V drugem krogu lokalnih volitev volivci odločajo o županih v 45 slovenskih občinah. Med njimi tudi na Ptuju, kjer se Nuška Gajšek poteguje za nov mandat, medtem ko Janko Širec, dolgoletni direktor Komunalnega podjetja Ptuj, napoveduje drugačen pristop k razvoju mesta. Do 16. ure je svoj glas oddalo 29,30 odstotka volilnih upravičencev.
Širec je v soočenjih opozoril na razvojni zaostanek mesta, nižje plače, pomanjkanje turističnega utripa in zastarelo vodovodno omrežje. Med prednostnimi nalogami je izpostavil ureditev mestne tržnice in širitev gospodarskih con.
Gajškova je medtem poudarila napredek v zadnjih osmih letih, rast gospodarstva in izboljšanje plač. Glede obnove vodovoda je pojasnila, da je občina za širši projekt v Spodnjem Podravju pridobila 13 milijonov evrov, začetek del pa napovedala za prihodnje leto.
Različna pogleda sta predstavila tudi glede zadolženosti občine. Širec bi najprej pregledal obstoječe kredite in možnosti njihovega reprogramiranja, Gajškova pa ocenjuje, da bo za izvedbo načrtovanih projektov potrebno tudi nadaljnje zadolževanje.
Oba kandidata sta izrazila pripravljenost za sodelovanje tudi s političnimi nasprotniki, če bi to prispevalo k razvoju Ptuja.