SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Program temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost'

Ljubljana, 16. 02. 2026 12.01 pred 1 uro 2 min branja 138

Avtor:
Ne.M. STA
V Gibanju Svoboda so vložili podpise podpore poslancev na DVK

V Gibanju Svoboda so vložili podpise podpore poslancev na Državni volilni komisiji, na vseh osmih volilnih enotah pa bodo vložili kandidatne liste. Po besedah podpredsednika stranke Mateja Arčona je na listah 83 močnih kandidatk in kandidatov, ki bodo nadaljevali delo stranke s ciljem Slovenijo ohranjati prodorno, močno in svobodno.

Po besedah Arčona imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost. Dodal je, da se v stranki z veseljem, pogumom in vztrajnostjo podajajo v drugi mandat.

Prepričan je, da so bili v koaliciji in poslanski skupini zadnja štiri leta enotni in so izpeljali ključne spremembe, ki so bile nujno potrebne za prihodnost Slovenije. "Absolutno je cilj, da je tudi v prihodnje Gibanje Svoboda vladajoča in vodilna stranka v svobodni državi," je zatrdil.

'Najboljša anketa so volitve'

Poslanec Svobode Lenart Žavbi je na vprašanje o rezultatih, ki jih stranki napovedujejo predvolilne ankete, zatrdil, da so najboljša anketa volitve. Verjame, da bo v naslednjih petih tednih volilne kampanje veliko laži in manipulacij ter da bo nasprotna stran ljudi ustrahovala z migranti, zdravstvom in davki, na kar so v stranki pripravljeni. "Želimo si, da bi se čim več volivk in volivcev 22. marca udeležilo volitev in potrdili Svobodo še naprej," je dejal.

Premier Robert Golob je ob današnjem obisku zdravstvene in babiške zbornice dejal, da nikoli ne komentira posameznih anket, saj vsaka kaže drugače. Po njegovih besedah gredo v stranki po še en mandat, da dokončajo delo, ki so ga začeli, in postavijo trdnejši temelj za prihodnost Slovenije.

Joveva: Volitve so pomembne tudi v mednarodnem kontekstu

Prihajajoče parlamentarne volitve niso ključne le v nacionalnem kontekstu, ampak so izredno pomembne tudi v evropskem oziroma mednarodnem kontekstu, je v izjavi za medije danes poudarila evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda).

Prepričana je, da ni pomembno, kdo najbolj glasno in lažno kriči o domoljubju in domovini, ampak kdo domovino najbolje vodi skozi geopolitično turbulentne čase. Po njenih besedah je kandidatna lista Gibanja Svobode "lista odgovornosti in stabilnosti za prihodnost, kjer nas čaka zelo zelo veliko izzivov".

Gibanje Svoboda se bo 22. marca na državnozborske volitve podalo drugič, tokrat kot zmagovalka prvih volitev, kjer je pred štirimi leti tedanja politična novinka osvojila 41 poslanskih mest. Pozneje pa so z oblikovanjem koalicije s SD in Levico postali največja stranka aktualne vlade, ki jo vodi predsednik stranke in premier Robert Golob.

