Sajovic: Funkcija predsednika DZ pripada koaliciji. Stevanović: Nikjer to ne piše

Napetosti v Državnem zboru se stopnjujejo, predvsem glede vprašanja, ali je stranka Resnica opozicija ali del nove koalicijske večine. Gre za dilemo, ki po mnenju Gibanja Svoboda vpliva tako na sestavljanje vlade kot na razdelitev ključnih parlamentarnih funkcij. V oddaji 24UR ZVEČER sta mnenja o tem soočila Zoran Stevanović (Resnica) in Borut Sajovic (Gibanje Svoboda). Predsednik stranke Resnica in Državnega zbora je zatrdil, da je stranka v opoziciji. Kaj torej pravi na zahtevo Sajovica, da Resnica to tudi dokaže in odstopi z mesta predsednika DZ? "To je nova politika z drugim poslanstvom, ki želi delati za ljudi. Mene je za predsednika državnega zbora izbrala večina v parlamentu. To nima veze ne s koalicijo ne z opozicijo in s tem dejstvom se bo treba sprijazniti," je dejal Stevanović. "Nikjer ne piše, da mora to mesto pripadati koaliciji," je poudaril.

Ob tem je ostro napadel politične nasprotnike, ki jih obtožuje pritiska in celo poskusov podkupovanja njegovih poslancev. "V zadnjem času se pojavljajo kontakti z našimi poslanci, predvsem iz stranke Svoboda, z raznimi ponudbami. To bomo preiskali in morebitna kazniva ravnanja naznanili policiji," je dejal. Sajovic je očitke zavrnil: "To so stvari, ki smo jih že velikokrat videli in si ne zaslužijo komentarja. Dejstvo pa je zelo preprosto: Zorana Stevanovića so na mesto predsednika parlamenta postavili poslanci bodoče koalicije. To je v nasprotju s 35-letno parlamentarno prakso, kjer funkcija predsednika državnega zbora pripada koaliciji." Pri tem je spomnil na primer Zorčič iz leta 2018: "Takoj ko je SMC šla v opozicijo, so zahtevali njegov odstop. Funkcija predsednika državnega zbora je torej koalicijska. Če je kdo koga 'kupil', je to storil tisti, ki je nekoga postavil na funkcijo. Očitno nekaterim fotelji niso dovolj." Nejasna vloga Resnice lahko poruši ravnotežje, poudarja Sajovic. Če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to po njegovem pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije.