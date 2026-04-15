'Poslanci morajo biti predstavniki ljudstva, ne vojaki političnih strank'

Devet krogcev, šest pik in štiri zvezdice - so glasovnice s petkovega tajnega glasovanja za predsednika državnega zbora. Število pa sovpada s številom poslancev v trojčku okoli NSi, Demokratov in Resnice. "Ne gre za to, da razburja. So stvari, ki nas morajo resno in iskreno skrbeti," opozarja Borut Sajovic iz Svobode, stranke, ki meni, da gre za nedopusten pritisk. Ob tem pa se Sajovic poigrava celo s terminom "ukradeno glasovanje". "Rezultat je, kakršen je, velja, in govori sam zase. Tako kot govorijo same zase označene glasovnice, da si medsebojno ne zaupajo."
Da nad njim ni nihče vršil pritiska - tako pa v naši sinočnji oddaji 24UR ZVEČER poslanec NSi Janez Žakelj. Pa je sam označil svojo glasovnico? "Ne bi želel špekulirati o označbah. Seveda sem označil krogec, da sem Stevanovića izvolil."
Dogovora so se držali tudi v SD - njihovi poslanci glasovnic niso prevzeli. "Volitve so tajne in vsak naj bi glasoval po svoji vesti. Mislim, da na tak način, ko se lahko točno razbere, kako je kdo glasoval, je na nek način odvzeta pravica tajnosti vsakega posameznika, ki je glasoval," meni poslanka SD Andreja Katič.
Ali bi glasovanje razveljavili?
Ustavni pravnik Ciril Ribičič trdi, da je takšno ravnanje očitno in že na prvi pogled protiustavno. "Protiustavno je zaradi tega, ker govori ustava o tajnem glasovanju. Protiustavno je zaradi tega, ker ustava izrecno pravi, da ni mogoče dati zapovednih navodil poslancem. In protiustavno je tudi, ker poslanci morajo biti ne vojaki političnih strank, ampak predstavniki ljudstva."
Ne gre pa za kaznivo dejanje, dodaja. Ob tem se odpira vprašanje, ali oziroma pod katerimi pogoji bi bilo glasovanje mogoče izpodbijati. "Če bi jaz to odločal, ko sem bil ustavni sodnik in bi to dobil na svojo mizo, bi povedal, da to ni v redu, bi povedal, kako je to treba drugače narediti. Nisem pa prepričan, da bi razveljavil glasovanje."
Da bi ga lahko razveljavili, bi morali namreč dokazati, da bi bil volilni rezultat v nasprotnem primeru drugačen. In rešitev? Ribičič kot rešitev vidi spremenjen poslovnik.
Sajovic se bo zato v imenu svojih poslancev obrnil na predsednika parlamenta in nanj naslovil pobudo, da se na kolegiju pogovorijo o tem. Predsednik Demokratov Anže Logar je v petek zanikal, da bi poslance njegove stranke nadzorovali pri glasovanju. Včeraj pa tudi Stevanović z besedami, da na tak totalitaren način svojim poslancem ne bi odrejali, kako naj glasujejo. Da ne mislijo imeti opravka "s kramarsko trgovino" in da zato niso prevzeli glasovnic, pa danes še v Levici.
