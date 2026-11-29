Po zaprtju volišč je Popovič dejal, da upa, da so prav oni tisti, ki so volivce prepričali, da pridejo glasovati še v drugem krogu. "Zelo sem zadovoljen z delom svojega štaba," je dodal. "Imamo nekaj rezultatov, ampak z majhnih volišč, zaenkrat je 60 proti 40 v našo korist."
"S še večjo nestrpnostjo čakam rezultate svojega sina, ta fant si zasluži priložnost, upam, da bo zmagal tudi on in da bomo iz slovenske Istre naredili tisti preboj, ki smo si ga vedno želeli in ki si ga zaslužimo," je še dodal.
Popovič obljublja garažne hiše in obsežno prenovo infrastrukture v izolskem mestnem jedru ter na podeželju, pa tudi učinkovitejšo občinsko upravo brez odpuščanja. Na območju nekdanje tovarne Argo bi zgradil podzemno parkirišče z vodometom, avtokamp bi preselil pod Belvedere, na območju trgovine Merkur pa uredil športno dvorano. Septembra je obljubil tudi, da bo trdo delal, da bodo imeli izolski otroci nekoč na roki prestižno uro znamke Rolex, kakršno je takrat nosil sam.
Ekonomist Radešić, ki ima izkušnje iz bančništva in vodenja gradbenih projektov ter je zdaj strokovni sodelavec za investicije v bolnišnici Valdoltra, napoveduje finančno vzdržne in okoljsko sprejemljive naložbe ob pametnem ravnanju z denarjem in upoštevanju družbene koristi. Rešiti želi stanovanjsko problematiko in urediti promet v občini.
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