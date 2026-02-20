Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Pripravljene imamo zakone, z delom bomo začeli prvo uro'

Ljubljana, 20. 02. 2026 22.50 pred 20 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Janez Janša

Poslavljamo se od zime, kličemo pomlad – to pa pravi tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ko pogleduje proti državnozborskim volitvam 22. marca. Kot pravi SDS, gradijo koalicijo z volivci, ki jim bo omogočila ustavno večino razuma. Svoje kandidate za volitve bo stranka razgrnila v soboto na predvolilni konvenciji, kjer bodo predstavili tudi program, ki nosi ime "ZA SLOVENIJO".

Predsednik opozicijske SDS Janez Janša je v oddaji 24UR ZVEČER napovedal, da bi morebitna nova vlada pod vodstvom njegove stranke začela delati prvo uro po nastopu. "Izvršnih ukazov ne more podpisovati, lahko pa začne delati takoj in to bomo tudi storili," je zagotovil.

V soboto bodo predstavili nekatere konkretne zakone in zakonske rešitve, ki so po njegovem mnenju potrebne in ki jih je, "glede na to, v kakšni situaciji je Slovenija, treba sprejeti v realnem času".

Poudaril je, da je treba v Sloveniji stabilizirati poslovno in politično okolje: "Rabimo okolje, v katerem se bo splačalo delati in gospodariti. Kjer podjetja ne bodo bežala na Hrvaško, sposobni, mladi, izobraženi ljudje pa v Avstrijo ali v Nemčijo, mi pa namesto njih uvažamo nizko kvalificirano delovno silo."

Dodal je, da je bila gospodarska rast Slovenije lani prvič po krizi za 30 odstotkov nižja od evropskega povprečja. "To pomeni, da ne dohitevamo Evrope, temveč da zaostajamo, in da nas dohiteva Hrvaška." Meni, da bi še en mandat leve koalicije poskrbel, da bi se nam na tem področju močno približala tudi Srbija. "Slovenci smo sposobni mnogo več – zaslužimo si višje plače, višje pokojnine, boljšo infrastrukturo," je dodal.

Meni, da je treba v ustavo postaviti tudi "davčno sidro", s katerim bi na ustavni ravni omejili delež BDP, ki ga lahko vlada načrtuje za proračunsko porabo. Slednje bi, kot je dejal, zagotovilo stabilnost in predvidljivost tudi na daljši rok. "Ustavna večina pomeni 60 odstotkov glasov in mi računamo, da bo v državnem zboru toliko razumnih poslancev, s katerimi se bo mogoče dogovoriti o tem, kje so zgornje meje porabe, kolikšen del te porabe pripada lokalni samoupravi za to, da Slovenijo decentraliziramo," je dejal.

Med ustavnimi spremembami omenja tudi ureditev pokrajin in spremembo načina imenovanja ustavnih sodnikov.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

janez janša sds volitve 2026
