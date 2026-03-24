SLOVENIJA ODLOČA 2026

Povolilni pogovori: stranke previdno o sestanku s Svobodo

Ljubljana , 24. 03. 2026 16.47 pred 1 uro 4 min branja 51

Avtor:
A.K. STA
Gibanje Svoboda

Po nedeljskih volitvah, na katerih se je v DZ uvrstilo sedem strank, se obeta več pogovorov. Vabljeni na petkov sestanek s Svobodo so z napovedmi o udeležbi previdni. Prisotnost so potrdili v SD, Levici in Demokratih. Udeležbo vseh strank pa je pričakovati na ponedeljkovih pogovorih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki mora sklicati ustanovno sejo DZ. Ta bo predvidoma 10. aprila.

Razmerja med sedmimi strankami, ki jim je na nedeljskih volitvah uspel preboj čez parlamentarni prag, kažejo na trnovo pot do oblikovanja nove vlade.

Predsednik Svobode in aktualni premier Robert Golob je že na povolilni ponedeljek začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije,so sporočili iz njegovega kabineta.

Vabilo na petkov sestanek na sedežu Svobode, ki je na nedeljskih volitvah za las slavila, so dobile vse stranke z izjemo SDS. O tem, iz katerih strank so dobili pozitivne signale o udeležbi, pa so v Svobodi danes navedli, da "pogovori potekajo, srečanje demokratičnih parlamentarnih strank je v usklajevanju".

Udeležbo sicer napovedujejo v Levici in Vesni, kjer imajo danes na dnevnem redu tudi pogovore o doseženem izidu na volitvah. Pričakovati je, da bi lahko glede udeležbe na sestanku pri Golobu enako ravnala tudi druga aktualna koalicijska partnerica Svobode SD. V stranki, ki je danes v ožji sestavi prvič analizirala volilni rezultat, sicer povabila na sestanek ne komentirajo.

Tudi v NSi, ki je na volitvah nastopila s skupno listo s SLS in Fokusom Marka Lotriča, so z informacijami skopi, so pa v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.

Logarjevi Demokrati se bodo odzvali vabilu Svobode

Demokrati Anžeta Logarja se bodo odzvali vabilu Svobode, ki je vse stranke z izjemo SDS za petek povabila na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije, so v stranki potrdili. Danes so opravili tudi prvo analizo volilnih rezultatov, v prihodnjih dneh pa bodo te pretresali tudi na organih stranke.

Demokratom Anžeta Logarja, ki so se na parlamentarne volitve tokrat podali prvič, so volivci po delnih neuradnih izidih namenili 6,69 odstotka glasov, kar je pred letom in pol ustanovljeni stranki prineslo šest poslanskih mest v DZ.

Rezultat je za stranko in njenega predsednika Logarja, ki sta optimistično stavila na 20 poslanskih mest ali več, krepko pod pričakovanji. Je pa Logar že v nedeljo ob izraženem razočaranju dejal, da se morajo o prihodnosti Slovenije dogovoriti tisti, ki so dobili največ glasov, se bo pa stranka odzvala morebitnemu povabilu na pogovore.

Strankini poslanci bi lahko s svojimi glasovi odločilno vplivali na možnost oblikovanje prihodnje vladne koalicije. O tej možnosti bržkone razmišlja tudi predsednik Svobode in premier Robert Golob, ki je v ponedeljek vse stranke z izjemo SDS za petek povabil na pogovore o oblikovanju razvojne koalicije.

Demokrati se bodo vabilu odzvali, so potrdili v stranki.

Kot so dodali, so sicer danes opravili tudi volilno analizo doseženega rezultata.

Sestala pa se je tudi nova poslanska skupina. Med novoizvoljenimi poslanci na listi stranke sicer ni Logarja, poslanskega mandata prav tako ni uspelo osvojiti podpredsednici stranke Evi Irgl, aktualnemu poslancu Tinetu Novaku, ki je Logarju v iztekajočem se mandatu s prestopom iz Svobode omogočil oblikovanje poslanske skupine nepovezanih poslancev, in podpredsedniku stranke Janezu Demšarju.

Izmed bolj poznanih imen pa je bil izvoljen predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, ob njem pa še Tea Košir, podžupanja občine Loški Potok Barbara Levstik Šega, Robert Potnik, Franc Križan in Mojca Žnidarič, ki je bila v mandatu med 2018 in 2022 poslanka SMC..

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović pa je v ponedeljek dejal, da predvideva, da se bodo petkovega sestanka udeležili.

