ZOI 2026 Slovenija odloča 2026
SLOVENIJA ODLOČA 2026

V Prerodu bi ohranilu javno zdravstvo, vzpostavili nov študij medicinske tehnologije

Ljubljana, 03. 02. 2026 17.51 pred 12 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
K.H. STA
Janez Poklukar

Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča v volilnem programu izpostavlja, da mora zdravstvo v Sloveniji ostati javno. To bi dosegli z dogovorom o standardih in normativih, priznanjem strokovne avtonomije in ustreznim nagrajevanjem. Menijo, da Ljubljana potrebuje več kot en urgentni center, Slovenija pa dodatni klinični center z najnovejšo tehnologijo.

Avtor programa za področje zdravstva Janez Poklukar je na srečanju z novinarji pojasnil, da se je po štirih letih spet aktivno vključil v politiko, ker je stranka Prerod prepoznala zdravstvo kot državni projekt in za izhodišče postavila javno zdravstvo. Prepričan je, da je zdravstvo generacijski projekt, zato ne govorijo o kratkoročnih rešitvah, ampak o 20-letni viziji.

Na področju vodenja in upravljanja javnih zdravstvenih zavodov bi sprejeli zakon, s katerim bi naslovili profesionalizacijo vodenja, jasno definirali odgovornost, ustavili politično kadrovanje in korupcijo v zdravstvu. Lotili bi se tudi urejanja nedopustnih čakalnih dob, in sicer glede na resnost bolezenskih stanj. Ob tem menijo, da je treba ob predolgih čakalnih vrstah aktivirati vse izvajalce.

Janez Poklukar
Janez Poklukar
FOTO: Bobo

Poudaril je, da so zaposleni v zdravstvu hrbtenica sistema, zato je treba vzpostaviti dialog z zdravniki in ostalimi zaposlenimi, zaupati stroki in ji dati avtonomijo. "Kadrov ne bomo uspeli razbremeniti, če ne bomo sprejeli ustreznih standardov in normativov," je prepričan.

Ključni so tudi delujoči primarni sistem, krepitev timov družinskega zdravnika, preventiva in nadaljevanje digitalizacije. Verjamejo, da lahko z digitalizacijo in umetno inteligenco razbremenijo zdravstvene delavce, bolnikom pa omogočijo dostop do dokumentacije.

Javnega zdravstva po njegovih besedah ne bo brez razvoja, zato je pomembno krepiti raziskave medicinskih in zdravstvenih strok ter povezati bazične stroke z medicino in zdravstvenimi poklici. Dodatno pa bi vzpostavili študij medicinske in zdravstvene tehnologije. Želijo tudi okrepiti vlogo v evropski skupnosti tako, da bi v Slovenijo privabili sedež kakšne od mednarodnih zdravstvenih organizacij.

Po Poklukarjevih besedah je treba okrepiti tudi nujno medicinsko pomoč s satelitskimi urgentnimi centri in jih nadgraditi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo. Dodal je, da bo treba sprejeti zakon o paliativni oskrbi in vzpostaviti regijsko mrežo stacionarnih hospic centrov.

Predsednik stranke Vladimir Prebilič pa je dodal, da je upravljanje zdravstvenih zavodov preko svetov zavodov slabo, ker so imenovani na podlagi politične primernosti in za svoje delo niso primerno nagrajeni.

prerod vladimir prebilič program zdravstvo volitve 2026
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
04. 02. 2026 12.00
Ha ha
Odgovori
+0
1 1
peresni
04. 02. 2026 11.51
Prebilič je že nategnil Slovence z Vesno, evropskimi volitvami. To bo novi SMC ..takoj za denar k Janši
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
04. 02. 2026 08.09
in t zagovarja eden največjih zaslužkarjev covit janševe vlade,iz kvod sds dohtarjev je največ sds članov ,tudi fides
Odgovori
+2
5 3
OsBr
04. 02. 2026 08.43
Ne razumem, zakaj si od nekoga dobil +, saj še pisati ne znaš. Namesto "covit", bi moral napisati "covid", namesto "kvod" pa "kvot". Takim bi bilo potrebno vzeti volilno pravico.
Odgovori
+4
5 1
zibertmi
04. 02. 2026 12.46
a tako te je naučil nekdo iz kleti,a veš pa kaj sem napisal pa je to covit ali kovit ali pa kakorkoli
Odgovori
-2
0 2
Oknaj 4
03. 02. 2026 21.33
Končno en pameten članek z pogledom v prihodnost Slovenskega zdravstva . Prebelič včeraj v enem od intervjujev ni izključil možnosti sodolovanja z malo bolj desnimi od trenutnih
Odgovori
+1
1 0
Mihael12
03. 02. 2026 20.49
Še en pravljičar?
Odgovori
+3
3 0
EU Dig. Cenzura
03. 02. 2026 18.39
A zdej je pa poklukar tukaj. Poglejte ISTI ljudje se SVALJKAJO po drugih strankat! Pa to ne mors verjet, kdo sr naseda!?!?
Odgovori
+3
3 0
tron3
03. 02. 2026 18.29
Poklukarja bi bilo nemudoma potrebno zapreti zaradi genocida nad slovenskim narodom!!!
Odgovori
+3
4 1
Slavko BabIč
03. 02. 2026 19.14
pa tudi Beovičko, Janšarija in Kreka....!
Odgovori
-1
2 3
OsBr
04. 02. 2026 09.27
Zapreti/hospitalizirati bi bilo potrebno take, kot si ti, ki nekoga odolžuješ za genocid in verjetno sploh ne veš, kaj to pomeni.
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
03. 02. 2026 18.23
Njegov največji dosežek je bil, da je dal dohtarjem 5000 ojrov dodatka v času covida - 3 leta, seštejte!
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
03. 02. 2026 18.21
V preporodu bivši krimič Poklukar, ojoj, ojoj, joj!
Odgovori
+3
4 1
Veščec
03. 02. 2026 18.15
saj je biu minister,pa kaj je naredu!?eno veliko mineštro,na pou kuhano.pol pa adijo,pa to
Odgovori
+2
3 1
borjac
03. 02. 2026 18.08
Zanimivo kaj vse bo ta Poklukar napravil po volitvah ...... , če se dobro spominjam je bil Poklukar minister za Zdravstvo v Janševi Vladi .... ja hudiča , ZAKAJPA TAKRAT KOT MINISTER NI NAPRAVIL NIČ ?? , sedaj pa nekaj naklada "kaj bo on po volitvah napravil" , burleske .
Odgovori
+4
5 1
