Sajovic: V Resnici se morajo odločiti, ali so opozicija ali del koalicije

Če se bodo v Resnici odločili, da ostanejo v opoziciji, potem morajo po mnenju Sajovica "igrati opozicijsko vlogo". "Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Če so del opozicije, morajo seveda vrniti mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne, razumljive. Slepomišenja, sprenevedanja, prevar volivk in volivcev je preprosto dovolj," je bil jasen vodja poslancev Svobode, ki bodo očitno ostali v opoziciji, saj jim vlade ni uspelo sestaviti.

V preteklosti se je sicer že zgodilo, da je parlament vodil poslanec opozicije. Igor Zorčič je namreč med mandatom izstopil iz koalicije, a tisti, ki so ga želeli razrešiti, niso zbrali dovolj glasov za to. "Jasno pa je bilo sporočilo tudi takrat, da je seveda predsednik parlamenta pozicijska funkcija," je spomnil Sajovic.

Na ločitev med pozicijo in opozicijo so vezane tudi druge funkcije v DZ. Tako denimo eno podpredsedniško mesto pripada največji opozicijski skupini. Kot je danes dejal Sajovic, bo Svoboda predlagala kandidata za podpredsednika DZ, ko se stvari izčistijo. Tudi v nadzornih komisijah DZ, komisiji za nadzor javnih financ in komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, večina in predsedovanje "pripada jasni opoziciji", je dejal.

Po njegovih besedah je ta razmejitev torej osnoven, demokratičen, tudi ustavni standard, "vse drugo je ribarjenje v kalnem in sprenevedanje". Ob tem pa obstajajo številna področja, kjer so tako poslanci koalicije kot opozicije v preteklosti in bodo tudi v prihodnosti našli skupen, enotni jezik, je dejal Sajovic in izpostavil področja varnosti in zdravstva.

Ko gre za prihajajoče odločanje o interventnem omnibus zakonu, ki so ga pripravile tri poslanske skupine NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica in naj bi naslavljal ukrepe za reševanje prihajajoče krize, pa Sajovic pravi, da je "kanček odločitev lahko tak, o katerih smo se pripravljeni pogovarjati, to so zagotovo košarica, tudi status normirancev in pa sp-jev, večina odločitev pa je slaba, jim nasprotujemo in zakona nikakor ne bomo podprli".

Glede vloge prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba pa je Sajovic dejal, da ta v DZ opravlja svoje delo. "Ljudje so nam zaupali 29 mandatov, torej njihovo sporočilo je jasno, da je na teh volitvah, kar se tiče posameznih strank, program in lista, ki jo je vodil trenutni predsednik vlade Robert Golob, dobila večino in to je zaveza, ki zahteva tudi dejanja. In prepričan sem, da bo naš predsednik tudi tako ravnal in mislim, da je to tudi večkrat jasno in glasno povedal, da se nikamor ne umika," je dejal na špekulacije, da bi se Golob utegnil sčasoma umakniti iz DZ.