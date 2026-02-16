Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Smešno je, da se me obtožuje, da dopusta ne plačam. Ko račun razkrijem, pa da je ponarejen'

Ljubljana, 16. 02. 2026 22.55 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Robert Golob

Gibanje Svoboda Roberta Goloba kljub skoraj prepolovljeni podpori od začetka vladanja na vnovične volitve z ambicioznim ciljem: ostati vladajoča in vodilna stranka. Bo Golobu veliki met uspel, na kaj in koga stavi na volitvah? Bodo volivci kaznovali ali nagradili ugotovitev KPK, da je premier Golob kršil integriteto in se v negiranju odločitve podal še na sodišče? Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob bil gost v oddaji 24UR ZVEČER.

"Želimo si, da bi volivke in volivci spoznali naš trud in vse tisto, kar smo v Slovenijo prinesli, predvsem Svobodo, kvaliteten program in rezultate v vseh regijah v Sloveniji. Pomembno je, kaj na volitvah obkrožite, dan po volitvah bo za spremembe prepozno."

To smo, po današnji vložitvi kandidatur in sobotni volilni konvenciji, slišali iz ust najvišjih in najbolj prepoznavnih članov Gibanja Svoboda (GS), ki mu zadnje javnomnenjske raziskave kažejo drugo mesto – za SDS – in sicer okoli 20 poslanskih sedežev. Kar pa bi bilo pol manj kot leta 2022, ko je GS doseglo zgodovinski rezultat.

Do kod lahko seže stranka Roberta Goloba na marčevskih volitvah, s kakšnim programom želi znova prepričati volivce in kako bo na volilni rezultat vplivalo zadnje medijsko razkritje Tarče, povezano z dopustovanjem predsednika vlade na otoku Ugljanu? Naslednja oddaja Tarče pa je samo teden dni po teh razkritjih odpadla.

Kako zahtevno predvolilno kampanjo torej pričakujejo v Gibanju Svoboda? V oddaji 24UR ZVEČER so gostili predsednika GS in vlade Goloba.

Golobovo dopustovanje na Ugljanu na podlagi prijave obravnava tudi KPK. Premier je nato na družbenih omrežjih sicer objavil račun in potrdilo o plačilu dopustovanja. Pa sta račun in priloga originalna? Nekateri namreč opozarjajo, da je priloga računa popravljena tako, da je izbrisan prejemnik sredstev, ter da bi v tem delu moralo pisati Hotel Stari dvor Ugljan, kar bi dokazovalo, da je bil račun v tej višini tudi plačan temu hotelu.

"Lepo vas prosim – vsaki stvari, ki jo kdo objavi na družbenih omrežjih, nikakor ne verjemite. S seboj sem prinesel originale, vključno s potrdilom banke. Dam vam jih, ker želim, da se verodostojno overijo. Ker sicer bo vsak, ki si bo izmišljal stvari, pričakoval, da mu bomo nosili račune za karkoli. Sam nisem bil izvoljen na to funkcijo, zato da bi polagal račune. Pa nimam težav s tem – ker je to smešno. Na to funkcijo sem bil izvoljen zato, ker so ljudje hoteli živeti v svobodni in demokratični državi. In vem, da ljudje, ki gledajo to, pričakujejo pogovor o pomembnih stvareh, ki bodo vplivale na njihovo življenje. Zato sem vam prinesel originale, da ne zapravljava časa," je uvodoma zatrdil Golob.

Zakaj pa teh računov ne bi dal tudi drugim novinarjem, denimo oddaje Tarča? Golob odgovarja, da tudi banka potrebuje kakšen dan ali dva, da izda uradno potrdilo – da je račun plačan in da je to original. "In se včasih ne da tako hitro dobiti papirjev, kot nekateri novinarji pričakujejo." Na vprašanje, zakaj teh računov sam še ni objavil, pa je pojasnil, da še ni imel potrdila banke, da gre za originale.

Vse te povezave med Gen-I, Darsom in člani družine Piškur, pri katerih je dopustoval, so sicer razkrili v zadnji Tarči, ki pa je nato prejšnji teden odpadla. Golob se medtem v programu stranke zavzema za svobodo medijev. Na čigavi strani je – na strani direktorice TV Slovenija Ksenije Horvat, ki pravi da ni vršila cenzure, ali na strani ekipe Tarče, ki je raziskovala povezave med družino Piškur, Darsom in Gen-I-jevimi domnevno lažnimi profili, ki hvalijo Gibanje Svoboda?

"A vi res mislite, da se bom jaz opredeljeval do uredniških politik? Ne bom se. Nisem doslej komentiral nobenih oddaj in tudi zdaj jih ne bom. Tisto, kar se pa je mene dotikalo, sem pa prinesel. Ker je smešno, da se me obtožuje, da dopusta ne plačam. Ko račun razkrijem, da je ta ponarejen. /.../ Opredeljeval se bom do političnih programov, predvsem pa do lastnega," je zatrdil premier.


Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.

Robert Golob predednik vlade Gibanje Svoboda volitve
