vodja strankinega lokalnega odbora v Ribnici Vinko Levstek. Predsednik SDS Janez Janša, ki je rojen Grosupeljčan, a zadnja leta živi v Velenju, bo kandidiral v volilnih okrajih Grosuplje in Ivančna Gorica, ki tradicionalno veljata za močno bazo SDS.