volitve 2026 svoboda kandidatna lista dvk

KOMENTARJI138

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pro-ved
16. 02. 2026 15.09
Plače v javnem sektorju v nebo, upokojenci pa lahko samo upajo in sanjajo kako je nekaterim lepo
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
16. 02. 2026 15.09
hmm .. nad Kahlovim "novim obrazom" ste pa čisto obupali .. nič več ga ne omenjate .. !!!?
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
16. 02. 2026 15.06
dve marioneti v kampanji "vsi za burek" sta na zokijevih vrvicah....
Odgovori
+4
4 0
Antena
16. 02. 2026 15.06
Svoboda...... adijos .....papa
Odgovori
+6
6 0
kryptix
16. 02. 2026 15.05
Kje je nov obraz? Bo kar golob 2x nov obraz 😆 če si dober si dober ni kej.
Odgovori
-4
0 4
Perivnik
16. 02. 2026 15.07
Pred 4 leti je bil ves zmršen in kuštrav, sedaj je pa ves grintav.
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
16. 02. 2026 15.10
ima novi "loknček" čez čelo...dokler fen in lak držita
Odgovori
0 0
patogen
16. 02. 2026 14.58
Če se sklicujejo na preteklo delo, potem imajo slabo popotnico.
Odgovori
+9
11 2
MasteRbee
16. 02. 2026 14.58
Napoved najbolj dolgočasnih volitev.
Odgovori
+2
3 1
JOSEPH HAYDN
16. 02. 2026 14.57
Kako se stranka norčuje iz ljudi se najlepše vidi v tem, da je na listi kandidatov Pokluka. In to po vsem, kar se je zgodilo v NM.
Odgovori
+11
12 1
Perivnik
16. 02. 2026 15.08
Sicer je v Kamniku, kjer nima nobene možnosti za izvolitev, pa vseeno, norčevanje iz raje, da ji ni primere.
Odgovori
+1
1 0
presrani
16. 02. 2026 14.57
Velika večina Slovencev si želi ,da zopet zapoje Urška Klakočar in ,da obsodi mame ,ki so jim ugrabili otroke.
Odgovori
+3
6 3
JApajaDAja
16. 02. 2026 14.59
ne "ki so jim"...po njeno velja "ker so jim"....
Odgovori
+4
4 0
Rotter
16. 02. 2026 14.56
Najslabša vlada od Bratuškove dalje.
Odgovori
+10
11 1
presrani
16. 02. 2026 14.56
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
Odgovori
-3
2 5
periot22
16. 02. 2026 14.55
Levi in desni vas čas je potekel!
Odgovori
+0
1 1
Iluminati 2
16. 02. 2026 14.59
A nam vladajo slucajno desni?
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
16. 02. 2026 15.00
Tako je ... prihaja SDS !!!
Odgovori
+3
4 1
ATOL17
16. 02. 2026 14.55
Pokojnine na Hrvaškem so za 300 eur NIŽJE kot Slovenske. Zato ne lapat JJ. Verjamejo ti samo tvoji slepci....
Odgovori
-7
6 13
Julijann
16. 02. 2026 14.55
Toliko sre menda delali, da ste že pošteno utrujeni. Spočite se malo in naj drugi pokažejo če znajo kaj več od vas.
Odgovori
+5
7 2
Perivnik
16. 02. 2026 15.10
Itak so utrujeni. Pa ne od dela, ampak od "nakladanja" laži in trosenja teh okrog.
Odgovori
0 0
Vselepo
16. 02. 2026 14.51
A so na pogrebu...
Odgovori
+12
13 1
BBcc
16. 02. 2026 14.52
Janšizem pokopavajo.
Odgovori
-14
2 16
Rožle Patriot
16. 02. 2026 14.55
hmm ... se mi je zdelo, da s temi fotkami nekaj ne štima ... Maš 100% prav ... že kar v naprej žalujejo za svojo stranko ... !!!
Odgovori
+5
6 1
Stojadina-sportiva
16. 02. 2026 15.13
Kopljejo temelje za 1 od 80.000 stanovanj.
Odgovori
0 0
BRABUS1
16. 02. 2026 14.50
Žavbi je,kot čivava vedno nekaj laja v tri dni.
Odgovori
+11
12 1
lusma00
16. 02. 2026 15.06
Brabus pri sđs je pa ta čigava mah-nič
Odgovori
-3
0 3
Senzor
16. 02. 2026 14.49
Lahko jih je sram, da se kažejo , naredili so preveč škode , nikoli več leve ekstremne vlade.
Odgovori
+14
15 1
lusma00
16. 02. 2026 15.00
Senzor še manj pa desnih ekstremistov ki v treh vladah niso naredili popolnoma nič dobrega
Odgovori
-3
1 4
pepe2
16. 02. 2026 14.47
Zdaj po novem, 3 tedne pred volitvami, je menda celo Gibanje Svoboda uvrstilo v svoj program uvedbo socialne kapice. Dobro jutro!!! Na koncu lahko kopirate še kar cel program SDS. Vendar 4 leta prepozno. Poljske plače po dostopnih podatkih so že višje od naših - govor o povpr. neto plači, - hrvaške kot kaže bodo v nekaj mesecih (ali že so, čeprav bomo uradne podatke čakali še kak mesec ali dva). Podjetja odhajajo. Zdaj trend obračati bo težko, hrvate bomo nazaj lovili lahko 10 let. Pa ni važno, kdo je Janša ali Golob. In tukaj nek nesposoben premier in njegova stranka zdaj naenkrat igrajo spokorjence in obljubljajo diametralen zasuk politike. Ali ni "boj proti janšizmu" zdaj več glavno in edino vodilo te stranke? Se je še Golob naenkrat spremenil v "janšista"?
Odgovori
+8
12 4
BBcc
16. 02. 2026 14.49
Kaj je Janša naredil v prejšnjem mandatu? Naštej 5 stvari?
Odgovori
-12
3 15
najboljsa24
16. 02. 2026 14.56
meni se je zdela zelo pomembna dohodniska reforma...ki so jo ti kekci potem razveljavili. odlični v takratni situaciji so bili boni. pač, jaz gledeam bolj v vidika gospodarstva...
Odgovori
+7
8 1
JApajaDAja
16. 02. 2026 15.01
pa kontrolo nad cenami v zdravstvu, ki so jo slobodani zminirali!
Odgovori
+2
2 0
Perivnik
16. 02. 2026 15.12
Itak, da je bil JJ na vseh področjih boljši. Dajmo si samo predstavljati, da imamo med kovidom Goloba. Smo videli, kako je Šarec vrgel puško v koruzo. Niso sposobni resnega dela.
Odgovori
0 0
mazo111
16. 02. 2026 14.47
slika za sedmino
Odgovori
+4
7 3
BBcc
16. 02. 2026 14.46
Dokler je alternativa Janša s sateliti. Janša dvignil samo poslancem plačo. Samo sebi. Golob vsem v javnem sektorju in uzakonil božičnico za vse. Janša je samo obljubljal božičnico 500 EUR za vse.
Odgovori
-7
5 12
