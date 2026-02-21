Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Šole bi 'očistili invazivne spolne ideologije', prispevek za dolgotrajno oskrbo zamrznili

Ljubljana, 21. 02. 2026 19.47 pred 46 minutami 4 min branja 89

Avtor:
Žiga Bonča STA Ti.Š.
Konvencija SDS

Politični parket povsem zaznamujejo priprave na državnozborske volitve. Predstavitve kandidatnih list in konvencije strank si sledijo ena za drugo. Med njimi je tudi Slovenska demokratska stranka, ki je na predvolilni konvenciji v prestolnici predstavila svoje kandidate in program za volitve. Programu so nadeli ime 'ZA SLOVENIJO', zajema pa ukrepe med drugim na področjih javnih financ, gospodarstva, zdravstva, pravosodja, kmetijstva, infrastrukture, obrambe in zunanje politike. In na koga za volitve letos stavi SDS in kako bi spreminjali Slovenijo, če bi po volitvah sestavili vlado?

Politiki so na 'polnih obratih': samo danes so potekale štiri predstavitve list in konvencije strank.

SDS je na konvenciji predstavila program Za Slovenijo. V njem napovedujejo vzpostavitev učinkovitega sistema javnega zdravja in "končanje vojne z zdravniki". Napovedujejo tudi spremembe na področju davčne zakonodaje in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo do njenega izvajanja. Spremembe pa načrtujejo tudi na področju pravosodja in v policiji.

V SDS obljubljajo, da bodo vzpostavili učinkovit sistem javnega zdravstva, okrepili primarno zdravstvo, v skrajševanje čakalnih vrst pa vključili vse licencirane izvajalce. Napovedujejo "končanje vojne z zdravniki", za zdravstvene delavce pa bi uvedli ločen plačni steber.

SDS je kandidate in program za volitve v DZ predstavila na današnji konvenciji stranke v Ljubljani, na kateri so tudi obeležili 37. obletnico ustanovitve obeh predhodnic SDS – SDZ in SDSS. Podelili pa so tudi diamantni znak SDS, najvišje priznanje stranke.

Pokojninski sistem bi prilagodili demografskim spremembam. Prispevek za dolgotrajno oskrbo bi ukinili za upokojence, za vse ostale pa ga zamrznili do začetka izvajanja oskrbe.

Napovedali so zmanjšanje števila ministrstev na 15, ob tem bi združili ministrstvi za notranje zadev in javno upravo. Ukinili bi "vse nepotrebne službe", med njimi uradniški svet. Zavzeli so se za uvedbo pokrajin in premestitev državnih institucij po celotni državi.

Med ukrepi so našteli tudi preoblikovanje Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistične policije. Obljubljajo, da bo policija preprečila ilegalne migracije, hkrati pa bo ta "porok za red, varnost in enakost pred zakonom". Ob tem bodo rehabilitirali "žrtve političnih čistk". Napovedali so tudi, da bodo "uredili vprašanje neleganih romskih naselij".

Na področju pravosodja so napovedali spremembe Sodnega sveta, postopno nižanje sredstev za sodstvo in števila sodnikov na evropsko povprečje, nadzor nad tožilskimi odločitvami in javno objavo podatkov sodnikov, "ki so jim zadeve na instancah padale ali so zastarale". Omejili ali prepovedali bi vračanje zadev na prvo stopnjo.

Na področju davčne zakonodaje napovedujejo spremembo dohodninske lestvice, dvig splošne davčne olajšave in uvedbo razvojne kapice za pokojninsko zavarovanje. Vzpostavili bi enostaven sistem za normirance in ustanovili demografski sklad. Ne bodo pa uvedli davka na nepremičnine in povečali davka na premoženje. Ponovili so tudi, da bodo "zaprli pipice levičarskim nevladnim organizacijam".

Napovedali so stabilno in namensko financiranje obrambe, izpolnjevanje zavez Natu, gradnjo nacionalnih zmogljivosti in obvezno vojaško usposabljanje, "če bo potrebno". Napovedali so tudi okrepitev dvostranskih odnosov in varnostno-političnega dialoga z ZDA ter krepitev diplomacije.

Na področju infrastrukture napovedujejo dokončanje avtoceste na Koroško in pospešeno gradnjo manjkajočih povezav, obljubljajo tudi moderen javni potniški promet. Ponovno bi vzpostavili avtocestno policijo.

V šolah bi okrepili domovinsko vzgojo, uvedli bi obvezen pripravljalni program za tuje učence, v katerem bi se učili slovenščine, ter šolski prostor "očistili invazivne spolne ideologije". Napovedali so tudi vnovično vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve.