Janša: Počakajmo

Medtem je prvak SDS Janez Janša, ki je pred volitvami dejal, da šibke vlade ne želi več voditi, na današnji novinarski konferenci, na kateri je napovedal izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja, dejal, da vlade še ne sestavlja. V dneh po volitvah sicer po njegovih besedah "kakih 100 ljudi sestavlja vlado" in preračunava. "Dokler nimamo rezultatov teh volitev, se pač mi s tem ne ukvarjamo, pa svetujemo tudi ostalim, da ne. Počakajmo," je sklenil.

V ponedeljek pri Pirc Musarjevi

Predsednica republike pa namerava v ponedeljek na ločenih pogovorih gostiti vodje vseh novih parlamentarnih strank. V uradu pričakujejo udeležbo vseh, večina strank jo je za STA tudi uradno napovedala.

Pričakovati je, da bo predsednica na ponedeljkovih pogovorih z vodji strank spregovorila o nadaljnjih korakih do formiranja nove vlade.

V pristojnosti predsednice je namreč predlagati mandatarja. Kot je že napovedala, bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki ji bo prinesel 46 glasov.

Na predsednici republike pa je tudi sklic ustanovne seje nove sestave parlamenta, in sicer najpozneje 20 dni po izvolitvi. Kot najverjetnejši datum ustanovne seje desetega sklica DZ, izvoljenega na nedeljskih parlamentarnih volitvah, se omenja 10. april.

Novi sklic DZ se bo konstituiral na prvi seji, ko bo potrjena več kot polovica poslanskih mandatov. Po potrditvi mandatov pa bo DZ izvolil predsednika državnega zbora, kar običajno že nakaže vsaj obrise nove vladne koalicije.

Tako je v prihodnjih dneh v strankah pričakovati še kar nekaj pogovorov in razmislekov o morebitnem sodelovanju, kot tudi pogojih zanj.

Predsednik države mora sicer najpozneje v 30 dneh po ustanovni seji, po posvetu s poslanskimi skupinami, državnemu zboru predlagati kandidata za predsednika vlade. Ob datumu ustanovne seje v začetku aprila, bi torej ta rok padel v prvi teden maja.

