SLOVENIJA ODLOČA 2026

Prvo veliko soočenje: avtobus 24UR odhaja v Koper

Ljubljana/Koper, 23. 02. 2026 12.18

Avtor:
M.P.
Avtobus 24UR

Pred nami je prvo predvolilno soočenje predstavnikov osmih strank, ki jim povprečje zadnjih treh mesečnih javnomnenjskih raziskav Mediane kaže najbolje. Tokrat potujemo v Koper, kamor se odpravljamo z avtobusom 24UR.

Prvo predvolilno soočenje predstavnikov osmih strank, ki ga bomo ob 20.10 prenašali na POP TV, bo potekalo v dvorani, ki je bila v 13. stoletju zgrajena kot cerkev. A ekipa POP TV bo v Koper prišla že popoldne, mimoidoči pa jo bodo lahko opazili takoj, saj se bo do Ukmarjevega trga pripeljala s prav posebnim modrim avtobusom.

Med 16.00 in 19.30 so tako vsi mimoidoči dobrodošli ob avtobusu 24UR, kjer jih bosta pričakala Nuša Lesar in Aleksander Pozvek.

Tam bodo lahko obiskovalci od blizu opazovali tudi del ustvarjanja informativnih oddaj in letošnjim kandidatom tudi sami postavili vprašanja.

Preberi še Še en mesec do volitev: pred nami prvo veliko soočenje

V Koper bodo na soočenje prišli predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, koordinator Levice Luka Mesec, predsednik Preroda Vladimir Prebilič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

avtobus soočenje volitve 2026 slovenija odloča
KOMENTARJI9

presrani
23. 02. 2026 13.24
Preveč dobro delata Robi in Tina,da bi drugi imeli možnosti.
Odgovori
0 0
Kstane
23. 02. 2026 13.23
Se bo gospod Golob opravičil glede informacije o kibernetičnih napadih na njega in stranko?
Odgovori
+1
2 1
peresni
23. 02. 2026 13.23
Res da ima Logar stalinistično - janševo 15 letno pranje v glavi in izgleda popolnoma podložen, nemoralen in zvest...kot je zamišljeno v vlogi nosilca janševe sds2. Ampak ravno zaradi tega se pustimo presenetiti. Ker tako kot je brezvesten narejen, je seveda v naslednjih letih, ko bodo Slovenci zopet znoreli zaradi nove plenilske talibanske pogubne strahovlade...bo prvi, ki bo šokiral in brcnil do konca skorumpiranega šefa na smetišče zgodovine.
Odgovori
-3
0 3
tornadotex
23. 02. 2026 13.19
Pod 2 urama to ni nikakršno soočenje...a bomo zopet poslušali neke piske in pa,,potekel vam je čas,, to je skrajno neokusno !!
Odgovori
0 0
JApajaDAja
23. 02. 2026 13.16
koliko minut-brez prekinjanja sogovornika bo odmerjeno vladajočim in koliko sekund s prekinitvami sogovornika opoziciji....je pa 10 predstavnikov absolutno preveč za vsaj normalno soočenje...
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
23. 02. 2026 13.21
popr. 8....
Odgovori
0 0
Smuuki
23. 02. 2026 12.51
Bodo plesne vaje? Bo robi v vlogi plesnega učitelja?
Odgovori
+3
3 0
FreedomMan
23. 02. 2026 13.23
Seveda, razen če ga JJ ne poškropi s solzilcem
Odgovori
0 0
FreedomMan
23. 02. 2026 13.24
Lahko bi bile tudi plesne, ampak se bojim da ga bo JJ poškropil s solzilcem.
Odgovori
0 0
bibaleze
