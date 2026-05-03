Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Pred nami odločilni dnevi za sestavo bodoče vlade

Ljubljana, 03. 05. 2026 17.14 pred 42 minutami 6 min branja 26

Avtor:
STA K.H.
Izredna seja DZ

DZ se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v prvem krogu po marčnih parlamentarnih volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, je namreč pred približno tednom dni sporočila, da v tem krogu kandidata ne bo predlagala, saj da se večinska podpora v pogovorih, ki jih je vodila s poslanskimi skupinami, ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

Nataša Pirc Musar je minuli vikend sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja.
Nataša Pirc Musar je minuli vikend sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja.
FOTO: Bobo

V dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću je zapisala tudi, da se je med in po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin pokazalo, da v tej fazi postopka ni spoštovanja in zaupanja, ki sta nujna za nadaljevanje poštenih posvetovanj. Po opravljenih posvetovanjih tudi ni prejela glasov, potrebnih za izvolitev novega predsednika vlade, relativni zmagovalec volitev, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, pa ji je dejal, da v teh okoliščinah soglasja za prevzem mandata ne more dati, je zapisala. DZ se bo z njeno odločitvijo, da posvete zaključi brez predloga kandidata za predsednika vlade, seznanil na izredni seji v torek.

V sredo pa bo v skladu z ustavo in poslovnikom DZ začel teči 14-dnevni rok za drugi krog, v katerem lahko svojega kandidata za predsednika vlade poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Najverjetnejši kandidat za mandatarja Janez Janša je že pred obvestilom Pirc Musarjeve napovedal korake na poti k oblikovanju nove koalicije.

Janša s prvimi koraki proti svoji četrti vladi, a ne za vsako ceno

Tako naj bi po sredini potrditvi spremembe zakona o vladi, ki število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, strankam, ki so jo na seji DZ podprle, poslal izhodišča za koalicijsko pogodbo. Spremenjeno ureditev ministrstev so poleg SDS podprli še poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, ki so tudi pri nekaterih drugih dosedanjih glasovanjih v DZ delovali usklajeno.

V SDS po sredini odločitvi DZ nadaljnjih korakov ne komentirajo. Da so izhodišča dobili, so v četrtek za STA potrdili v Demokratih, v soboto pa tudi v SLS. Predsednica SLS Tina Bregant je za STA ocenila, da so izhodišča ustrezna, pojasnila je, da se o njih usklajujejo in da bo več znanega prihodnji teden. V NSi so se zavili v molk, v Fokusu pa so za STA dejali, da izhodišč niso dobili, da pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Tudi v Resnici do danes dopoldne izhodišč niso dobili.

Preberi še Koga je v svojem kabinetu zaposlil Stevanović?

Predsednik Resnice Zoran Stevanović sicer zatrjuje, da se v njihovi stranki koalicijskih pogajanj ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma za sodelovanje z bodočimi koalicijskimi partnericami. Ne glede na to pa je Janša napovedal, da jim bodo izhodišča poslali, saj da ne škodi, če jih preberejo.

Predsednik SDS je sicer v sredinem pogovoru za Planet TV izpostavil, da sami izziva sestavljanja vlade še niso sprejeli in da se bodo v to spustili, če bodo "ugotovili, da imajo ustrezno opremo za gašenje požara". Priznal je, da ima pomisleke o prevzemu vodenja države v zahtevnih razmerah. Znova je napovedal, da šibke vlade ne bodo sestavljali, kot možnost pa je izpostavil tudi partnerstvo za razvoj, kot ga je SDS pred leti že sklenila z opozicijo.

Izredna seja DZ
Izredna seja DZ
FOTO: Bobo

V javnosti že zaokrožila imena možnih ministrskih kandidatov

Ob tem so sicer v javnosti že zaokrožili možen kadrovski razrez med najverjetnejšimi bodočimi vladnimi strankami in nekatera imena ministrskih kandidatov. Po poročanju medijev bi trojčku NSi, SLS in Fokus pripadlo štiri ali pet mandatov, med njimi naj bi predsednik NSi Jernej Vrtovec zasedel mesto ministra za infrastrukturo in energetiko, vodja njihove poslanske skupine Janez Cigler Kralj bi postal minister za demografijo, družino in socialne zadeve ali minister za izobraževanje, znanost in mladino. Za vodenje obrambnega ministrstva se kot možni kandidati omenjajo evropski poslanec Matej Tonin, nekdanji šef Darsa Valentin Hajdinjak ali poslanec Janez Žakelj. NSi bi lahko pripadlo tudi kmetijsko ministrstvo, za katero pa naj bi bil interes tudi v SDS.

