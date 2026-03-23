Razočarani Levica in SD upata na levosredinsko koalicijo

Posledice treme ali slutnja slabega rezultata? Čeprav je v nedeljo nastopal že na sedmih parlamentarnih volitvah, je šef Socialnih demokratov priznal, da se ne počuti najbolje. "Cel dan me že boli trebuh, verjetno me bo še cel dan, ampak dobro, to je normalno," je dejal Matjaž Han. Brez želodčnih težav, a vseeno nervozno je bilo pričakovanje tudi v Levici. Levica je leta 2022 na volišča pripeljala dobrih 53.000 volivcev in komaj prešla parlamentarni prag štirih odstotkov. Ob tokratnem sodelovanju z Vesno so pričakovali bistveno izboljšanje rezultata. Slednje je ob oddaji svojega glasu priznala tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Ob razglasitvi rezultatov vzporednih volitev pretiranega navdušenja v štabu ni bilo čutiti. Po dolgem čakanju, ali jim bo kaj višji odstotek prineslo uradno štetje, pa je prvi obraz liste, minister Luka Mesec moral vseeno priznati slab rezultat. A izpostavil je tudi svoje zasluge za dober rezultat Svobode. "Upam si trditi, da smo s svojim delom in kampanjo k temu rezultatu tudi mi kar nekaj pripomogli. Je pa ob tem nekoliko neprijetna izkušnja naš rezultat, saj je pet mandatov pod pričakovanji," je dejal.