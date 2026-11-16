Polni pričakovanj, nasmejanih obrazov in malo neučakani

Polni pričakovanj, nasmejanih obrazov, pa tudi malo neučakani. Tako so, medtem ko so volilne komisije preštevale glasove, županski kandidati s podporniki v štabih nestrpno pričakovali prve volilne rezultate. In kako so si krajšali čas? Na mizah je bila nekje bolj, drugje manj pestra kulinarična ponudba - vse od hamburgerjev in pic, pa do torte izpod rok letošnje tekmovalke Masterchefa. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo.