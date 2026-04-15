'Poslanci morajo biti predstavniki ljudstva, ne vojaki političnih strank'

Devet krogcev, šest pik in štiri zvezdice - so glasovnice s petkovega tajnega glasovanja za predsednika državnega zbora. Število pa sovpada s številom poslancev v trojčku okoli NSi, Demokratov in Resnice. "Ne gre za to, da razburja. So stvari, ki nas morajo resno in iskreno skrbeti," opozarja Borut Sajovic iz Svobode, stranke, ki meni, da gre za nedopusten pritisk. Ob tem pa se Sajovic poigrava celo s terminom "ukradeno glasovanje". "Rezultat je, kakršen je, velja, in govori sam zase. Tako kot govorijo same zase označene glasovnice, da si medsebojno ne zaupajo."

Da nad njim ni nihče vršil pritiska - tako pa v naši sinočnji oddaji 24UR ZVEČER poslanec NSi Janez Žakelj. Pa je sam označil svojo glasovnico? "Ne bi želel špekulirati o označbah. Seveda sem označil krogec, da sem Stevanovića izvolil."

Dogovora so se držali tudi v SD - njihovi poslanci glasovnic niso prevzeli. "Volitve so tajne in vsak naj bi glasoval po svoji vesti. Mislim, da na tak način, ko se lahko točno razbere, kako je kdo glasoval, je na nek način odvzeta pravica tajnosti vsakega posameznika, ki je glasoval," meni poslanka SD Andreja Katič.