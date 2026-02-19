Prebilič verjame, da se 'prava tekma šele začenja'

Na vprašanje, kaj je pripeljalo do njegovega padca z mesta glavnega kandidata za odvzem primata premierju Robertu Golobu, Prebilič poudarja, da je breme mogoče razdeliti med neizkušenost na njihovi strani in morda celo določeno naivnost ob vstopu v izjemno naporen politični boj. Poleg tega, pravi, so se okoliščine spremenile po uboju Aleša Šutarja in drugih okoliščin, ki so premešale karte. "Za en del sem zagotovo odgovoren sam in v tem delu lahko vzamem to odgovornost nase. So se pa tudi okoliščine bistveno spremenile v zadnjem obdobju," je pojasnil in izpostavil, da kljub temu ne obupujejo in verjame, da se "prava tekma šele začenja".

Želijo si, da bi bili stranka, ki bi "prerodila" levi spekter. Danes po njegovem gledamo odmik od tega, kar leva stran zagovarja (vladavina prava, enakost pred zakonom, svoboda medijev, vprašanje korupcije ipd.).

Glede morebitnega volilnega sodelovanja z Golobom, ki se sooča z ugotovitvami KPK o kršitvi integritete, je Prebilič izrazil pomisleke kljub Golobovi pripravljenosti na sodelovanje. Stranka Prerod ima v programu zapisane visoke etične standarde, zato si Prebilič težko predstavlja, da bi "prihodnji mandatar sestavljal vlado s tem bremenom". Ob tem poudarja, da so izzivi pred Slovenijo ogromni in "si ne predstavljam, kako bi lahko nekdo hodil še po sodiščih in hkrati vodil vlado v tako kriznih trenutkih". Obenem je citiral Golobovo preteklo izjavo o žrtvovanju "kraljice za višje cilje", s čimer je nakazal, da je treba resno razmisliti o iskanju alternativnega mandatarja.