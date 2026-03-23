Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Razočarani Levica in SD upata na levosredinsko koalicijo

Ljubljana, 23. 03. 2026 20.10 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
Marko Gregorc
SD in Levica

Socialni demokrati so v primerjavi z zadnjimi volitvami izgubili približno 1500 glasov in en poslanski sedež, skupna lista Levice in Vesne pa je s približno 11.000 glasovi več osvojila enako število mandatov kot pred štirimi leti. Ne eni ne drugi nad izidom niso navdušeni, verjamejo pa v sestavo levosredinske vlade in nadaljevanje dela, ki so ga v vladi zastavili v preteklem mandatu.

Posledice treme ali slutnja slabega rezultata? Čeprav je v nedeljo nastopal že na sedmih parlamentarnih volitvah, je šef Socialnih demokratov priznal, da se ne počuti najbolje. "Cel dan me že boli trebuh, verjetno me bo še cel dan, ampak dobro, to je normalno," je dejal Matjaž Han.

Brez želodčnih težav, a vseeno nervozno je bilo pričakovanje tudi v Levici. Levica je leta 2022 na volišča pripeljala dobrih 53.000 volivcev in komaj prešla parlamentarni prag štirih odstotkov. Ob tokratnem sodelovanju z Vesno so pričakovali bistveno izboljšanje rezultata. Slednje je ob oddaji svojega glasu priznala tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Preberi še Mesec: Naša podpora ni brezpogojna. Na prvo mesto postavljamo vrednote

Ob razglasitvi rezultatov vzporednih volitev pretiranega navdušenja v štabu ni bilo čutiti. Po dolgem čakanju, ali jim bo kaj višji odstotek prineslo uradno štetje, pa je prvi obraz liste, minister Luka Mesec moral vseeno priznati slab rezultat.

A izpostavil je tudi svoje zasluge za dober rezultat Svobode. "Upam si trditi, da smo s svojim delom in kampanjo k temu rezultatu tudi mi kar nekaj pripomogli. Je pa ob tem nekoliko neprijetna izkušnja naš rezultat, saj je pet mandatov pod pričakovanji," je dejal.

Preberi še Han: Politični prostor se je zložil v dva bloka, ki ne moreta sestavit vlade

Za tri mandate krajši bodo medtem v novem sklicu državnega zbora Socialni demokrati. Na preteklih volitvah so jim sicer volivci namenili sedem sedežev v državnem zboru, a sta se jim nato pridružila še Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec.

"Žal mi je, da se je Slovenija razdelila na dva pola. Razlagam si, da je to zaradi zadnjih dveh tednov, ker smo se pogovarjali o stvareh, ki niso tako pomembne za državljanke in državljane," je ocenil Han.

V vodstvu obeh strank ocenjujejo, da pogajanja za sestavo nove vlade ne bodo sladka. Vseeno upajo, da bo tudi nova koalicija levosredinska.

Urška Klakočar Zupančič naznanila umik iz politike

Katere neparlamentarne stranke bodo dobile finančna sredstva?