Kdo vse je na kandidatni listi?

Na predvolilni konvenciji je SDS, ki trenutno vodi v javnomnenjskih anketah, predstavila kandidate, ki se bodo podali v tekmo za poslanske sedeže. Stranka je kandidatne liste sicer do roka že vložila v vseh osmih volilnih enotah.

Predsednik SDS Janez Janša kandidira v Grosupljem in Ivančni Gorici, sicer pa sta na kandidatni listi še podpredsednika stranke Aleš Hojs in Zvonko Černač. Kandidira tudi večina poslancev, z izjemo Jožeta Tanka in Franca Rosca. Na kandidatni listi sta nekdanji državni sekretarki Alenka Forte in Polona Rifelj, ter nekateri člani strankinega podmladka, predsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) Luka Simonič in podpredsednica SDM Karin Planinšek.

Na listi SDS kandidirajo tudi nekdanji gospodarski minister in predsednik nekdanje SMC, kasneje stranke Konkretno Zdravko Počivalšek ter njena nekdanja poslanca Monika Gregorčič in Uroš Perič. Na listi sta še nekdanji mariborski župan Franc Kangler in nekdanji rokometaš Simon Razgor.

Na konvenciji SDS so kandidati predstavili tudi program Za Slovenijo, ki po navedbah stranke temelji na širokem naboru predlogov, zbranih v okviru izgradnje Koalicije z volivci za ustavno večino razuma.

Kandidate predstavljale tudi nekatere druge stranke

Svoje kandidate za državnozborske volitve sta danes sicer predstavili tudi zunajparlamentarni stranki Prerod in Mi, Socialisti; Zeleni Slovenije in Stranka generacij pa na konvenciji skupno listo kandidatov in ključne programske poudarke.

Predsednik Preroda Vladimir Prebilič pravi, da so pripravljeni preroditi levi politični spekter, Miha Kordiš z Mi Socialisti, da bodo odgovorili na krizo kapitalizma, skupna lista Zeleni in stranke generacij pa obljublja solidarno, trajnostno in varno Slovenijo.