V križanki za sestavo vladne ekipe naj bi bili tudi predsednica SLS Tina Bregant, ki bi lahko prevzela funkcijo ministrice brez resorja, pristojne za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter Monika Kirbiš Rojs iz Fokusa, ki bi lahko prevzela področje regionalnega razvoja in lokalne samouprave.

Izredna seja DZ
Izredna seja DZ
FOTO: Bobo

Demokratom naj bi po poročanju medijev pripadla tri ministrska mesta. Predsedniku stranke Anžetu Logarju naj bi se nasmihal položaj ministra za gospodarstvo, delo in šport. Kot njihovega kandidata za vodenje zdravstvenega resorja se omenja sedanjega vodjo poslanske skupine Tadeja Ostrca. Po nekaterih informacijah bi lahko Demokratom pripadlo mesto kulturnega ministra, za katerega se omenja nekdanjega direktorja Javne agencije za knjigo Aleša Novaka, ali mesto pravosodnega ministra, za katerega bi lahko kandidiral nekdanji minister Senko Pličanič.

Iz kvote SDS naj bi finančno ministrstvo znova prevzel Andrej Šircelj, prav tako naj bi ministrski stolček ponovno zasedel Zvone Černač, tokrat na resorju lokalne samouprave, kohezije in regionalnega razvoja ali na resorju okolja in prostora. Vodenje zunanjega ministrstva naj bi se obetalo diplomatu Tonetu Kajzerju. Med kandidati za notranjega ministra se omenja nekdanji minister Aleš Hojs, ki pa bi lahko po nekaterih informacijah ostal tudi na poslanski funkciji.

Preberi še V DZ že večina, ki bi zadostovala za izvolitev naslednjega premierja

V strankah in tudi Janša sicer vztrajajo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo sami najprej poskusili uskladiti vsebinske podlage za delovanje prihodnje vlade.

Predstavnikov Resnice torej v ministrski ekipi naj ne bi bilo. Je pa njen predsednik Stevanović, ki je bil s podporo najverjetnejših bodočih vladnih strank izvoljen za predsednika DZ, v svojem kabinetu že začel zaposlovati ekipo. Kot so za STA potrdili v stranki, je za svetovalca zaposlil Nino Rus Turuk, ki je pred tem delala v Skupini Žito, ter obramboslovca in predsednika sveta Zavoda za šport Kranj Nevena Polajnarja. Vodja Stevanovićevega kabineta pa je postala Ana Pavlovski. Polajnar in Pavlovski sta oba tudi kranjska mestna svetnika na listi Resnice, vsi trije pa so bili kandidati stranke na volitvah v DZ.

Za vložitev kandidatur 14 dni časa

Po torkovi izredni seji DZ bodo imeli možni predlagatelji 14 dni časa za vložitev kandidatur za predsednika vlade. Volitve o kandidatu ali kandidatih za predsednika vlade v drugem krogu se po poslovniku DZ opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur.

Če je v drugem krogu vloženih več predlogov kandidatur, se glasuje o vsakem kandidatu posebej, najprej pa o morebitnem kandidatu, ki bi ga predlagala predsednica republike. Če ta ni izvoljen, se glasuje o drugih kandidatih po vrstnem redu vložitve predlogov. Če ni izvoljen noben kandidat, lahko DZ sklene, da se izvedejo ponovne volitve predsednika vlade, in sicer najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po sprejemu tega sklepa.

