Predvolilna soočenja na POP TV v večjih slovenskih mestih

"Naša zaveza je odgovorno novinarstvo v celotnem volilnem obdobju. V tem času, ki ga pogosto opisujemo kot olimpijske igre novinarstva, bomo vsebine podajali na vseh naših platformah, pri tem pa bomo brezkompromisno spoštovali uredniške in novinarske standarde. Hkrati stopamo iz studia, gremo po Sloveniji, gremo bliže ljudem in tja, kjer se politične odločitve čutijo v vsakdanjem življenju," pravi Stella Litou , izvršna direktorica Pro Plus.

Soočenja bodo potekala v živo, prvo uvodno soočenje načrtujejo že 23. februarja, in sicer neposredno v Kopru. "Teden dni kasneje, torej 2. marca bomo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, osrednja tema bo zdravstvo, 6. marca se selimo v Novo mesto, kjer bomo osvetlili problematiko infrastrukture, varnosti in prometa, 9. marca se bomo v Kranju pogovarjali o gospodarstvu, 16. marca v Mariboru bomo soočili predsednika strank z najvišjo javnomnenjsko podporo, 20.3. pa na naši hiši pripravili še zadnje soočenje predsednikov strank, da se bodo ljudje na volilni dan lažje odločili," razloži vodja uredništva 24UR Metka Majer .

Voditelji soočenja bodo obrazi, ki jim zaupate: Darja Zgonc, Edi Pucer, Uroš Slak, Petra Kerčmar, Jani Muhič in Maja Sodja . "Na prva štiri soočenja (ta bodo 23. februarja in 2., 6. in 9. marca) ter na zaključno soočenje, ki bo 20. marca, bo povabljenih osem najviše uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih je ali jih bo neposredno pred datumom vsakega soočenja za POP TV izvedla agencija Mediana. Peto soočenje, ki bo 16. marca, bo potekalo med predsednikoma strank z najvišjo podporo javnosti glede na povprečje zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih je za POP TV izvedla agencija Mediana," dodaja Damjan Košec , vodja informativnega in športnega programa. Pravila so objavljena na spletni strani .

Poleg tega so še vedno v teku hibridni intervjuji, ki jih s predsedniki strank skupaj pripravljata novinar 24UR in 24ur.com in so objavljeni tako v oddaji kot na spletni strani, v celoti pa dostopni na VOYO.

Ves čas trajanja volilne tekme so aktivni kolegi iz uredništva Dejstva, ki že deveto leto zapored sistematično preverjajo izjave politikov. "Med volilno kampanjo bodo Dejstva vsak dan objavljena na spletni strani 24ur.com, v oddaji 24UR pa trikrat tedensko: ob torkih, četrtkih in nedeljah, dodatno še v soboto, 7. marca, po petkovem volilnem soočenju. Točnost izjav politikov bomo tudi tokrat ocenjevali z Dejstvomerom, našim merilnim orodjem, ki jasno in pregledno pokaže, ali so trditve resnične, zavajajoče ali neresnične. Gledalcem in bralcem s tem zagotavljamo visoko raven kredibilnosti, natančnosti in transparentnosti, hkrati pa jasno ločujemo preverjena dejstva od političnih interpretacij," pove urednica Dejstev Alenka Marovt.

Posebne pogovore pripravljajo tudi v uredništvu Svet na Kanalu A. "V Svetu se bomo poglobljeno pogovarjali o programih strank. Ne le o črkah na papirju, pač pa o zavezah, ki jih dajejo volivcem, in obljubah, za katere zatrjujejo, da jih bodo držali. Nuša Lesar in Adi Omerović bosta v studiu gostila predstavnike strank," zaključuje Barbara Golub Ferenčak, vodja uredništva Svet.



