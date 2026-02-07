Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Radler koalicija? Daleč od tega!'

Ljubljana, 07. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Urša Zupan Žana Vertačnik
Intervju z Vladimirjem Prebiličem

Evropski poslanec Vladimir Prebilič, ki se s stranko Prerod vrača v slovensko politiko, je kot tretji v predvolilni seriji intervjujev z vodji političnih strank pred našo kamero spregovoril o usklajevanju bruseljske funkcije in domače kampanje, očitkih o sedenju na dveh stolih ter razlogih, zakaj je pripravljen predčasno zapustiti dobro plačan evropski mandat. Pa tudi o zavrnjenih povabilih na kave, sanjah o mandatarstvu, radlerju, ki ga je spil z Logarjem, in selfiju, zaradi katerega je bil jezen nanj.

Čeprav priznava, da se z vrnitvijo iz Bruslja v Slovenijo odreka višji plači, ugodnostim in statusu, je Vladimir Prebilič prepričan, da lahko s tem pomaga državi, ki je po njegovem mnenju na prelomni točki. V času porasta desnice v Evropi ne želi, da bi tudi Slovenija zavila na to pot. "Če bi bil politični oportunist, bi mirno počakal do leta 2029. A v politiko nisem šel zato, da bi jaz ali moja družina imela kaj od tega, pač pa zato, da pomagam tistim, ki potrebujejo pomoč. V tem trenutku je to Republika Slovenija."

Odkrito torej pove, da je eden ključnih razlogov za njegovo politično aktivacijo preprečiti novo vlado pod vodstvom Janeza Janše, hkrati pa ne skriva ostrine do aktualnega premierja Roberta Goloba. Po ugotovitvah KPK je zanj meja jasna – če je integriteta kršena, sodelovanja z njim ne more biti. Nihče namreč ne sme biti nad zakonom, tudi predsednik vlade ne. Prepričan je, da levi politični spekter za mandatarja lahko ponudi še kakšno drugo osebo.

Združevanje strank pred volitvami ni pošteno do volivcev, komentira nasvet Milana Kučana, naj se na volitve poda skupaj s Socialnimi demokrati. Volivci morajo imeti jasno izbiro, ne političnih kompromisov, sklenjenih v zakulisju, pravi. "Želel bi si, da bi ljudje imeli možnost izbrati med dobrim vinom in dobro vodo, ne pa da jim vsi ves čas ponujamo špricer. Špricer bo nastal po volitvah, ko bomo imeli koalicijo. Takrat bomo morali najti nek način sobivanja. Ampak, za božjo voljo, naj oni izberejo tisto, kar mislijo, da je prav, in potem bomo mi morali dalje iskati načine, kako zadevo sestaviti."

Pojasnil je tudi ozadje "selfija" z Logarjem, ki je sprožil vihar namigovanj o tako imenovani "radler koaliciji". Kdo je obiskal koga, o čem sta govorila in zakaj je bil jezen nanj? Pa tudi o tem, kako si razlaga košarice, ki jih je prejel od političnih kolegov, ki jih je povabil na kavo? Kje vidi podobnosti med Janšo in Golobom, katero stranko je volil na zadnjih volitvah in zakaj nima prijateljev, kot je Aleksandar Vučić?

Več zanimivih izsekov iz pogovora boste videli nocoj v oddaji 24UR, jutri pa si boste na naši spletni strani lahko prebrali celoten pogovor, ki bo objavljen tudi na Voyo!

Vladimir Prebilič je odgovoril tudi na naših deset hitrih vprašanj:

