Povolilna matematika: težka pot do 46 glasov

Predčasne volitve so na prvo mesto postavile Gibanje Svoboda z Robertom Golobom, na drugo pa SDS in Janeza Janšo. Neuradni rezultati so vrstni red sicer potrdili, a izkazalo se je, da sta stranki povsem blizu. Po 98 odstotkih preštetih glasov se Gibanju Svoboda obeta 29, SDS pa 28 poslanskih mest. Kdo ima torej več možnosti za sestavo vlade? Magična številka je 46 glasov.

Golob jih tako potrebuje še 17. 29 glasovom Gibanja Svoboda lahko takoj prištejemo šest glasov SD in pet glasov Levice in Vesne. Skupaj torej 40, manjka jih še šest. Toliko naj bi jih dobili Demokrati Anžeta Logarja, ki pravi: "Od kogarkoli bomo dobili povabilo, se bomo odzvali." V preteklih izjavah je sicer večkrat ponovil, da se ne vidi v levi vladi. A če bi se vseeno odločili za sodelovanje v Golobovi, bi seštevek glasov dvignili na potrebnih 46.

Če ne uspe prepričati Logarja, Golob lahko poskusi z Resnico. V stranki, ki si jo je težko predstavljati v koaliciji z Levico, sicer te možnosti niso povsem izključili, napovedali pa so, da bodo trd pogajalec in da za vsako ceno ne bodo vstopili v koalicijo.

A z njimi bi bil Golob šele na 45 glasovih. Teoretično je sicer možno, da bi podporo iskal pri poslancih manjšine, ki pa doslej še nikoli nista bila jeziček na tehtnici.

Kaj pa Janša? Pričakovati je, da bo najprej poklical desnosredinski trojček, torej NSi, SLS in Fokus, kaže jim na devet poslanskih mest. Skupaj 37. To bi glede na delne neuradne rezultate pomenilo, da bi Janša potreboval še dva koalicijska partnerja.

Resnico najbrž iz te matematike lahko izključimo, predsednik stranke Zoran Stevanović je namreč znova kategorično zavrnil sodelovanje s SDS pod vodstvom Janeza Janše. Šest glasov Logarjevih bi seštevek dvignilo na 43, magičnih 46 pa se tako Janši vse bolj izmika.