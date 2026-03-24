Brez izidov predčasnega glasovanja bi zmagala SDS

Za SDS je predčasno glasovanje na letošnjih volitvah v DZ sporno, zlasti zaradi oblikovanja skupnih volišč za več volilnih okrajev. Posledično pa ocenjujejo, da so neverodostojni rezultati predčasnega glasovanja, kjer so razmerja v glasovih, ki so jih dobile stranke, bistveno drugačna kot na nedeljskem glasovanju, predvsem v prid Gibanja Svoboda.

Po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je Gibanje Svoboda na predčasnem glasovanju prejelo 35.428 glasov oziroma 43,58 odstotka, SDS pa 11.429 glasov oz. 14,06 odstotka.

Na vprašanje o tem, ali tega ne gre pripisati njegovemu pozivu k neudeležbi na predčasnem glasovanju, čemur so bržkone sledili prav volivci SDS, je prvak te stranke Janez Janša danes dejal, da so v volilnih okrajih, kjer so dobili solidne rezultate, seveda glasovali tudi njihovi volivci. Razlika pa je tako velika, da jo težko kupi.