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
franc1972slo
23. 03. 2026 21.19
Mesec se boji, da bi se prvič v življenju moral zaposliti. Predlagam privatni sektor, da bo nehal čvekati neumnosti o njem.
Odgovori
+2
2 0
Amuzar Salg
23. 03. 2026 21.38
Obljube... Če ne bi toliko pokradli bi se lahko vsi upokojili pri 38/58
Odgovori
0 0
Andrej77
23. 03. 2026 21.11
Kako levo sredinsko koal8cijo s 40 poslanci če ne s 39. 50 ali 51 jim je dalo košarico
Odgovori
+4
4 0
Kaj_je_res
23. 03. 2026 21.05
Upam, da ne vidim vec levice v vladi 🙏.
Odgovori
+5
7 2
JanezAn
23. 03. 2026 21.04
Volilci so prepoznali slabo delo in slabe poteze levice, nikakršnega posluha za potrebe gospodarstva, še več, vrsto škodljivih in nepredvidnjivih ukrepov proti gospodarstvu, izrazito nerazvojni program, ki sledi potezam chavistov iz Venezuele, tako, da so lahko več kot veseli, da so sploh dobili toliko, brez bredvolilnih bonbončkov in sodelovanja z Vesno, najverjetneje sploh ne bi prišli v parlament.
Odgovori
+4
5 1
Pajo_36
23. 03. 2026 21.12
Tele vaše potrebe gospodarstva. Sam, da so zajamral so jih dal od vseh možnih pocenitev štroma, plina, nižanje cen nafte, do programov za skrajšan delovni čas, kaj vse niso dal, do enormnih investicij nazaj v gospodarstvo. Ampak bog ne daj pa kaj delavcu dat. To pa res bog ne daj. Lahko je biti neumen gospodarstvenik, kot je un Lars, kjer si požrešen, nimaš več strank, pa propadeš, ali pa delat s pametjo, pa se kakemu miljončku odpovedat. Ne, mi hočemo ultra kapitalizem, ampak, ko je pa kriza, se pa kliče vlada, naj investira in plača ne vem kaj vse. Pa da smo si na jasnem, ne delam v JU, nisem nikol potegnil nobenega socialnega transferja in delam v gospodarstvu že 20 let, in gospodje: slovenija je majhna, vse se ve in sliši.
Odgovori
-1
2 3
Mihael12
23. 03. 2026 21.00
Vi kar upajte na levosredinsko vlado, da boste še naprej pljačkali poštene delovne ljudi za kulturnike, NVO, bisikliste, socialce...
Odgovori
+3
7 4
Ulice plešejo
23. 03. 2026 20.53
Mislim da je čas da se golob umakne iz politike
Odgovori
+6
9 3
zmerni pesimist
23. 03. 2026 20.44
Vesna je pa izvisela
Odgovori
+3
3 0
omega _v6
23. 03. 2026 20.44
Tako je prav!! 4 leta ste lezli Golobu v tazadno in podpirali VSE kaj je hotel nagrada je sledila na volitvah!!
Odgovori
+6
8 2
Pajo_36
23. 03. 2026 20.42
Naslednja koalicija bo, če bo Golobova: varianta: GS+Nsi+Logzi+SD, če bo JAnševa: SDS+NSi+Logzi+Stevanović, bo že Strancar dal denar, al pa bo moral Black Cube vrnt kej keša, k je Kovačeva zalotila ljubimkanje bivših Mossadovcev z JJ-om. delavci, ki so odvisni od dobre volje svojega delodajalca, so tako z Levico dobili maksimum, prav tako študenti in upokojenci. Od zdaj naprej je nazadnjaška logika, delaj dokler ne cr...., vmes bomo pa še privatiziral vse kar se da, sploh tisto, kar je bilo narejeno v Jugoslaviji, ker to je bila prekleta država in nismo smel jest jogurta pa to.
Odgovori
-5
1 6
Jani_iz_popteveja
23. 03. 2026 20.29
Frigidne Starke Za Svobodo!
Odgovori
+5
6 1
Sl0venc
23. 03. 2026 20.28
Zakaj naj bi bil Luka razočaran? Saj je prej zgledalo, da Levica več ne bo prišla v parlament.
Odgovori
+8
10 2
omega _v6
23. 03. 2026 20.41
Zato pa so se združili z Vesno sicer sigurno nebi prišli!!
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
23. 03. 2026 20.25
Še bolj bodo razočarani če bodo brez vabila v vlado. Ta opcija ni nemogoča
Odgovori
+7
9 2
nelika123
23. 03. 2026 20.12
Staruhi so zaj...bal mlade.
Odgovori
+2
4 2
Tir1
23. 03. 2026 20.17
Mladi so leve. Razen manj izobraženi, ki ne vedo, kaj pomeni desnica v resnici.
Odgovori
-7
1 8
Kod.
23. 03. 2026 20.17
Po podatkih Mediane je med mladimi, starimi od 18 do 24 let, največ podpore prejela SDS, in sicer 25,5 odstotka. Gibanje Svoboda je na drugem mestu v tej skupini precej zaostalo s 16,8 odstotka. To pomeni, da se ruši dolgoletna predstava, da mladi večinsko podpirajo leve ali liberalne stranke. Poleg SDS se je med mladimi presenetljivo dobro odrezala tudi NSi s 13,4 odstotka podpore, kar nakazuje, da se politična slika med mlajšo generacijo hitro spreminja. Na drugi strani je slika pri starejših popolnoma drugačna. Med volivci, starejšimi od 65 let, je Gibanje Svoboda doseglo kar 42 odstotkov podpore, daleč pred vsemi ostalimi. SDS je v tej skupini ostala pri 24,5 odstotka. Medtem ko ima SDS razmeroma uravnoteženo podporo med generacijami, je Svoboda močno odvisna od starejših volivcev. To odpira vprašanje dolgoročne stabilnosti takšne podpore.
Odgovori
+6
6 0
Pajo_36
23. 03. 2026 20.22
Ja seveda, če se na enem spring breaku maja v Istri pelje dol že Fehtarje in ne vem kaj še vse. Če z mamicami k so ta desne hodijo na alpski večer, pa brez mamic še faksa ne znajo spacat. Ja valda, da bodo na vaseh pol vsi kot ostali. tud ratali so čreda, ker ne znajo razmišljat s svojo glavo, pa ena vaška veselica je ratala cela zabava. Ni več odpora, ni več subkulture, punka, rejva, upora proti družbenim normam, ampak vsi bulijo v telefone in se klanjajo kar jim rečejo. Hvala bogu, da smo živeli v drugih časih.
Odgovori
-1
2 3
Naiskreni
23. 03. 2026 20.37
na vaseh?..saj sliko razdeljenosti si videl? to je samo to, da sava je meja balkana in evrope in glej kje teče in kako se je volilo. subkulture? a to.iz 90h? koliko jih je starejsih kot 45 let? 🤣🤣 ko dinozavri jokajo bo vsekal, star avstralopitski pregovor pravi de, de..
Odgovori
+0
1 1
Amuzar Salg
23. 03. 2026 21.40
Levičar kot levičar verjameš, da je samo tvoja realnost pravilna.
Odgovori
0 0
Kod.
23. 03. 2026 20.11
Razočarani Levica in SD upata na levosredinsko koalicijo.............. 😂Levica lahko upa da bo sploh v vladi
Odgovori
+1
3 2
zorkom
23. 03. 2026 20.34
han bo pa zopet samo prikimaval
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Človeška evolucija se morda pospešeno spreminja pred našimi očmi
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
dominvrt
Portal
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599