Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Prerod s ciljem preroditi levi politični spekter

Ljubljana, 21. 02. 2026 11.49 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
N.L. STA
Vladimir Prebilič ob predstavitvi kandidatov

Prerod - stranka Vladimirja Prebiliča je v Ljubljani predstavila kandidate za volitve v DZ. Po besedah predsednika stranke Prebiliča gredo na volitve s "fantastično ekipo" 83 kandidatov in ciljem preroditi levi politični spekter, na kar so pripravljeni. Napovedujejo skromno kampanjo in stavijo na stike kandidatov z ljudmi na terenu.

Stranka Prerod je do roka vložila kandidatne liste v vseh osmih volilnih enotah. Kot je ob predstavitvi na Trgu republike povedal generalni sekretar stranke Brane Golubovič, je na listi 37 žensk in 46 moških. Pet jih kandidira v dveh okrajih, najmlajši kandidat je 19-letni študent filozofske fakultete, najstarejši pa je 75-letni in je upokojeni uspešen inovator.

Z listo so po njegovih navedbah iskali ravnovesje med izkušnjami in novimi znanji ter svežino. Tako je na listi sedem doktorjev znanosti, 56 magistrov znanosti, zdravniki, medicinske sestre, inovatorji, študenti, upokojenci, javni uslužbenci, podjetniki, obrtniki, kar dokazuje, da niso stranka enega obraza, je naštel.

"Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo in naslednji mandat, v katerega mi vstopamo, bo mandat, ko bo potrebno sprejeti ukrepe, da prilagodimo naše podsisteme na področju gospodarstva, zdravstva, izobraževanja, kmetijstva, sociale in še bi lahko našteval," je dodal Golubovič.

Tri vrednote

Predsednik stranke Prebilič je izpostavil, da so levosredinska stranka in da je sredina tisto, kar Slovenija danes potrebuje v času popolne polarizacije. "Potrebujemo pomiritev, potrebujemo znanje, stroko, potrebujemo vsebino in potrebujemo umirjenost in preudarnost in to predstavljamo mi kot Prerod, želimo preroditi levi politični spekter," je dodal.

Kot je poudaril, verjamejo, da tri vrednote, za katere so se vedno zavzemali na levem političnem spektru, izgubljajo domovinsko pravico. "Vrednota številka ena se imenuje red. To pomeni, da spoštujemo in bomo branili z vsemi silami enakopravnost pred zakonom, da bomo branili institucije v naši državi, njihovo avtonomijo in vedno znova poudarili, da nihče v tej državi ne more biti nad zakonom," je naštel pojasnil Prebilič.

Druga stvar je po njegovih navedbah spoštovanje medijske svobode in tretja boj proti korupciji. "Sistem, ki ga imamo, bomo nadgradili, v njega izdatno investirali in zagotavljam vam, ko bomo v vladi, bo iz tega naslova, torej iz naslova boja proti korupciji, prihranek usmerjen v sistemske izboljšave, ena izmed njih razbremenitev dela in konkurenčnost gospodarstva," je napovedal Prebilič. Dodatno bodo investirali v javne sisteme. Ob tem je Prebilič ponovil, da je treba izboljšati sodelovanje z zdravstvom.

Golubovič je povedal, da bo kampanja skromna, in sicer plakati po celi Sloveniji, radijski oglasi in objave na družbenih omrežjih. "Predvsem pa bodo naše kandidatke in kandidati skupaj s predsednikom bili na terenu in razlagali ljudem, za kaj se zavzemamo," je dodal.

Prerod - stranka Vladimirja Prebiliča je bila ustanovljena lani, tako bodo volitve v DZ 22. marca prve, na katere so se podali.

volitve 2026 vladimir prebilič prerod kandidati
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
21. 02. 2026 13.18
Zadnji propadel poizkus poroda novega rdečega FRISA..Mali rdeči polžek bo še iz groba lajal...
Odgovori
0 0
Slovener
21. 02. 2026 13.13
Štejem : Leva 1 - Desna 0
Odgovori
0 0
ROMELS
21. 02. 2026 13.08
Preroditi levo krilo! To bo katastrofa. Od levičarjev ni kruha (od nekdaj so levičarji lenuhi) ostanejo le drobtinice.
Odgovori
+1
1 0
vlahov
21. 02. 2026 13.03
Največja sila razvoja je kapitalizem .....
Odgovori
+1
1 0
Drago 123
21. 02. 2026 13.03
Prerod prosim ne ljudem nakladat fraze in sadit rožice ker vam ne verjamemo
Odgovori
+1
1 0
vlahov
21. 02. 2026 12.56
Tip nas bo poslal na Rusko fronto .....
Odgovori
+1
1 0
vlahov
21. 02. 2026 12.51
Lavi preporod po modelu Venezuele .
Odgovori
+1
1 0
optimist11
21. 02. 2026 12.38
Izstopit iz tekme pred volitvami, da ne kradete glasov levi sredini.
Odgovori
-1
0 1
Smuuki
21. 02. 2026 12.32
Preporod ni preporod. Želi samo nadaljevati 85 letno kontinuiteto z novim imenom. Ta stara škripa komunizma ima samo novi sloj barve a pod to barvo je 85 let stara škripa. Skušajo nas prepričati da bomo s 85 let staro škripo premagali nove avte. Nisem prepričan če ta škripa sploh zdrži dirko. Je res samo nov sloj barve dovolj?
Odgovori
+2
3 1
Vakalunga
21. 02. 2026 12.28
Prenovo je začel kar po SRBIJANSKO - Kučanovo, ko je Slovenijo zastopal v Evropskem parlamentu v NE Evropskem jeziku SRBIJANŠČINI to je standard te sekte..
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
21. 02. 2026 12.49
Bolje, kot pa zastopat Slovenijo na Thompsonovem koncertu v Zagrebu!?
Odgovori
-2
0 2
2mt8
21. 02. 2026 12.19
Že Dolanc je rekel da oblast za vse večne čase pripada samo tistim z rdečo zvezdo. Dražgoše to potrjujejo.
Odgovori
+7
7 0
BRABUS1
21. 02. 2026 12.17
Ta je Golobov satelit,če slučajno Golob pogrne se bodo vsi ti zlizali z njim.Kot je Golob se usmilil Šarca in Bratovškove,ki sta dobila košaro od volilcev.
Odgovori
+8
8 0
kinimod
21. 02. 2026 12.07
Ma dej no. Še en ki kokodaka. Take paznamo.
Odgovori
+8
8 0
Janik1111
21. 02. 2026 12.06
Prebilič, človek ki se ponuja kot rešitelj in vrhunski strokovnjak, v resnici ni nič več, kot kloven v lepi obleki. Prodaja svoje modrosti vsem, ki so pripravljeni poslušati.
Odgovori
+7
7 0
medŠihtom
21. 02. 2026 12.06
hahahaha, samo par slik pogledaš in po frisih vidiš vse kar rabiš vedet.
Odgovori
+3
3 0
Žmavc
21. 02. 2026 12.05
Aha, ta pa bo! Ta je naš! V deveto gre rado.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543