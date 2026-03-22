SLOVENIJA ODLOČA 2026

Napeto do zadnjega glasu: Gibanje Svoboda pred SDS

Ljubljana, 22. 03. 2026 20.51 pred 10 urami 4 min branja 208

Avtor:
Natalija Švab
Golob in Janša

Več kot 3000 volišč so imeli na voljo volivci, da izrazijo svoje mnenje na tokratnih volitvah, na katerih so volivci izbirali novo sestavo državnega zbora v prihodnjem štiriletnem mandatu. Na koncu so se uresničile predvolilne napovedi o izjemno izenačeni tekmi. Po skoraj 100 odstotkov preštetih glasovnicah je v tesnem vodstvu Gibanje Svoboda - 28,62 odstotka, sledi SDS, kjer so se številke ustavile pri 27,95 odstotka. V DZ so še NSi, SLS in Fokus, ki so se na volitve podale skupaj, SD, Demokrati, Resni.ca ter Levica in Vesna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Volilni upravičenci, ki jih je na tokratnih volitvah 1.698.352, so danes lahko izbirali med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Na letošnjih volitvah v DZ je sicer nastopalo 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah.

Volilni dan se je končal z negotovo politično realnostjo. Izjemno burna kampanja, ki jo je v končnici namesto vsebine zaznamovala afera s prisluškovanjem in tujimi vplivi, ter burna razprava o korupciji, ki se zažira v vse pore, se je iztekla v izredno tesen rezultat med Gibanjem Svoboda in SDS, ki ne omogoča jasnega zmagovalca - in že v izhodišču napoveduje zapleteno sestavljanje vlade. 

Volilni razplet tako ne pomeni le tekmovanja med dvema največjima strankama, temveč predvsem začetek zahtevnih pogajanj, kjer bodo odločali manjši akterji.

V ospredje stopa stranka Resni.ca, ki bi lahko postala ključni jeziček na tehtnici. Po dosedanjih izjavah v vlado z Janezom Janšo ne želi, hkrati pa postavlja visoke pogoje – zahteva resorje notranjih, zunanjih in finančnih zadev. Kaj si misli o tem, Robert Golob danes ni jasno naslovil, toda analitiki opozarjajo, da bo usklajevanje zahtev izjemno zahtevno, saj ima stranka specifičen in na nekaterih področjih precej odstopajoč program, tudi glede mednarodne pozicije Slovenije. Prav zato bi lahko bila pogajanja dolgotrajna in vsebinsko zelo kompleksna.

Svoboda je zmago slavila v treh volilnih enotah v osrednjem in zahodnem delu države, v preostalih petih pa je zmagala SDS. 

Ob tem iz gospodarstva prihajajo jasna sporočila, da bo ne glede na politične kombinacije treba z reševanjem ključnih težav začeti takoj. 

A če kaj, potem volilni rezultat kaže na močno razklanost slovenske politike, kar lahko pomeni počasnejše sprejemanje odločitev in več kompromisov, ki ne bodo nujno optimalni. To pa ni dobra popotnica v trenutku zapletenih mednarodnih razmer. 

Predsednik SDS Janez Janša pa je ob tem po objavljenih rezultatih še opozoril, da morda ne zaupa povsem rezultatom. Kot je dejal, so imeli lastne opazovalce na voliščih, po njihovih podatkih pa naj bi bila razlika večja, kot kažejo trenutne številke – govoril je o približno 50.000 glasovih. Obregnil se je tudi ob nedelovanje spletne strani Državne volilne komisije, kar je označil za nesprejemljivo. S tem se strinja tudi ekonomist in analitik Matej Lahovnik, ki opozarja, da je to nesprejemljivo in vnaša nezaupanje. 

