Posveti pri predsednici: poslanci se bodo prvič uradno preštevali

Predsednik relativne zmagovalke volitev Svobode Robert Golob je na pogovore o novi koaliciji vabil vse stranke z izjemo SDS, pri čemer se jih z liste NSi, SLS in Fokus niso udeleževali. Po nedavni košarici Demokratov pa so ti pogovori bržkone padli v vodo.

Na poti do 46 glasov tako najbolje kaže predsedniku SDS Janezu Janši. V SDS sicer glede sestavljanja koalicije ostajajo skrivnostni, so pa v javnosti zaokrožile informacije o možnem razrezu ministrskih mest bodoče desnosredinske vlade. Možnost njenega oblikovanja je nakazala že izvolitev predsednika Resnice Zorana Stevanovića na čelo DZ. Podpise pod njegovo kandidaturo so poleg poslancev Resnice prispevali tudi v SDS ter NSi, SLS in Fokus. Glede na seštevek glasov - prejel jih je 48 - pa so ga na glasovanju podprli tudi Demokrati.