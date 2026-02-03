V Prerodu bi ohranilu javno zdravstvo, vzpostavili nov študij medicinske tehnologije

Na področju vodenja in upravljanja javnih zdravstvenih zavodov bi sprejeli zakon, s katerim bi naslovili profesionalizacijo vodenja, jasno definirali odgovornost, ustavili politično kadrovanje in korupcijo v zdravstvu. Lotili bi se tudi urejanja nedopustnih čakalnih dob, in sicer glede na resnost bolezenskih stanj. Ob tem menijo, da je treba ob predolgih čakalnih vrstah aktivirati vse izvajalce.

Avtor programa za področje zdravstva Janez Poklukar je na srečanju z novinarji pojasnil, da se je po štirih letih spet aktivno vključil v politiko, ker je stranka Prerod prepoznala zdravstvo kot državni projekt in za izhodišče postavila javno zdravstvo. Prepričan je, da je zdravstvo generacijski projekt, zato ne govorijo o kratkoročnih rešitvah, ampak o 20-letni viziji.

Poudaril je, da so zaposleni v zdravstvu hrbtenica sistema, zato je treba vzpostaviti dialog z zdravniki in ostalimi zaposlenimi, zaupati stroki in ji dati avtonomijo. "Kadrov ne bomo uspeli razbremeniti, če ne bomo sprejeli ustreznih standardov in normativov," je prepričan.

Ključni so tudi delujoči primarni sistem, krepitev timov družinskega zdravnika, preventiva in nadaljevanje digitalizacije. Verjamejo, da lahko z digitalizacijo in umetno inteligenco razbremenijo zdravstvene delavce, bolnikom pa omogočijo dostop do dokumentacije.

Javnega zdravstva po njegovih besedah ne bo brez razvoja, zato je pomembno krepiti raziskave medicinskih in zdravstvenih strok ter povezati bazične stroke z medicino in zdravstvenimi poklici. Dodatno pa bi vzpostavili študij medicinske in zdravstvene tehnologije. Želijo tudi okrepiti vlogo v evropski skupnosti tako, da bi v Slovenijo privabili sedež kakšne od mednarodnih zdravstvenih organizacij.

Po Poklukarjevih besedah je treba okrepiti tudi nujno medicinsko pomoč s satelitskimi urgentnimi centri in jih nadgraditi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo. Dodal je, da bo treba sprejeti zakon o paliativni oskrbi in vzpostaviti regijsko mrežo stacionarnih hospic centrov.

Predsednik stranke Vladimir Prebilič pa je dodal, da je upravljanje zdravstvenih zavodov preko svetov zavodov slabo, ker so imenovani na podlagi politične primernosti in za svoje delo niso primerno nagrajeni.