Za Roberta Goloba, ki rezultat volitev razume kot zaupnico, mandat za nadaljevanje zastavljene politike, se medtem ob takšnem rezultatu odpira bistveno drugačna politična realnost kot po prejšnjih volitvah, ko je bil jasen zmagovalec. Čaka ga obdobje, ko bo moral prvič resno računati na podporo manjših strank in se soočiti z omejitvami koalicijskega usklajevanja. Analitiki poudarjajo, da bo njegova pogajalska moč bistveno manjša kot v prejšnjem mandatu. Ob tem pa bode v oči komentar, da "nič ni zacementirano", tudi v luči njegovih zapletov s KPK. 

Veliko razočaranja je bilo v medtem taboru Demokratov Anžeta Logarja. Tam so računali na veliko slavje, a se je obrnilo drugače. Vse kaže, da celo nekateri najbolj izpostavljeni obrazi niso prišli v parlament, kar dodatno zapleta njihov položaj. Kljub temu pa se prav Logar zdaj omenja kot eden ključnih igralcev pri morebitnem sestavljanju koalicije. Sam je nakazal, da bodo o nadaljnjih korakih še razmislili, analitiki pa menijo, da na odločanje vpliva tudi ali pa predvsem dejstvo, da Logar in Eva Irgl - kot kaže - nista osvojila poslanskega mandata – morebitni vstop v vlado bi tako lahko pomenil tudi prevzem ministrskih funkcij.

Na drugi strani so v NSi, SLS in Fokusu z rezultatom zadovoljni. Nekateri analitiki menijo, da so ob Resnici zgodba o uspehu teh volitev. Poudarjajo, da se je sodelovanje obrestovalo, posebej simboličen pa je povratek SLS v parlament po 12 letih. Tina Bregant je ob tem izrazila zadovoljstvo in optimizem glede prihodnjega dela.

V Levici so medtem nekoliko bolj zadržani. Predvolilne ankete so jim napovedovale boljši rezultat, a poudarjajo, da je demokratično voljo volivcev treba spoštovati. Tudi znotraj dosedanjih koalicijskih partnerjev Gibanja Svoboda pa se pojavljajo opozorila, da sestavljanje nove vlade ne bo enostavno.

Slovenijo tako čaka obdobje intenzivnih političnih pogajanj, v katerem ne bo šlo le za razdelitev funkcij, temveč za temeljna vprašanja smeri države – od gospodarskih reform do zunanjepolitične orientacije. Rezultat teh volitev namreč jasno kaže, kako zelo politični prostor ostaja razdeljen, stabilna večina pa bo težko dosegljiva brez zahtevnih kompromisov.

