Šole bi 'očistili invazivne spolne ideologije', prispevek za dolgotrajno oskrbo zamrznili

Politiki so na 'polnih obratih': samo danes so potekale štiri predstavitve list in konvencije strank. SDS je na konvenciji predstavila program Za Slovenijo. V njem napovedujejo vzpostavitev učinkovitega sistema javnega zdravja in "končanje vojne z zdravniki". Napovedujejo tudi spremembe na področju davčne zakonodaje in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo do njenega izvajanja. Spremembe pa načrtujejo tudi na področju pravosodja in v policiji.

V SDS obljubljajo, da bodo vzpostavili učinkovit sistem javnega zdravstva, okrepili primarno zdravstvo, v skrajševanje čakalnih vrst pa vključili vse licencirane izvajalce. Napovedujejo "končanje vojne z zdravniki", za zdravstvene delavce pa bi uvedli ločen plačni steber.

SDS je kandidate in program za volitve v DZ predstavila na današnji konvenciji stranke v Ljubljani, na kateri so tudi obeležili 37. obletnico ustanovitve obeh predhodnic SDS – SDZ in SDSS. Podelili pa so tudi diamantni znak SDS, najvišje priznanje stranke.

Pokojninski sistem bi prilagodili demografskim spremembam. Prispevek za dolgotrajno oskrbo bi ukinili za upokojence, za vse ostale pa ga zamrznili do začetka izvajanja oskrbe. Napovedali so zmanjšanje števila ministrstev na 15, ob tem bi združili ministrstvi za notranje zadev in javno upravo. Ukinili bi "vse nepotrebne službe", med njimi uradniški svet. Zavzeli so se za uvedbo pokrajin in premestitev državnih institucij po celotni državi. Med ukrepi so našteli tudi preoblikovanje Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistične policije. Obljubljajo, da bo policija preprečila ilegalne migracije, hkrati pa bo ta "porok za red, varnost in enakost pred zakonom". Ob tem bodo rehabilitirali "žrtve političnih čistk". Napovedali so tudi, da bodo "uredili vprašanje neleganih romskih naselij". Na področju pravosodja so napovedali spremembe Sodnega sveta, postopno nižanje sredstev za sodstvo in števila sodnikov na evropsko povprečje, nadzor nad tožilskimi odločitvami in javno objavo podatkov sodnikov, "ki so jim zadeve na instancah padale ali so zastarale". Omejili ali prepovedali bi vračanje zadev na prvo stopnjo. Na področju davčne zakonodaje napovedujejo spremembo dohodninske lestvice, dvig splošne davčne olajšave in uvedbo razvojne kapice za pokojninsko zavarovanje. Vzpostavili bi enostaven sistem za normirance in ustanovili demografski sklad. Ne bodo pa uvedli davka na nepremičnine in povečali davka na premoženje. Ponovili so tudi, da bodo "zaprli pipice levičarskim nevladnim organizacijam". Napovedali so stabilno in namensko financiranje obrambe, izpolnjevanje zavez Natu, gradnjo nacionalnih zmogljivosti in obvezno vojaško usposabljanje, "če bo potrebno". Napovedali so tudi okrepitev dvostranskih odnosov in varnostno-političnega dialoga z ZDA ter krepitev diplomacije. Na področju infrastrukture napovedujejo dokončanje avtoceste na Koroško in pospešeno gradnjo manjkajočih povezav, obljubljajo tudi moderen javni potniški promet. Ponovno bi vzpostavili avtocestno policijo. V šolah bi okrepili domovinsko vzgojo, uvedli bi obvezen pripravljalni program za tuje učence, v katerem bi se učili slovenščine, ter šolski prostor "očistili invazivne spolne ideologije". Napovedali so tudi vnovično vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve.

Kdo vse je na kandidatni listi?

Na predvolilni konvenciji je SDS, ki trenutno vodi v javnomnenjskih anketah, predstavila kandidate, ki se bodo podali v tekmo za poslanske sedeže. Stranka je kandidatne liste sicer do roka že vložila v vseh osmih volilnih enotah. Predsednik SDS Janez Janša kandidira v Grosupljem in Ivančni Gorici, sicer pa sta na kandidatni listi še podpredsednika stranke Aleš Hojs in Zvonko Černač. Kandidira tudi večina poslancev, z izjemo Jožeta Tanka in Franca Rosca. Na kandidatni listi sta nekdanji državni sekretarki Alenka Forte in Polona Rifelj, ter nekateri člani strankinega podmladka, predsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) Luka Simonič in podpredsednica SDM Karin Planinšek. Na listi SDS kandidirajo tudi nekdanji gospodarski minister in predsednik nekdanje SMC, kasneje stranke Konkretno Zdravko Počivalšek ter njena nekdanja poslanca Monika Gregorčič in Uroš Perič. Na listi sta še nekdanji mariborski župan Franc Kangler in nekdanji rokometaš Simon Razgor. Na konvenciji SDS so kandidati predstavili tudi program Za Slovenijo, ki po navedbah stranke temelji na širokem naboru predlogov, zbranih v okviru izgradnje Koalicije z volivci za ustavno večino razuma.

Kandidate predstavljale tudi nekatere druge stranke