KOMENTARJI51

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Julijann
24. 03. 2026 17.59
Kdo bo naredil t.i. politični samomor? Bo to Logar , bo to Stevanovič. Kdorkoli bo, ga na naslednjih volitvah več ne bo. Se je 22.3.pokazalo, da je ljudem dovolj korupcije, kar se vidi na rezultatu še te koalicije. Če sta obe stranki, ki sta sedaj prvič prišli v parlament, tu z mislijo na daljši čas, potem se naj raje izognete stranki Svoboda. Ker tako dajo jasen signal, da so podporniki korupcije. Pa naj Golob vlada manjšinsko. Se bodo stranke Svoboda, SD, Levica obnašale do opozicije malo bolj spoštljivo. In iskale glasove. Če bo šlo za dobro stvar, jo lahko vsi podprejo, tudi NSi in SDS. Če gre za eno roko hitrsvo, kakršnega so si šli v preteklih 4 letih, potem je to druga pesem.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
24. 03. 2026 17.58
To da greš cmerati v Bruselj, kako koruptiven si, ti, tvoja vlada in vsi tvoji tovariši .. ne moreš bit ravno diht !!! ... In potem ti za nagrado še Ninamedia nabije 10% gor za lopovščino, da prehitiš SDS !!! .. pa to ne moreš verjet no .. in za samo finale, ga še celo narod nagradi na volitvah !!! PA KDO JE TUKAJ NOR !!!
Odgovori
0 0
tomahawk
24. 03. 2026 17.57
Karkol napišem na sum da ni blo vse ok je komentar takoj izbrisan! Ja pa ka je?
Odgovori
+2
2 0
Veščec
24. 03. 2026 17.59
nisi edini,pa to.pernata cenzura"centrifuge"
Odgovori
0 0
SloButale
24. 03. 2026 17.54
Janez je vedno vodil šibko vlado, ker v ekipi nikoli ni imel sposobnih ljudi. Tudi on ni sposoben, poleg zavajanja in laži. Če so merilo sposobnosti desnih Hojs, arogantni Počivalšek, Vizjak z glupimi davki, Tonin-ček in njim podobni me lahko koklja brcne v tazadnjo.
Odgovori
-1
1 2
pinč pančev
24. 03. 2026 17.53
Stranke uzamte golobu vse privilegije.....pa gasa naprej
Odgovori
+2
3 1
manucao
24. 03. 2026 17.52
Brez nobenih problemov so se dale torej zamenjati volilne skrinjice. Vse se, da če se hoče. Tudi "falsificirati" žrebanje s kroglicami je možno prirediti in sicer tako, da so nekatere kroglice lažje od drugih. Take sofisticirane metode seveda žal seveda obstajajo.
Odgovori
+3
5 2
tomekkk
24. 03. 2026 17.51
Najjaca je Alenka, cez noc zaprla Sab in hopla, že je v svobodi.... Bolj jo mečeš čez vhodna vrata ven, bolj ona rine skozi zadnja notri🤣 temu se reče zagnanost za posel
Odgovori
+4
4 0
kala 09
24. 03. 2026 17.49
Verjemite Janša bo zbral 46 glasov,prej kot Golob
Odgovori
+7
13 6
pinč pančev
24. 03. 2026 17.50
In tko tud bo
Odgovori
+3
7 4
Stojadina-sportiva
24. 03. 2026 17.48
A se kdo spomni zadnja 4 leta, da so teji kdaj sploh gospodarstvo na plano potegnil...no razen tistih grafov za v prihodnost. Aja pa mesc je štemplanje zrihtal...olajšava in pol.
Odgovori
+5
8 3
Pamir
24. 03. 2026 17.50
Smpomnimo se zadnjih 35 let da je jufko delal pufe in uničeval gospodarstvo.
Odgovori
-5
3 8
gmajna
24. 03. 2026 17.45
Stari nas je naplahtal na roški, ravno toliko mu zaupam kot KROKODILU PIŠČE.
Odgovori
+1
6 5
JApajaDAja
24. 03. 2026 17.45
pv burekjem...povprašaj plenkyka na hr kakšne so cene "žetonćićev".....:-)
Odgovori
+1
3 2
zvoneti
24. 03. 2026 17.41
Edina možnost je Logar, ker je brez službe. Vse ostalo je zguba časa.
Odgovori
+3
4 1
pinč pančev
24. 03. 2026 17.49
Sam ne z golobom.prej z janso.tud drugi raj z janso
Odgovori
+0
1 1
Teofil
24. 03. 2026 17.39
Vlado lahko sestavi skupaj z inštitutom 8 marec in Janulovim gibanjem Glas ljudstva,če bo mankal kakšen glas so tu še partizani,ki po 86.letih še vedo prihajajo iz gozda in to oboroženi.
Odgovori
+12
13 1
ATOL17
24. 03. 2026 17.44
Ja lube bodn...
Odgovori
0 0
pinč pančev
24. 03. 2026 17.50
🤣
Odgovori
0 0
ATOL17
24. 03. 2026 17.51
Ja ljubi lozn bodn kaj sanjaš?....
Odgovori
0 0
pinč pančev
24. 03. 2026 17.39
Prpraute svinčnike
Odgovori
0 0
yoda99
24. 03. 2026 17.35
kdaj lahko pricakujemo naslednji del špageti vesterna, JZ, zgodbe o šerifu
Odgovori
+7
7 0
Uporabnik1804794
24. 03. 2026 17.38
Ne bo nič, ker so se levi z umikom tožbe proti Izraelu prodali v zameno za mir.
Odgovori
+6
7 1
Uporabnik1921539
24. 03. 2026 17.35
to je ptic hotel in naj se zdaj zakoplje v dvoj d...
Odgovori
+6
7 1
xoxotox6
24. 03. 2026 17.34
srečanje demokratičnih parlamentarnih strank je v usklajevanju?????? drekoslavije ni več "demokratične sranke" loleki se zbirajo v lažgošah na temo enoumja in diktature!!!!!!!
Odgovori
+3
4 1
Rožle Patriot
24. 03. 2026 17.34
Zdaj že znano in celo dokazano, da je stranka Svoboda z Holobom na čelu, Koruptivna stranka ... in tisti, ki se bo pridružil tej stranki bo veljal za podpornika korupcije .. njihov slogan bo: ... "Isti ptiči skupaj letimo" .. !!!
Odgovori
+9
11 2
Uporabnik1804794
24. 03. 2026 17.34
Leva stran (Svoboda+SD+Levica) = 40 glasov Desna stran (SDS+trojček+Demokrati) = 43 glasov Volilno telo (predvsem mladi, ki gledajo v prihodnost) je odločilo, da si želi boj proti korupciji, zmanjševanje davkov, birokracije... Edini, ki so glasovali za korupcijo, so starejši, ki nasedajo vsemu kar vidijo na televiziji ali preberejo v časopisu, kjer vemo kdo ima največji vpliv. Vlada mora biti desna.
Odgovori
+7
12 5
progresivnidaveknastanovanja
24. 03. 2026 17.34
Malo še naj sestankuje, cez nekaj mesecev pa v zapor zaradi veleizdaje ker se niso pridruzili tozbi da izraelce obsodijo genocida.
Odgovori
+5
6 1
martin celin
24. 03. 2026 17.39
Si se sliučajno vprašal zakaj?
Odgovori
+2
2 0
