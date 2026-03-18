SLOVENIJA ODLOČA 2026

Prvi dan predčasnega glasovanja nižja volilna udeležba kot leta 2022

Ljubljana, 18. 03. 2026 11.41 pred 53 minutami 2 min branja 6

Avtor:
V.L.
Predčasno glasovanje

Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo 24.559 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo – leta 2022 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 2,1 odstotka vseh volilnih upravičencev. Imajo pa volivke in volivci le še danes čas, da oddajo prijavo za glasovanje na domu in za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča na t. i. voliščih omnia.

Predčasno glasovanje
Predčasno glasovanje
FOTO: Bobo

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 24.559 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev. 

Na volitvah v državni zbor 2022 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 35.754 volivk in volivcev oziroma 2,1 odstotka vseh volilnih upravičencev. 

Na predčasnih volitvah v državni zbor 2018 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 11.713 volivk in volivcev oziroma 0,68 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz DVK.

Še zadnji dan za prijave glasovanja na domu in voliščih omnia

Volivke in volivci imajo le še danes čas, da oddajo prijavo za glasovanje na domu v primeru nezmožnosti obiska volišča zaradi bolezni in za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča na t. i. voliščih omnia. Danes je sicer tudi drugi dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami.

Za predčasno glasovanje se volivcem ni treba posebej prijaviti, je pa takšna oblika glasovanja mogoča le na za to določenem volišču v okraju stalnega prebivališča volivca. Predčasno bo možno glasovati še danes in v četrtek.

Prijava pa je potrebna za nekatere druge posebne oblike glasovanja. To med drugim velja za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Teh bo tokrat v nedeljo po državi odprtih 55, rok za prijavo za tak način glasovanja se izteka danes.

Prav tako se danes izteče rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Vlogi za takšno glasovanje pa morajo priložiti tudi zdravniško potrdilo.

Danes pa se izteče tudi rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa bodo na dan volitev v Sloveniji in bi želeli tu oddati svoj glas, to sporočiti Državni volilni komisiji.

Splošno glasovanje bo potekalo v nedeljo, 22. marca, ko bo imelo nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da med 1185 kandidati s 17 list izberejo novo sestavo državnega zbora. Stranke in liste, ki so se podale v volilno tekmo, imajo sicer za nagovarjanje volivcev čas le še do petka do polnoči, ko se bo volilna kampanja uradno zaključila z nastopom volilnega molka.

 

volitve 2026 predčasno glasovanje volilna udeležba

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pajo_36
18. 03. 2026 12.22
To me pa zelo preseneča. Sej se kregamo pa za enega pa za drugega, ampak lejte pejte na volitve, presodite pa sami, za koga glasujete. JAz sem bil sto posto, da bo udeležba manjša.
-3
0 3
tornadotex
18. 03. 2026 12.21
Kdo pa bo volil,ko pa so nekatera volišča neustavna. Menda jih ponoči varujejo Leva varnostna agencija.
+3
3 0
Pajo_36
18. 03. 2026 12.31
Tele izjave in tole natolcevanje Jufke, jaz bi ga zaprl, ker to je državni udar ! Skoz je bilo tako, zdej pa njemu neki ni všeč...aja SDS lahko ostanete doma, vas ne rabimo, tschuss
-1
0 1
Gašper15
18. 03. 2026 12.15
Sam a porocate da jih vozijo z avtobusi tujih regstrskih na volisce
+2
2 0
žekdo100
18. 03. 2026 12.08
Spet bo nekdo razbil kuhinjo.
0 0
Nidani
18. 03. 2026 11.49
Folk, pojdite volit, če ne želite temačne prihodnosti! Vas 20/22 ni izučilo?!
-2
2 4
