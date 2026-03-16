SLOVENIJA ODLOČA 2026

Predsednica pričakuje ukrepanje glede posnetkov

Ljubljana, 16. 03. 2026 15.31 pred 43 minutami 3 min branja 11

Avtor:
M.V.
Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v odzivu na dogajanje v predvolilni kampanji opozorila nezakonitost nekaterih praks akterjev. Pri tem je posebej izpostavila nedavno objavo prisluhov in domnevne povezave s tujimi službami. Prav tako pa je dodala, da je vsebina prisluhov, kljub nezakonitosti snemanja, zaskrbljujoča.

Nataša Pirc Musar poudarja, da je že ob začetku volilne kampanje opozorila, da je neselektivno in pošteno informiranje volivcev ključ do demokratičnih in poštenih volitev. Ob tem je dodala, da je "namerno potvarjanje dejstev, zavajanje, dezinformacije, vpletenost tujih držav v volitve, financiranje od zunaj – vse to so primeri volilnih kampanj, kot smo jim nedavno bili priče v nekaterih evropskih državah"

Predsednica izpostavlja, da so takšne prakse zavržne. "Slovenija se je s tokratno kampanjo uvrstila na seznam držav, kjer se takšne stvari dogajajo. Zdaj je čas, da začnemo ukrepati."

Preberi še SDS: Za Black Cube slišimo prvič. Fajon: To je napad na suverenost

 Pirc Musarjeva meni, da je še posebej pomembno, da bi morala javnost v takšnih primerih biti nedvomuno obveščena, da so posnetki, ne glede na njihovo vsebino, pridobljeni nezakonito. "Za odkrivanje nezakonitosti, morebitnih kaznivih dejanj in vplivanja iz tujine so pristojne neodvisne državne institucije, od katerih pa, glede na vse informacije, ki se že pojavljajo v javnosti, pričakujem takojšnje ukrepanje in razkritje za javnost relevantnih informacij. Razsežnosti aktivnosti zunanjih akterjev namreč še niso v celoti razkrite oz. pojasnjene, vendar že doslej javno predstavljeno delovanje resno spodkopava demokratične temelje Republike Slovenije, ne glede na to, kdo vodi vlado ali kdo je v opoziciji."

Intervju s predsednico Natašo Pirc Musar
Intervju s predsednico Natašo Pirc Musar
FOTO: Aljoša Kravanja

 Pirc Musarjeva meni, da bi morale ta način delovanja obsoditi vse politične stranke. "To je nevaren signal za našo demokracijo – signal, da vanjo ne zaupamo, signal, da je nismo pripravljeni braniti." Predsednica republike je prav tako kritična do odziva medijev, ki da niso dovolj ustrezno pojasnili, da so bili posnetki pridobljeni nezakonito.

Vseeno pa Pirc Musarjeva omenja tudi drugo plat zgodbe. "Kljub dejstvu, da so bili posnetki pridobljeni nezakonito, je njihova vsebina izjemno zaskrbljujoča. Nad nekaterimi pogovori in opisovanjem domnevnih koruptivnih praks sem kot Slovenka, kot državljanka, in kot predsednica republike globoko razočarana in ogorčena. Takšni pogovori so sramota za že tako močno načet ugled politike in slovenskega političnega prostora."

Ob tem pričakuje, da bodo pristojne institucije, poleg preiskovanja samega nastanka in širjenja teh posnetkov, pod drobnogled vzele tudi nekatere prakse, ki so v njih opisane. "Če se takšne stvari potrjujejo, je skrajni čas, da jih kot družba končno razčistimo. Takšne prakse so tumor, ki najeda sicer zdravo slovensko telo, in dolžnost države je, da ga začne učinkovito zdraviti."

Pirc Musarjeva je obsodila tudi "izjave predsednika SDS, s katerimi želi vnaprej zasejati dvom v legitimnost in zakonitost volitev ter volilnih rezultatov".

Ob koncu je pozvala državljanke in državljane, da se udeležijo volitev, tudi predčasnega glasovanja. "Visoka volilna udeležba je najmočnejši odgovor na manipulacije, dezinformacije in poskuse vplivanja na demokratični proces. Vplivanja na način, da se vsakemu med nami vzbudi odpor do demokracije kot načina življenja in s tem do odhoda na volitve. Zato ne smemo pristati na diskurz nekaterih, da volitve ne bodo veljavne, če rezultati ne bodo po pričakovanjih določene politične opcije."

nataša pirc musar volitve kampanja prisluhi
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
smetilka
16. 03. 2026 17.02
zaskrbljujoca a? snematelji so pa sokantno, neverjetno, podlo, nezakonito.
Odgovori
0 0
Drugorazredni Turk
16. 03. 2026 16.58
Kar rece Musarca so informacijr, vse ostalo so pa dezinformacije. Pri nas leva opcija meni da jim po ustavi pripada vsak mandat vlade. Aja, pa Nika Kovac totalno ni politicna aktivistka. Ona se samo za zenske zavzema. 8 marc pa to.
Odgovori
0 0
G. Papež
16. 03. 2026 16.57
Smešno. Vsi se ukvarjajo s tem na kak način so se vsi ujelji namesto, da bi jih skrbela vsebina.
Odgovori
0 0
Pfolca
16. 03. 2026 16.55
Pfolca 12. 03. 2026 17.06 Izgleda, da so posnetki zadnjih dni plod agencije “nedotakljivih” iz Bližnjega vzhoda, že vsa destletja od kar so dobili “parcelo” na obali vzhodnega sredozemlja pa do danes “umikajo”razne odločevalce po vsem svetu tudi enega Jenki, zdej jim bo pa PodAlpsko pleme kamen spotike al kaj? Odgovori Hehe spet sem imel prav🥴
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
16. 03. 2026 16.53
Ona pravi da he treba raziskati ,kdo je snemal,ne oa to da levaki kradejo, kot srake.. A se česa boji.?
Odgovori
-1
0 1
Pfolca
16. 03. 2026 16.48
Teden pred volitvami se ne bo nič dogodilo, po volitvah prav tako ne
Odgovori
0 0
DK48
16. 03. 2026 16.42
Se je zbudila.
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
16. 03. 2026 16.40
Torej je med vrsticami povedala to kar jaz govorim, da bi bilo najbolje če bi se vodilnima strankama SDS in Svoboda kar izognili na volitvah.
Odgovori
+0
1 1
boslo
16. 03. 2026 16.45
Vsem se moramo izognit
Odgovori
-1
0 1
Minifa
16. 03. 2026 16.38
Pokazala se je javnosti vsa pokvarjenost..LEVE OPCIJE v celoti,z njo na čelu.
Odgovori
+0
2 2
frenk707
16. 03. 2026 16.37
Končno, Nataša,..... si bila prisiljena označiti prisluhe in posnetke kot nezakonito pridobljene. Če ne bi bilo današnjega dogodka, bi ostalo samo spregledala.... Ob tem naj dodam, glede vsebine, da UI potrebuje 10-15 sekund posnetka nekega glasu, da na tej osnovi ustvari njegov klon.
Odgovori
+0
1 1
