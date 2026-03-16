Predsednica pričakuje ukrepanje glede posnetkov

Predsednica izpostavlja, da so takšne prakse zavržne. "Slovenija se je s tokratno kampanjo uvrstila na seznam držav, kjer se takšne stvari dogajajo. Zdaj je čas, da začnemo ukrepati."

Nataša Pirc Musar poudarja, da je že ob začetku volilne kampanje opozorila, da je neselektivno in pošteno informiranje volivcev ključ do demokratičnih in poštenih volitev. Ob tem je dodala, da je "namerno potvarjanje dejstev, zavajanje, dezinformacije, vpletenost tujih držav v volitve, financiranje od zunaj – vse to so primeri volilnih kampanj, kot smo jim nedavno bili priče v nekaterih evropskih državah" .

Pirc Musarjeva meni, da je še posebej pomembno, da bi morala javnost v takšnih primerih biti nedvomuno obveščena, da so posnetki, ne glede na njihovo vsebino, pridobljeni nezakonito. "Za odkrivanje nezakonitosti, morebitnih kaznivih dejanj in vplivanja iz tujine so pristojne neodvisne državne institucije, od katerih pa, glede na vse informacije, ki se že pojavljajo v javnosti, pričakujem takojšnje ukrepanje in razkritje za javnost relevantnih informacij. Razsežnosti aktivnosti zunanjih akterjev namreč še niso v celoti razkrite oz. pojasnjene, vendar že doslej javno predstavljeno delovanje resno spodkopava demokratične temelje Republike Slovenije, ne glede na to, kdo vodi vlado ali kdo je v opoziciji."

Pirc Musarjeva meni, da bi morale ta način delovanja obsoditi vse politične stranke. "To je nevaren signal za našo demokracijo – signal, da vanjo ne zaupamo, signal, da je nismo pripravljeni braniti." Predsednica republike je prav tako kritična do odziva medijev, ki da niso dovolj ustrezno pojasnili, da so bili posnetki pridobljeni nezakonito.

Vseeno pa Pirc Musarjeva omenja tudi drugo plat zgodbe. "Kljub dejstvu, da so bili posnetki pridobljeni nezakonito, je njihova vsebina izjemno zaskrbljujoča. Nad nekaterimi pogovori in opisovanjem domnevnih koruptivnih praks sem kot Slovenka, kot državljanka, in kot predsednica republike globoko razočarana in ogorčena. Takšni pogovori so sramota za že tako močno načet ugled politike in slovenskega političnega prostora."

Ob tem pričakuje, da bodo pristojne institucije, poleg preiskovanja samega nastanka in širjenja teh posnetkov, pod drobnogled vzele tudi nekatere prakse, ki so v njih opisane. "Če se takšne stvari potrjujejo, je skrajni čas, da jih kot družba končno razčistimo. Takšne prakse so tumor, ki najeda sicer zdravo slovensko telo, in dolžnost države je, da ga začne učinkovito zdraviti."

Pirc Musarjeva je obsodila tudi "izjave predsednika SDS, s katerimi želi vnaprej zasejati dvom v legitimnost in zakonitost volitev ter volilnih rezultatov".

Ob koncu je pozvala državljanke in državljane, da se udeležijo volitev, tudi predčasnega glasovanja. "Visoka volilna udeležba je najmočnejši odgovor na manipulacije, dezinformacije in poskuse vplivanja na demokratični proces. Vplivanja na način, da se vsakemu med nami vzbudi odpor do demokracije kot načina življenja in s tem do odhoda na volitve. Zato ne smemo pristati na diskurz nekaterih, da volitve ne bodo veljavne, če rezultati ne bodo po pričakovanjih določene politične opcije."