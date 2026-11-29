V drugem krogu lokalnih volitev volivci odločajo o županih v 45 slovenskih občinah. Med njimi tudi na Ptuju, kjer se Nuška Gajšek poteguje za nov mandat, medtem ko Janko Širec, dolgoletni direktor Komunalnega podjetja Ptuj, napoveduje drugačen pristop k razvoju mesta. Do 16. ure je svoj glas oddalo 29,30 odstotka volilnih upravičencev.

Širec je v soočenjih opozoril na razvojni zaostanek mesta, nižje plače, pomanjkanje turističnega utripa in zastarelo vodovodno omrežje. Med prednostnimi nalogami je izpostavil ureditev mestne tržnice in širitev gospodarskih con.