SLOVENIJA ODLOČA 2026

Brez izidov predčasnega glasovanja bi zmagala SDS

Ljubljana, 24. 03. 2026 16.26 pred 1 uro 1 min branja 139

STA N.L.
Predčasno glasovanje

SDS je napovedala izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja na nedeljskih volitvah v DZ. Če bi bila pri tem uspešna, bi Gibanje Svoboda izgubilo 35.428 glasov, kolikor jih je stranka dobila na predčasnem glasovanju, kažejo podatki DVK. SDS bi izgubila 11.429 glasov, kar bi glede na tesen izid prineslo preobrat in bi največ glasov imela SDS.

Za SDS je predčasno glasovanje na letošnjih volitvah v DZ sporno, zlasti zaradi oblikovanja skupnih volišč za več volilnih okrajev. Posledično pa ocenjujejo, da so neverodostojni rezultati predčasnega glasovanja, kjer so razmerja v glasovih, ki so jih dobile stranke, bistveno drugačna kot na nedeljskem glasovanju, predvsem v prid Gibanja Svoboda.

Po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je Gibanje Svoboda na predčasnem glasovanju prejelo 35.428 glasov oziroma 43,58 odstotka, SDS pa 11.429 glasov oz. 14,06 odstotka.

Na vprašanje o tem, ali tega ne gre pripisati njegovemu pozivu k neudeležbi na predčasnem glasovanju, čemur so bržkone sledili prav volivci SDS, je prvak te stranke Janez Janša danes dejal, da so v volilnih okrajih, kjer so dobili solidne rezultate, seveda glasovali tudi njihovi volivci. Razlika pa je tako velika, da jo težko kupi.

KOMENTARJI139

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odrešenik666
24. 03. 2026 18.00
Ehhh zdaj Janez. Prvo scuvas h neudelezbi, zdaj pa joces, da je premalo.
deltex
24. 03. 2026 18.00
Joj, gospod Janša, nehajte že! V vseh teh letih ste na Slovenijo in njene prebivalce zmetali toliko gnojnice, da jo komajda še čistimo. Zdaj vam je že začela teči nazaj na Trstenjakovo, pa še kar zlivate. Veste, ko je dovolj, je dovolj. In pri vas je bilo že zdavnaj.
pomlad 2020
24. 03. 2026 17.59
Ne more izbrisati niti ignorirati glasov ljudi, ki so glasovali predčasno! Vsak ima pravico oddati glas, povsem protizakonito je, da bi JJ tem ljudem vzel oziroma enostavno izbrisal glasove.
iskriv
24. 03. 2026 17.58
Sedaj so krive že predčasne volitve , da je Janša dobil 2087 manj kot GOLOB , da je SDS drugi in ne prvi in ne more sestaviti vlade . Sedaj iščejo dlako v jajcu , da bi lahko razveljavili te volitve , ki niso šle po njihovih notah , kljub pomoči Izraelske BLACK CUBE in zato , upam bodo odgovarjali , ker to meji na veleizdajo !
televizija2000
24. 03. 2026 17.57
Avtogol. Izraelci in pozivanje k neudeležbi.Neprecenljivo
deltex
24. 03. 2026 17.57
Jaz in moja širša družina smo volili predčasno zato, ker nas pač za vikend ni bilo doma. Zakon to dopušča in nihče ne bo tega razveljavil. Še najmanj pa nek bedni politik tipa JJ, ki želi po trumpovsko minirati volitve. Ker pravica do oddaje glasu je najvišji standard demokracije. Seveda je na predčasnih volitvah zmagala Svoboda, saj njen vodja ni vpil, naj ljudje ne gredo predčasno volit, pač pa Janša, druga stvar pa je, da nimamo vsi navade ubogljivo čepeti doma kot volivci SDS in čakati na poziv, kdaj in koga naj volimo...
Wild west
24. 03. 2026 17.56
Ata Smrk vedno premaga Gargamela
CrazyMachines
24. 03. 2026 17.56
Če bi bili končni rezultati v prid SDS potem verjetno te pritožbe ne bi bilo…še hudič ima več duše kot JJ in bi verjetno poraz priznal, on pač bo še naprej vzburjal nemir v narodu!
manucao
24. 03. 2026 17.58
Prečitaj si odgovor pravnega strokovnjaka pa povej in napiši kaj bolj pametnega. Taka volišča so nezakonita in pika. Vse se da izmanipulirat in na to karto so tudi igrali.
Iqos
24. 03. 2026 17.55
Svoje volilce je pozival naj se ne udeležujejo predčasnih volitev,tako da mu je blo takoj jasno,da je zgubil volitve,ker je bil mal prekratek. Sicer pa kje so tisti tisoči novih članov vpisanih v zadnjem tednu. A oni sploh vejo,da so člani,al je kar kakšen dom upokojencev vpisal v stranko.
peresni
24. 03. 2026 17.54
Na Dobu lahko počasi vsak teden prešteje glasove. Naslednjih 10 let.
kle21
24. 03. 2026 17.53
Razlika med strankama je dejansko prevelika, glede na razmerje celote..Tako da, vse je možno, tudi to, da kaj ni bilo ok.
manucao
24. 03. 2026 17.53
Brez nobenih problemov so se dale torej zamenjati volilne skrinjice. Vse se, da če se hoče. Tudi "falsificirati" žrebanje s kroglicami je možno prirediti in sicer tako, da so nekatere kroglice lažje od drugih. Take sofisticirane metode seveda žal seveda obstajaj
tomahawk
24. 03. 2026 17.53
Marsikaj smrdi ja.....
24. 03. 2026 17.53
Janša pravi borec. Pravi vodja, tako se dela. Je res , da malo zase, malo pa tudi za Slovenijo. Pa naj odloči sodišče. Če je lahko Golob svoje politično življenje podaljšal, ko je tista dva sms dal na sodišče, čeprav vsi vemo da je kršil, naj še Janša. Pa vsi vemo, da je DVK v krempljih levakov, tako kot sodišče in še in še. Torej, pač butale.
Abica
24. 03. 2026 17.53
Moj antiJanša glas, oddan prejsnjo sredo okoli 15h, je prav toliko vreden kot glas kaksne ovce, ki jo je oddala v nedeljo po maši.
albis
24. 03. 2026 17.55
Ovcka je pa aktivna danes. In pridno ponavlja kar so ji gospodarji povedali. Kot bi bral animal farm 😂😂😂
Gustibus
24. 03. 2026 17.52
Kalimero.
hobotnica1
24. 03. 2026 17.52
Naj gre Janša osebno prešteti vse glasovnice oddane na predčasnih volitvah.
dvazorana
24. 03. 2026 17.51
Ne maram Janše, ampak če je po celi Sloveniji majhna razlika, le tukaj pri nekaterih celo 1 : 4 in to odloča o zmagovalcu volitev, potem naj se to preveri. Janković je zadnji, ki mu lahko zaupamo
petb
24. 03. 2026 17.51
Bla, bla, bla, bla....
Pikopiko
24. 03. 2026 17.49
Med sesutjem strani DVK je Golobova stranka skočila 2 %. Kako je to možno?
