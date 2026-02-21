Prerod s ciljem preroditi levi politični spekter

Stranka Prerod je do roka vložila kandidatne liste v vseh osmih volilnih enotah. Kot je ob predstavitvi na Trgu republike povedal generalni sekretar stranke Brane Golubovič , je na listi 37 žensk in 46 moških. Pet jih kandidira v dveh okrajih, najmlajši kandidat je 19-letni študent filozofske fakultete, najstarejši pa je 75-letni in je upokojeni uspešen inovator.

"Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo in naslednji mandat, v katerega mi vstopamo, bo mandat, ko bo potrebno sprejeti ukrepe, da prilagodimo naše podsisteme na področju gospodarstva, zdravstva, izobraževanja, kmetijstva, sociale in še bi lahko našteval, " je dodal Golubovič.

Z listo so po njegovih navedbah iskali ravnovesje med izkušnjami in novimi znanji ter svežino. Tako je na listi sedem doktorjev znanosti, 56 magistrov znanosti, zdravniki, medicinske sestre, inovatorji, študenti, upokojenci, javni uslužbenci, podjetniki, obrtniki, kar dokazuje, da niso stranka enega obraza, je naštel.

Predsednik stranke Prebilič je izpostavil, da so levosredinska stranka in da je sredina tisto, kar Slovenija danes potrebuje v času popolne polarizacije. "Potrebujemo pomiritev, potrebujemo znanje, stroko, potrebujemo vsebino in potrebujemo umirjenost in preudarnost in to predstavljamo mi kot Prerod, želimo preroditi levi politični spekter," je dodal.

Kot je poudaril, verjamejo, da tri vrednote, za katere so se vedno zavzemali na levem političnem spektru, izgubljajo domovinsko pravico. "Vrednota številka ena se imenuje red. To pomeni, da spoštujemo in bomo branili z vsemi silami enakopravnost pred zakonom, da bomo branili institucije v naši državi, njihovo avtonomijo in vedno znova poudarili, da nihče v tej državi ne more biti nad zakonom," je naštel pojasnil Prebilič.

Druga stvar je po njegovih navedbah spoštovanje medijske svobode in tretja boj proti korupciji. "Sistem, ki ga imamo, bomo nadgradili, v njega izdatno investirali in zagotavljam vam, ko bomo v vladi, bo iz tega naslova, torej iz naslova boja proti korupciji, prihranek usmerjen v sistemske izboljšave, ena izmed njih razbremenitev dela in konkurenčnost gospodarstva," je napovedal Prebilič. Dodatno bodo investirali v javne sisteme. Ob tem je Prebilič ponovil, da je treba izboljšati sodelovanje z zdravstvom.

Golubovič je povedal, da bo kampanja skromna, in sicer plakati po celi Sloveniji, radijski oglasi in objave na družbenih omrežjih. "Predvsem pa bodo naše kandidatke in kandidati skupaj s predsednikom bili na terenu in razlagali ljudem, za kaj se zavzemamo," je dodal.

Prerod - stranka Vladimirja Prebiliča je bila ustanovljena lani, tako bodo volitve v DZ 22. marca prve, na katere so se podali.