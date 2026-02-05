Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Predvolilna soočenja na POP TV v večjih slovenskih mestih

Ljubljana, 05. 02. 2026 12.15 pred 58 minutami 3 min branja 0

Avtor:
POP TV
Petra Kerčmar in Jani Muhič

Prihajajoče parlamentarne volitve bodo na POP TV gledalkam in gledalcem predstavili zares celovito, poglobljeno in kredibilno. Poleg močne novinarske politične ekipe, ki dnevno pokriva volilne teme, se voditelji oddaje 24UR pripravljajo na velika soočenja. Ta bodo, poleg studia na Kranjčevi, potekala še v drugih večjih slovenskih mestih. Najbolj gledana informativna oddaja pri nas skupaj z najbolj obiskano spletno stranjo se zaveda odgovornosti, ki jo ima kot medij.

"Naša zaveza je odgovorno novinarstvo v celotnem volilnem obdobju. V tem času, ki ga pogosto opisujemo kot olimpijske igre novinarstva, bomo vsebine podajali na vseh naših platformah, pri tem pa bomo brezkompromisno spoštovali uredniške in novinarske standarde. Hkrati stopamo iz studia, gremo po Sloveniji, gremo bliže ljudem in tja, kjer se politične odločitve čutijo v vsakdanjem življenju," pravi Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plus.

Soočenja bodo potekala v živo, prvo uvodno soočenje načrtujejo že 23. februarja, in sicer neposredno v Kopru. "Teden dni kasneje, torej 2. marca bomo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, osrednja tema bo zdravstvo, 6. marca se selimo v Novo mesto, kjer bomo osvetlili problematiko infrastrukture, varnosti in prometa, 9. marca se bomo v Kranju pogovarjali o gospodarstvu, 16. marca v Mariboru bomo soočili predsednika strank z najvišjo javnomnenjsko podporo, 20.3. pa na naši hiši pripravili še zadnje soočenje predsednikov strank, da se bodo ljudje na volilni dan lažje odločili," razloži vodja uredništva 24UR Metka Majer.

Voditelji soočenja bodo obrazi, ki jim zaupate: Darja Zgonc, Edi Pucer, Uroš Slak, Petra Kerčmar, Jani Muhič in Maja Sodja. "Na prva štiri soočenja (ta bodo 23. februarja in 2., 6. in 9. marca) ter na zaključno soočenje, ki bo 20. marca, bo povabljenih osem najviše uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih je ali jih bo neposredno pred datumom vsakega soočenja za POP TV izvedla agencija Mediana. Peto soočenje, ki bo 16. marca, bo potekalo med predsednikoma strank z najvišjo podporo javnosti glede na povprečje zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih je za POP TV izvedla agencija Mediana," dodaja Damjan Košec, vodja informativnega in športnega programa. Pravila so objavljena na spletni strani.

Poleg tega so še vedno v teku hibridni intervjuji, ki jih s predsedniki strank skupaj pripravljata novinar 24UR in 24ur.com in so objavljeni tako v oddaji kot na spletni strani, v celoti pa dostopni na VOYO.

Ves čas trajanja volilne tekme so aktivni kolegi iz uredništva Dejstva, ki že deveto leto zapored sistematično preverjajo izjave politikov. "Med volilno kampanjo bodo Dejstva vsak dan objavljena na spletni strani 24ur.com, v oddaji 24UR pa trikrat tedensko: ob torkih, četrtkih in nedeljah, dodatno še v soboto, 7. marca, po petkovem volilnem soočenju. Točnost izjav politikov bomo tudi tokrat ocenjevali z Dejstvomerom, našim merilnim orodjem, ki jasno in pregledno pokaže, ali so trditve resnične, zavajajoče ali neresnične. Gledalcem in bralcem s tem zagotavljamo visoko raven kredibilnosti, natančnosti in transparentnosti, hkrati pa jasno ločujemo preverjena dejstva od političnih interpretacij," pove urednica Dejstev Alenka Marovt.

Posebne pogovore pripravljajo tudi v uredništvu Svet na Kanalu A. "V Svetu se bomo poglobljeno pogovarjali o programih strank. Ne le o črkah na papirju, pač pa o zavezah, ki jih dajejo volivcem, in obljubah, za katere zatrjujejo, da jih bodo držali. Nuša Lesar in Adi Omerović bosta v studiu gostila predstavnike strank," zaključuje Barbara Golub Ferenčak, vodja uredništva Svet.


volitve 2026 soočenja parlamentarne volitve

'Prebiliču so se napovedi, s kom bo sodeloval in s kom ne, vrnile kot bumerang'

Volilna pravila

bibaleze
Portal
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515