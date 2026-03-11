Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Rok za prijavo za glasovanje po pošti se izteka

Ljubljana, 11. 03. 2026 06.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Volitve

Pred državnozborskimi volitvami se danes izteče rok za prijavo za glasovanje po pošti iz Slovenije. Na ta način lahko glasujejo oskrbovanci domov za starejše, volivci, ki so v bolnišnici ali zaporu, ter invalidi. Ti lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti.

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Možnost glasovanja po pošti imajo poleg nekaterih volivcev v Sloveniji tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini. Tem se za glasovanje po pošti ni treba posebej prijaviti, saj volilno gradivo avtomatično prejmejo po pošti. Lahko pa bodo glas oddali tudi 22. marca na enem od volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, pa so morali DVK do 19. februarja sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.

Na volitvah bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu.

Tudi za takšne oblike glasovanje se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče 18. marca.

slovenija odloča volitve 2026 glasovanje po pošti
