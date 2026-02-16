'Program temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost'

Po besedah Arčona imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost. Dodal je, da se v stranki z veseljem, pogumom in vztrajnostjo podajajo v drugi mandat. Prepričan je, da so bili v koaliciji in poslanski skupini zadnja štiri leta enotni in so izpeljali ključne spremembe, ki so bile nujno potrebne za prihodnost Slovenije. "Absolutno je cilj, da je tudi v prihodnje Gibanje Svoboda vladajoča in vodilna stranka v svobodni državi," je zatrdil.

V Gibanju Svoboda so vložili podpise podpore poslancev na DVK

'Najboljša anketa so volitve'

Poslanec Svobode Lenart Žavbi je na vprašanje o rezultatih, ki jih stranki napovedujejo predvolilne ankete, zatrdil, da so najboljša anketa volitve. Verjame, da bo v naslednjih petih tednih volilne kampanje veliko laži in manipulacij ter da bo nasprotna stran ljudi ustrahovala z migranti, zdravstvom in davki, na kar so v stranki pripravljeni. "Želimo si, da bi se čim več volivk in volivcev 22. marca udeležilo volitev in potrdili Svobodo še naprej," je dejal. Premier Robert Golob je ob današnjem obisku zdravstvene in babiške zbornice dejal, da nikoli ne komentira posameznih anket, saj vsaka kaže drugače. Po njegovih besedah gredo v stranki po še en mandat, da dokončajo delo, ki so ga začeli, in postavijo trdnejši temelj za prihodnost Slovenije.

Joveva: Volitve so pomembne tudi v mednarodnem kontekstu