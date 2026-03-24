Povolilni pogovori: stranke previdno o sestanku s Svobodo

Razmerja med sedmimi strankami, ki jim je na nedeljskih volitvah uspel preboj čez parlamentarni prag, kažejo na trnovo pot do oblikovanja nove vlade. Predsednik Svobode in aktualni premier Robert Golob je že na povolilni ponedeljek začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije,so sporočili iz njegovega kabineta.

Robert Golob FOTO: Bobo

Vabilo na petkov sestanek na sedežu Svobode, ki je na nedeljskih volitvah za las slavila, so dobile vse stranke z izjemo SDS. O tem, iz katerih strank so dobili pozitivne signale o udeležbi, pa so v Svobodi danes navedli, da "pogovori potekajo, srečanje demokratičnih parlamentarnih strank je v usklajevanju". Udeležbo sicer napovedujejo v Levici in Vesni, kjer imajo danes na dnevnem redu tudi pogovore o doseženem izidu na volitvah. Pričakovati je, da bi lahko glede udeležbe na sestanku pri Golobu enako ravnala tudi druga aktualna koalicijska partnerica Svobode SD. V stranki, ki je danes v ožji sestavi prvič analizirala volilni rezultat, sicer povabila na sestanek ne komentirajo.

NSi, SLS, Fokus FOTO: Luka Kotnik

Tudi v NSi, ki je na volitvah nastopila s skupno listo s SLS in Fokusom Marka Lotriča, so z informacijami skopi, so pa v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.

Logarjevi Demokrati se bodo odzvali vabilu Svobode

Demokrati Anžeta Logarja se bodo odzvali vabilu Svobode, ki je vse stranke z izjemo SDS za petek povabila na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije, so v stranki potrdili. Danes so opravili tudi prvo analizo volilnih rezultatov, v prihodnjih dneh pa bodo te pretresali tudi na organih stranke. Demokratom Anžeta Logarja, ki so se na parlamentarne volitve tokrat podali prvič, so volivci po delnih neuradnih izidih namenili 6,69 odstotka glasov, kar je pred letom in pol ustanovljeni stranki prineslo šest poslanskih mest v DZ. Rezultat je za stranko in njenega predsednika Logarja, ki sta optimistično stavila na 20 poslanskih mest ali več, krepko pod pričakovanji. Je pa Logar že v nedeljo ob izraženem razočaranju dejal, da se morajo o prihodnosti Slovenije dogovoriti tisti, ki so dobili največ glasov, se bo pa stranka odzvala morebitnemu povabilu na pogovore. Strankini poslanci bi lahko s svojimi glasovi odločilno vplivali na možnost oblikovanje prihodnje vladne koalicije. O tej možnosti bržkone razmišlja tudi predsednik Svobode in premier Robert Golob, ki je v ponedeljek vse stranke z izjemo SDS za petek povabil na pogovore o oblikovanju razvojne koalicije. Demokrati se bodo vabilu odzvali, so potrdili v stranki. Kot so dodali, so sicer danes opravili tudi volilno analizo doseženega rezultata. Sestala pa se je tudi nova poslanska skupina. Med novoizvoljenimi poslanci na listi stranke sicer ni Logarja, poslanskega mandata prav tako ni uspelo osvojiti podpredsednici stranke Evi Irgl, aktualnemu poslancu Tinetu Novaku, ki je Logarju v iztekajočem se mandatu s prestopom iz Svobode omogočil oblikovanje poslanske skupine nepovezanih poslancev, in podpredsedniku stranke Janezu Demšarju. Izmed bolj poznanih imen pa je bil izvoljen predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, ob njem pa še Tea Košir, podžupanja občine Loški Potok Barbara Levstik Šega, Robert Potnik, Franc Križan in Mojca Žnidarič, ki je bila v mandatu med 2018 in 2022 poslanka SMC..

Volilni večer pri Demokratih Anžeta Logarja FOTO: Luka Kotnik

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović pa je v ponedeljek dejal, da predvideva, da se bodo petkovega sestanka udeležili.

Zoran Stevanović FOTO: Bobo

Janša: Počakajmo

Medtem je prvak SDS Janez Janša, ki je pred volitvami dejal, da šibke vlade ne želi več voditi, na današnji novinarski konferenci, na kateri je napovedal izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja, dejal, da vlade še ne sestavlja. V dneh po volitvah sicer po njegovih besedah "kakih 100 ljudi sestavlja vlado" in preračunava. "Dokler nimamo rezultatov teh volitev, se pač mi s tem ne ukvarjamo, pa svetujemo tudi ostalim, da ne. Počakajmo," je sklenil.

Janez Janša FOTO: Bobo