vlada drugi krog mandatar politika
24ur.com Na predsedniških volitvah bi v drugem krogu zmagala Pirc Musarjeva
24ur.com Bi izvolitev Cigler Kralja za predsednika DZ že pomenila obrise četrte Janševe vlade?
24ur.com Koaliciji se kandidata Pirc Musarjeve zdita nekompetentna
24ur.com SD: v. d. glavnega tajnika postal Frangež, aprila bodo imeli volilni kongres
24ur.com Dvoboj, troboj ali mnogoboj za vrh SD?
24ur.com Kadrovski izbiri predsednice države: kdo bo guverner in varuh človekovih pravic?
24ur.com Kdo bo prevzel notranje ministrstvo? Pogovori naj bi bili v zaključni fazi
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patriot20
03. 05. 2026 18.25
a levaki se vedno cvilijo
Odgovori
0 0
ivan ivanović
03. 05. 2026 18.24
Janša ti samo do daske. Še ene 3 vlade delaj , da se Murglitnim zmeša
Odgovori
0 0
2mt8
03. 05. 2026 18.14
Slovenci imajo raje davke v nebo in rdečo zvezdo od Svetlane. Raje to kot davke do tal in vodni top ki ga sami prikličejo z bicikli in titovimi portreti.
Odgovori
+4
5 1
Buča hokaido
03. 05. 2026 18.23
Povej, prosim, če bodo davki do tal, kako bodo pokrili razliko?
Odgovori
0 0
2mt8
03. 05. 2026 18.27
Lewaci so nabili davke v nebo, državna blagajna pa = 0. Daj mi ti to razloži. Kam je šel denar?!
Odgovori
0 0
2mt8
03. 05. 2026 18.10
Davki bodo šli dol...je pa nevarnost vodnega topa 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
3 3
Sixten Malmerfelt
03. 05. 2026 18.09
Samo njegovi ciganerosi iz keudra ala refik-patogen, tumor, beila-poneverjeni nick, vera in luč, marker, tulijo, da se mudi! tako kot je hojs tistega davnega leta 2020 ob 10.30 uri šprintal po Argentinskem parku, da prevzame ministrstvo za notranje zadeve!
Odgovori
-2
1 3
Vera in Bog
03. 05. 2026 18.15
Kje si to v kevdru od štromarja ?
Odgovori
-3
0 3
Sixten Malmerfelt
03. 05. 2026 18.04
Nikamor se ne mudi je reku Jufka!
Odgovori
+0
2 2
jank
03. 05. 2026 18.03
Ali ima že Janša ustavno večino? Drugače ne bo druge republike. Nujno jo potrebujemo, da bi postali zarukana Janšlandija.
Odgovori
-2
4 6
Beila Ciao1
03. 05. 2026 18.02
Sam še vedno upam ,da prideta Robi in Simon v pristan.
Odgovori
-4
0 4
Sixten Malmerfelt
03. 05. 2026 18.01
Nove vlade ne bo pred 15. majem! Ker jufka nima 46 podpisov poslancev!
Odgovori
-3
2 5
Vera in Bog
03. 05. 2026 18.01
Bravo JJ ti kar sestavi slabše ne bo
Odgovori
+1
3 2
kovanec
03. 05. 2026 18.00
Dolgo ne bo trajala.
Odgovori
+0
2 2
Sixten Malmerfelt
03. 05. 2026 18.14
max. 24 mesecev, ob zelo dobri napovedi!potem pa adijo, za večno!
Odgovori
+1
2 1
kr en 123
03. 05. 2026 17.55
Nikar vlade za vsako ceno.. če nimaš večine, da vladaš udobno, brez da te kakšen koalicijski partner drži v šahu, ne moreš nič pametnega narediti... če sestavi vlado JJ na silo, bo samo spet kriv za vse, kar se bo pokazalo kot rezultat zablojene vladavine zadnjih štirih let... pa rešuj Golobove zablode na svojo škodo...
Odgovori
+7
9 2
kovanec
03. 05. 2026 18.02
Še vsaka nova vlada je krivdo zvračala na predhodno vlado in se izgovarjala na krize, ki roko na srce pašejo vsaki vladi, če drugega ne, kot izgovor.
Odgovori
+0
1 1
bandit1
03. 05. 2026 17.52
Belgijci so že 5 let brez vlade pa vseno niso propadli.
Odgovori
+5
6 1
kr en 123
03. 05. 2026 18.00
Goapodarstvo najbolje deluje, ko nimaš polno operativne vlade, saj se v takem primeru zakonodaja in s tem poslovno okolje najmanj spreminja...
Odgovori
+3
3 0
kovanec
03. 05. 2026 18.03
Saj tudi mi ne bi, le pravosodje mora funkcionirat.
Odgovori
+1
1 0
john gotti
03. 05. 2026 17.51
takih klovnov pa v vladi še ni bilo
Odgovori
-3
7 10
Gutenberg
03. 05. 2026 17.56
Zdaj so bili 4 leta.
Odgovori
+1
7 6
kovanec
03. 05. 2026 18.05
Guten ti klovni so s tvojimi strokovnjaki na volitvah pometli.
Odgovori
+2
2 0
zorkom
03. 05. 2026 18.15
kje si bil zadnja 4 leta
Odgovori
0 0
marker1
03. 05. 2026 17.50
Ponovne volitve, druge rešitve ni. JJ mora imeti ustavno večino. Z minimalno večino JJ ne bo mogel ničesar spremeniti, samo kriv bo za vse. Kdo pa bo prevzel to finančno pogorišče, ki ga je pustil Golob?
Odgovori
+5
9 4
Sixten Malmerfelt
03. 05. 2026 18.02
Sanjaj sfejča, o ustavni večini! Sanjaj v keudru!
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
Portal
Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692