volitve 2026 Slovenija odloča konvencije državnozborske volitve kandidatne liste

KOMENTARJI89

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hrčak s šamponom kopriva
21. 02. 2026 21.02
Medtem ko so se hrvati znali zmeniti, da je bila vlada SDP pod Milanovićem katastrofa in volijo vse živo desne stranke, med katerimi HDZ deluje celo nekako levičarska, v ljubi Sloveniji stalno levakarji peljejo vlado uporno, po stilu kake kube bi najraje .... pa da nas ja naredijo 2. Republiko bivše Juge po razvitosti, hvala LEVAKI
Odgovori
0 0
Pompozni
21. 02. 2026 21.01
Je pa zanimiv prispevek ravno pod prispevkom o SDS.
Odgovori
0 0
Gorje
21. 02. 2026 21.00
Twitto ni nikoli delal kaj konkretnega. Svaljka se po parlamentu in prhaklan na državne jasli že celo kariero. Ko je bil zaposlen na TO (leta 1982) je imel šoferja in črni mercedes.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
21. 02. 2026 21.00
Komunist bi spet rad vladal. Ovce pa z njim, beeeee, beeee
Odgovori
0 0
presrani
21. 02. 2026 20.55
Zdaj ,ko je vlada uredila zdravstvo bi vsi želeli vladati.
Odgovori
-3
4 7
asgard
21. 02. 2026 20.56
Ja vsi se borimo za mesto v čakalni vrsti. Bravo robi brabo presrani :)
Odgovori
+4
5 1
puspan
21. 02. 2026 21.00
Si pa res hudo presran s takšnimi nebulozami.
Odgovori
0 0
Mr.
21. 02. 2026 21.02
In kaj je uredila po tvoje.... da je podaljšala čakalne vrste izbrisala prej čakajoče... bravo!!! to pa je ureditev....
Odgovori
0 0
simc167
21. 02. 2026 20.54
Tale pacient bi po vsej sili rad postal tito.
Odgovori
-2
5 7
boslo
21. 02. 2026 20.57
Gnjavi mladoletnice?
Odgovori
+2
2 0
Maribor?an 1
21. 02. 2026 20.54
Kako mediji določene stranke povzignete te pa dajmo za 1 dan Resnico na prvo mesto pa bomo videli kaj se bo zgodilo
Odgovori
-2
2 4
PoldeVeliki
21. 02. 2026 20.53
Golobizem ne priznava biologije ampak priznava 367 spolov.
Odgovori
+1
8 7
stekeras
21. 02. 2026 20.53
Vlecni konj Slovenije -gospodarstvo hira, ni druge opcije ko SDS ali NSI
Odgovori
+4
8 4
simc167
21. 02. 2026 20.55
🤣🤣🤣🤮🤮🤮
Odgovori
-5
2 7
presrani
21. 02. 2026 20.51
Ne tekmujem z konjem ampak Robi in Tina mi pomenita vse v tem življenju.
Odgovori
-3
2 5
Bolfenk2
21. 02. 2026 20.51
V vsem se popolnoma strinjam z janšisti. Odličen program kar se tiče notranje politike. Moti pa me, da Janša enako kot levičarji podpira naci režim v Kjjevu, vojno Nata proti Rusiji, povečevanje denarja za Nato in podpira avtokratko Von der Lajno. Zato bom letos volil stranko Resnica. Vseeno pa upam, da Janša sestavi vlado.
Odgovori
-6
3 9
Uporabnik1935308
21. 02. 2026 20.54
Še en, ki se bo prodal tujcem, Bolfenk, Bolfenk
Odgovori
-1
2 3
Prašak
21. 02. 2026 20.49
Robija zagotovo več ne bom volil.
Odgovori
+0
5 5
tech
21. 02. 2026 20.49
Dokler je samo 1% možnosti, da bodo te militarizirali državo in po možnosti zopet uvedli naborništvo, imam raje kak euro manj v denarnici kot pa te na oblasti.
Odgovori
+2
6 4
jank
21. 02. 2026 20.48
Upajmo, da bodo v šolah prepovedali tudi uporabo islamističnih arabskih številk.
Odgovori
+5
10 5
Diabloss
21. 02. 2026 20.48
a to je vse kar bi oni naredili v 4 letih ??
Odgovori
+4
5 1
blackwizard
21. 02. 2026 20.48
Ubogi golobovi nvo levičarji, dobili ste kos za glodat...da vidim kje bo kraj primitivnosti pri vas??? Sds na zmago, počistimo rdečo ideologijo, katera sliši na ime golobizem
Odgovori
-3
5 8
myomy
21. 02. 2026 20.47
"zaprli bi pipice levičarskim nevladnim organizacijam". A desnim voluharjem, ki daaaaleč največ dobijo od države, pa ne bi? Poglejte si na ERAR.SI - "Zavod Sv. Stanislava" dobi celo več kot Rdeči križ, ali pa gasili. Pa tudi ostali SDS "predlogi" - zakaj pa niste tega storili v treh mandatih, ko ste bili na oblasti? Še TV naročnine niste bili sposobni ukiniti, kjub obljubam. Sam spelte se mi.
Odgovori
-1
8 9
diceman
21. 02. 2026 20.51
Veš kaj, če tebi pamet ne nese, nič hudega, ti bom razložil. Zavod Sv. Stanislava ima osnovno in srddnjo šolo, kjer izpolnjujejo javni program, torej dobijo denar za plače učiteljev, kot vsaka druga šola v Sloveniji. Bo šlo razumet, majstr?
Odgovori
+3
6 3
marker1
21. 02. 2026 20.53
Zavod Sv. Stanislava ima gimnazijo in se ne vtikaj.
Odgovori
+4
6 2
simc167
21. 02. 2026 20.46
3x si vladal pukl. Kaj si naredil? Skregal narod med sabo in nas prodajal madžarom. Spravi se v penzijo hujskaš pokvarjen
Odgovori
-1
9 10
asgard
21. 02. 2026 20.49
No vidiš če bi večkrat bi bilo bolje. Če pa kdo krega narod so to levičarji. Ker za njih ostali kateri ne tulijo v njihov rog so skrajni desničarji, kletni, nedoj...banci, pejt mal na FB pa boš videl krasoto levičarske srenje. Kar se pa tiče prodaje podjetji pa Bratuškovo malo povprašaj, Ropa in Pahorja !!!
Odgovori
-2
3 5
simc167
21. 02. 2026 20.56
Ogabni ste sektaši
Odgovori
-1
1 2
lusma00
21. 02. 2026 20.44
Jj bi vpeljal verouk v osnovno šolo jelka pa alkohol
Odgovori
+6
11 5
diceman
21. 02. 2026 20.53
Lej, tudi ti nisi najbl brihten. Kdo pomaga zdele na štajerskem? Gasilci, a ne. No in takrat je šlo za to, da bi lahko ble gasilske zabave na prostorih šol. Vas to res tako moti?
Odgovori
+1
2 1
Levi so barabe
21. 02. 2026 20.44
👏👏👏
Odgovori
-1
9 10
bibaleze
