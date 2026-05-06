SLOVENIJA ODLOČA 2026

Sajovic: Funkcija predsednika DZ pripada koaliciji. Stevanović: Nikjer to ne piše

Ljubljana, 06. 05. 2026 23.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER K.H.
Zoran Stevanović in Borut Sajovic

Če želi biti Resnica opozicijska stranka, potem mora Zoran Stevanović vrniti mandat predsednika Državnega zbora, na dveh stolih hkrati se ne da sedeti. Tako jasni so v Gibanju Svoboda v času, ko se Janez Janša pogaja o koalicijski pogodbi in pri izvolitvi za mandatarja računa tudi na podporo Resnice, brez katere ne more postati mandatar za sestavo nove vlade. Kaj bodo torej storili v Resnici?

Napetosti v Državnem zboru se stopnjujejo, predvsem glede vprašanja, ali je stranka Resnica opozicija ali del nove koalicijske večine. Gre za dilemo, ki po mnenju Gibanja Svoboda vpliva tako na sestavljanje vlade kot na razdelitev ključnih parlamentarnih funkcij. V oddaji 24UR ZVEČER sta mnenja o tem soočila Zoran Stevanović (Resnica) in Borut Sajovic (Gibanje Svoboda). 

Predsednik stranke Resnica in Državnega zbora je zatrdil, da je stranka v opoziciji. Kaj torej pravi na zahtevo Sajovica, da Resnica to tudi dokaže in odstopi z mesta predsednika DZ? "To je nova politika z drugim poslanstvom, ki želi delati za ljudi. Mene je za predsednika državnega zbora izbrala večina v parlamentu. To nima veze ne s koalicijo ne z opozicijo in s tem dejstvom se bo treba sprijazniti," je dejal Stevanović. "Nikjer ne piše, da mora to mesto pripadati koaliciji," je poudaril. 

Ob tem je ostro napadel politične nasprotnike, ki jih obtožuje pritiska in celo poskusov podkupovanja njegovih poslancev. "V zadnjem času se pojavljajo kontakti z našimi poslanci, predvsem iz stranke Svoboda, z raznimi ponudbami. To bomo preiskali in morebitna kazniva ravnanja naznanili policiji," je dejal. 

Sajovic je očitke zavrnil: "To so stvari, ki smo jih že velikokrat videli in si ne zaslužijo komentarja. Dejstvo pa je zelo preprosto: Zorana Stevanovića so na mesto predsednika parlamenta postavili poslanci bodoče koalicije. To je v nasprotju s 35-letno parlamentarno prakso, kjer funkcija predsednika državnega zbora pripada koaliciji."

 Pri tem je spomnil na primer Zorčič iz leta 2018: "Takoj ko je SMC šla v opozicijo, so zahtevali njegov odstop. Funkcija predsednika državnega zbora je torej koalicijska. Če je kdo koga 'kupil', je to storil tisti, ki je nekoga postavil na funkcijo. Očitno nekaterim fotelji niso dovolj."

Nejasna vloga Resnice lahko poruši ravnotežje, poudarja Sajovic. Če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to po njegovem pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije.

Resnica medtem vztraja pri svoji "vmesni" drži. "Ne gremo v vlado SDS in ne v vlado Roberta Goloba. To smo obljubili. Ne želimo politične krize. Država potrebuje vlado. Če se programi ujemajo, ne vidim razloga, da ne bi podprli mandatarja a v vlado ne bomo vstopili," je zagotovil. 

V razpravi so se dotaknili tudi napovedanega posvetovalnega referenduma o interventnem zakonu. "Podpiramo neposredno demokracijo, a zakon je nujen. Referendum bi zavlekel nujne ukrepe za plače, pokojnine, gospodarstvo," je dejal Stevanović. Sajovic pa je ob tem pripomnil, da ravno tisti, ki govorijo o moči ljudstva, temu referendumu nasprotujejo. 

Celotnemu pogovoru prisluhnite v zgoraj priloženem videu. 

