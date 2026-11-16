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SLOVENIJA ODLOČA 2026

Polni pričakovanj, nasmejanih obrazov in malo neučakani

Ljubljana, 16. 11. 2026 19.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Laura Gomboc
Pogostitev

Polni pričakovanj, nasmejanih obrazov, pa tudi malo neučakani. Tako so, medtem ko so volilne komisije preštevale glasove, županski kandidati s podporniki v štabih nestrpno pričakovali prve volilne rezultate. In kako so si krajšali čas? Na mizah je bila nekje bolj, drugje manj pestra kulinarična ponudba - vse od hamburgerjev in pic, pa do torte izpod rok letošnje tekmovalke Masterchefa. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo.

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pogostitev volilni štabi volitve

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