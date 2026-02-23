Prvo veliko soočenje: avtobus 24UR odhaja v Koper

Prvo predvolilno soočenje predstavnikov osmih strank, ki ga bomo ob 20.10 prenašali na POP TV, bo potekalo v dvorani, ki je bila v 13. stoletju zgrajena kot cerkev. A ekipa POP TV bo v Koper prišla že popoldne, mimoidoči pa jo bodo lahko opazili takoj, saj se bo do Ukmarjevega trga pripeljala s prav posebnim modrim avtobusom.

Med 16.00 in 19.30 so tako vsi mimoidoči dobrodošli ob avtobusu 24UR, kjer jih bosta pričakala Nuša Lesar in Aleksander Pozvek.

Tam bodo lahko obiskovalci od blizu opazovali tudi del ustvarjanja informativnih oddaj in letošnjim kandidatom tudi sami postavili vprašanja.