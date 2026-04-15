Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Poslanci morajo biti predstavniki ljudstva, ne vojaki političnih strank'

Ljubljana, 15. 04. 2026 20.01 pred 19 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Rene Markič
Predsednik DZ Zoran Stevanović

Za polemike so poskrbele glasovnice s petkovega glasovanja za predsednika državnega zbora. Čeprav gre za tajno glasovanje, je del poslancev glasovnice označil s tremi različnimi simboli in s tem dokazoval enotnost poslanskih skupin. Kot pravi ustavni pravnik Ciril Ribičič, gre za ustavno sporno dejanje. Kaj pa bodo storili v Svobodi?

Devet krogcev, šest pik in štiri zvezdice - so glasovnice s petkovega tajnega glasovanja za predsednika državnega zbora. Število pa sovpada s številom poslancev v trojčku okoli NSi, Demokratov in Resnice. "Ne gre za to, da razburja. So stvari, ki nas morajo resno in iskreno skrbeti," opozarja Borut Sajovic iz Svobode, stranke, ki meni, da gre za nedopusten pritisk. Ob tem pa se Sajovic poigrava celo s terminom "ukradeno glasovanje". "Rezultat je, kakršen je, velja, in govori sam zase. Tako kot govorijo same zase označene glasovnice, da si medsebojno ne zaupajo."

Da nad njim ni nihče vršil pritiska - tako pa v naši sinočnji oddaji 24UR ZVEČER poslanec NSi Janez Žakelj. Pa je sam označil svojo glasovnico? "Ne bi želel špekulirati o označbah. Seveda sem označil krogec, da sem Stevanovića izvolil."

Dogovora so se držali tudi v SD - njihovi poslanci glasovnic niso prevzeli. "Volitve so tajne in vsak naj bi glasoval po svoji vesti. Mislim, da na tak način, ko se lahko točno razbere, kako je kdo glasoval, je na nek način odvzeta pravica tajnosti vsakega posameznika, ki je glasoval," meni poslanka SD Andreja Katič.

Preberi še Žakelj: Name nihče ni vplival. Katič: Kaže, da je bilo vnaprej dogovorjeno

Ali bi glasovanje razveljavili?

Ustavni pravnik Ciril Ribičič trdi, da je takšno ravnanje očitno in že na prvi pogled protiustavno. "Protiustavno je zaradi tega, ker govori ustava o tajnem glasovanju. Protiustavno je zaradi tega, ker ustava izrecno pravi, da ni mogoče dati zapovednih navodil poslancem. In protiustavno je tudi, ker poslanci morajo biti ne vojaki političnih strank, ampak predstavniki ljudstva."

Ne gre pa za kaznivo dejanje, dodaja. Ob tem se odpira vprašanje, ali oziroma pod katerimi pogoji bi bilo glasovanje mogoče izpodbijati. "Če bi jaz to odločal, ko sem bil ustavni sodnik in bi to dobil na svojo mizo, bi povedal, da to ni v redu, bi povedal, kako je to treba drugače narediti. Nisem pa prepričan, da bi razveljavil glasovanje."

Da bi ga lahko razveljavili, bi morali namreč dokazati, da bi bil volilni rezultat v nasprotnem primeru drugačen. In rešitev? Ribičič kot rešitev vidi spremenjen poslovnik.

Sajovic se bo zato v imenu svojih poslancev obrnil na predsednika parlamenta in nanj naslovil pobudo, da se na kolegiju pogovorijo o tem. Predsednik Demokratov Anže Logar je v petek zanikal, da bi poslance njegove stranke nadzorovali pri glasovanju. Včeraj pa tudi Stevanović z besedami, da na tak totalitaren način svojim poslancem ne bi odrejali, kako naj glasujejo. Da ne mislijo imeti opravka "s kramarsko trgovino" in da zato niso prevzeli glasovnic, pa danes še v Levici.

Preberi še Označevanje glasovnic: Stevanović ne ve nič, Svoboda trdi, da gre za zlorabo
Državni zbor glasovanje poslanci tajnost glasovanja stevanović označene glasovnice
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
puspan
15. 04. 2026 20.20
Zelo lepo bi bilo, če bi bilo res tako, kot je povedal. Ne bom ga naprej sodil, naj pokaže svoje kvalitete.
Odgovori
0 0
spermi?
15. 04. 2026 20.18
Narod te bo za sovražil prej ,ko boš stol zagrel v parlametu , spotkopavaš mir v evropi govoriš bedarije .
Odgovori
+1
2 1
Infiltrator
15. 04. 2026 20.17
Tale Resni.ca vseprej kot za moč ljudem kakor se usti!!!
Odgovori
+1
2 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641