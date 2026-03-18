SLOVENIJA ODLOČA 2026

Posebna pozornost zdravstvenim delavcem, boljše plače učiteljem

Ljubljana, 18. 03. 2026 18.47 pred 5 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Svet
Meira Hot

Nižji davki na delo, zdravnik za vse in varna starost za vsakogar – to so predvolilne obljube stranke SD. In kako bi besede spremenili v dejanja? V oddaji Svet so tokrat gostili podpredsednico stranke Meiro Hot.

V oddaji Svet na Kanalu A nadaljujejo s pogovori ena na ena s predstavniki strank, ki kandidirajo na nedeljskih parlamentarnih volitvah. V studiu so tokrat gostili podpredsednico Socialnih demokratov in aktualno vodjo poslanske skupine SD Meiro Hot.

Nižji davki na delo, zdravnika za vse in varno starost za vsakogar, obljubljajo v SD. A kot vedno, se postavlja vprašanje, ki ga volivci dobro poznamo: koliko od tega smo že slišali in kaj od tega smo že dejansko videli?

V predvolilnem pogovoru so se najprej dotaknili zadnjih razkritij o domnevnem tujem vmešavnanju v volitve. So se v SD vprašali s kom sodelujejo, če bi se posnetki izkazali za pristne? Njihova nekdanja članica, celo ministrica, premierja Roberta Goloba na teh posnetkih namreč obtožuje, da vpliva na poslovanje državnega podjetja.

"Glede same vsebine se mi nismo pogovarjali. Najostreje obsojamo kakršnokoli tuje vmešavanje v naše volitve. Menimo, da gre za rušenje in spodkopavanje našega demokratičnega sistema ter da to vpliva na voljo Slovenk in Slovencev pri oddaji glasu. Najostreje obsojamo kakršnakoli koruptivna dejanja, ki bi izhajala iz vsebine teh posnetkov," pravi Hotova.

In dodaja, da so glede nekdanje ministrice takoj ukrepali. "Poslanska skupina Socialnih demokratov je takoj, ko so prišla prva razkritja, pozvala k odstopu. Ta se je zgodil nekaj tednov kasneje in mislim, da smo že takrat pokazali, da zahtevamo najvišjo stopnjo integritete."

Pa so zdaj kaj govorili z njo in preverili, kaj je mislila s tem? Gre vendarle za vodjo vlade, v kateri SD sodeluje.

Podpredsednica SD pravi, da predsednik vlade to najostreje zavrača. "Mislim, da je tudi omenil, da če nekdo v njegovem imenu operira, poziva vse, da to prijavijo pristojnim organom pregona. Trenutno smo vsi v kampanji in vsak izmed nas se po najboljših močeh trudi predstaviti svoje programe ter pojasniti, zakaj je pomembno, da je tudi naslednja vlada levo-sredinska."

In če bi se izkazalo, da so posnetki pristni – kaj bi to pomenilo za Socialne demokrate?

Hotova odgovarja, da je zagovornica pravne države, kar pomeni, da je treba vsako dejanje dokazati v sodnih postopkih. "Nikoli ne obsojam vnaprej. Pustiti moramo institucijam, da opravijo svoje delo, saj politično komentiranje lahko prejudicira sodne postopke."

Kaj pa gospodarski del programa? Kako bodo okrepili primarno zdravstvo?


Celoten pogovor v zgornjem posnetku.

Prvi dan predčasnega glasovanja nižja volilna udeležba kot leta 2022

patogen
18. 03. 2026 18.53
Lepo od Meire Hot, za skrb za udeležence srečanj z njeno žlahto.