Preberi še Golob razglasil zmago, Janša nakazal dvome



KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PridiNaVIDMAX
22. 03. 2026 21.59
Resnično si ne znam razlagati kako ima en tak lopov, kot je golobar lahko približno toliko kakor mu to tukaj kaže. Brez kakšnim prevar mislim. Ena razlaga je še, da je šlo en kup balkana volit, kateri itak raje vidijo da mamo naprej mafijo na oblasti in da nazadujemo. Tako se bojo počutili bolj domače.
Odgovori
-1
0 1
Artechh
22. 03. 2026 21.59
A kdo vidi realno da bi kdorkoli lahko sestavil operativno vlado?
Odgovori
0 0
yolli
22. 03. 2026 21.59
Svoboda je zgubila cca 100.000 glasov glede na prejšnje volitve....
Odgovori
+2
2 0
tavbix
22. 03. 2026 21.59
Lahko noč Slovenija moja dežela...žal pa vedno manj naša država...
Odgovori
+1
1 0
klop12
22. 03. 2026 21.59
hahahaha kaka ministrtva želi Resnica, pozabite koalicijo!
Odgovori
+1
1 0
Drugorazredni Turk
22. 03. 2026 21.59
Zoki bi mel za 5 poslancev tri ministre. Pa se to policijo, finance in zunanje miistrstvo hehe.
Odgovori
0 0
GLAVAČ
22. 03. 2026 21.59
Važno da ni komunist JJ zmagal
Odgovori
+1
2 1
BroNo1
22. 03. 2026 21.59
Katastrofa, samo Goloba ne več
Odgovori
+1
2 1
MasteRbee
22. 03. 2026 21.59
Vladat s prevaro Resnice, 45 glasovi, bo res težko v časih, ki prihajajo. Janša je rekel, da se s tem ne gre. Morda na koncu poizkusi Logar?
Odgovori
+2
2 0
razumi če lahko
22. 03. 2026 21.58
Stevo je že povedal katera ministrstva želi tako , da koalicije ni !
Odgovori
+4
4 0
Artechh
22. 03. 2026 21.58
Kaj je pa rekel?
Odgovori
0 0
mahar123
22. 03. 2026 21.59
skor vse😜
Odgovori
0 0
razumi če lahko
22. 03. 2026 21.59
Zunanje , finance ,notranje
Odgovori
0 0
Lady ok
22. 03. 2026 21.58
A DAJ NO, tole je pa malo čudno no. A kdo to vrjame??? Kaj mutite???
Odgovori
+4
4 0
x2f3y1q0đ5
22. 03. 2026 21.57
Izobraženci, čimprej iz države....
Odgovori
+1
2 1
El pi5tolero
22. 03. 2026 21.57
Ljudje bozji, zgubila sta oba! Stevanovic je zmagu! Nimas kej! Lol
Odgovori
+7
7 0
yolli
22. 03. 2026 21.57
Robi in Urška niti v parlament nista pršla......le kaj porečeta na to
Odgovori
+4
4 0
x2f3y1q0đ5
22. 03. 2026 21.56
Sem 100%, da bodo butalci izvolili SDS, tako prikazuje graf! Živela država butal!
Odgovori
-9
1 10
tech
22. 03. 2026 21.58
To je vse Golob kriv in državljani. Imel neverjetno priložnost z večino, da naredi res nekaj dobrega. Pa razen dodatnih davkov je naredil zelo, zelo malo.
Odgovori
0 0
mahar123
22. 03. 2026 21.56
a je golob kandidiral tam,kjer ga najbolj poznajo?
Odgovori
+5
5 0
Janezov Butler
22. 03. 2026 21.57
Levi so poraženci vlade zgleda bodo imele stranke vlade le 40 sedežev
Odgovori
+1
1 0
Too7
22. 03. 2026 21.56
Upam da levica izpade iz parlamenta
Odgovori
+8
10 2
razumi če lahko
22. 03. 2026 21.57
Na žalost ne !
Odgovori
+2
2 0
soxx
22. 03. 2026 21.54
Resni.ca... baje je ta osebek popisal izjavo, da ne bo nikoli sodeloval z Janšo. Pa da vidimo resnico!
Odgovori
+11
11 0
tavbix
22. 03. 2026 21.56
Se bo povezal z Jankolopovićem...se bosta dobro razumela, ker govorita isti jezik.
Odgovori
+5
5 0
Artechh
22. 03. 2026 21.56
Vsaj rekel je isto za goloba
Odgovori
+0
1 1
GAYPROPAGANDA
22. 03. 2026 21.57
Resi ca ni kompatibilna z nikomer!
Odgovori
0 0
Jude1994
22. 03. 2026 21.54
Adijo celinko....pojdi z Izraelci tja kam spadas....👌👍
Odgovori
-6
2 8
yolli
22. 03. 2026 21.54
Če ostane tako Golob skupaj s Stevanovićem nabere ravno 45.....ne bo šlo
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Ko 27-letnik dobi diagnozo osteoporoze: pot nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Višja raven tirozina skrajšuje življenje pri moških, kaže študija
Višja raven tirozina skrajšuje življenje pri moških, kaže študija
Skriti stres: kako ga prepoznati in ustaviti, preden začne škodovati zdravju
Skriti stres: kako ga prepoznati in ustaviti, preden začne škodovati zdravju
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogostokrat spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogostokrat spregledana napaka vas lahko drago stane
dominvrt
Portal
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Portal
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
