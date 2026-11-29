Po zaprtju volišč je Popovič dejal, da upa, da so prav oni tisti, ki so volivce prepričali, da pridejo glasovati še v drugem krogu. "Zelo sem zadovoljen z delom svojega štaba," je dodal. "Imamo nekaj rezultatov, ampak z majhnih volišč, zaenkrat je 60 proti 40 v našo korist."

"S še večjo nestrpnostjo čakam rezultate svojega sina, ta fant si zasluži priložnost, upam, da bo zmagal tudi on in da bomo iz slovenske Istre naredili tisti preboj, ki smo si ga vedno želeli in ki si ga zaslužimo," je še dodal.