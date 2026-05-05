SLOVENIJA ODLOČA 2026

Sajovic: V Resnici se morajo odločiti, ali so opozicija ali del koalicije

Ljubljana , 05. 05. 2026 12.24 pred 17 minutami 3 min branja 6

Avtor:
A.K. STA
Zoran Stevanović

Vodja največje poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v DZ izpostavil težavo, ki da jo imajo v DZ. "Še do danes nismo razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v poziciji, kdo v opoziciji," je dejal in dodal, da se morajo v stranki Resnica v tem tednu odločiti, del česa bodo. Na dveh stolih naenkrat se ne bo dalo sedeti, meni.

Če se bodo v Resnici odločili, da ostanejo v opoziciji, potem morajo po mnenju Sajovica "igrati opozicijsko vlogo". "Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Če so del opozicije, morajo seveda vrniti mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne, razumljive. Slepomišenja, sprenevedanja, prevar volivk in volivcev je preprosto dovolj," je bil jasen vodja poslancev Svobode, ki bodo očitno ostali v opoziciji, saj jim vlade ni uspelo sestaviti.

Borut Sajovic na ustanovni seji DZ
Borut Sajovic na ustanovni seji DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

V preteklosti se je sicer že zgodilo, da je parlament vodil poslanec opozicije. Igor Zorčič je namreč med mandatom izstopil iz koalicije, a tisti, ki so ga želeli razrešiti, niso zbrali dovolj glasov za to. "Jasno pa je bilo sporočilo tudi takrat, da je seveda predsednik parlamenta pozicijska funkcija," je spomnil Sajovic.

Na ločitev med pozicijo in opozicijo so vezane tudi druge funkcije v DZ. Tako denimo eno podpredsedniško mesto pripada največji opozicijski skupini. Kot je danes dejal Sajovic, bo Svoboda predlagala kandidata za podpredsednika DZ, ko se stvari izčistijo. Tudi v nadzornih komisijah DZ, komisiji za nadzor javnih financ in komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, večina in predsedovanje "pripada jasni opoziciji", je dejal.

Po njegovih besedah je ta razmejitev torej osnoven, demokratičen, tudi ustavni standard, "vse drugo je ribarjenje v kalnem in sprenevedanje". Ob tem pa obstajajo številna področja, kjer so tako poslanci koalicije kot opozicije v preteklosti in bodo tudi v prihodnosti našli skupen, enotni jezik, je dejal Sajovic in izpostavil področja varnosti in zdravstva.

Ko gre za prihajajoče odločanje o interventnem omnibus zakonu, ki so ga pripravile tri poslanske skupine NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica in naj bi naslavljal ukrepe za reševanje prihajajoče krize, pa Sajovic pravi, da je "kanček odločitev lahko tak, o katerih smo se pripravljeni pogovarjati, to so zagotovo košarica, tudi status normirancev in pa sp-jev, večina odločitev pa je slaba, jim nasprotujemo in zakona nikakor ne bomo podprli".

Glede vloge prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba pa je Sajovic dejal, da ta v DZ opravlja svoje delo. "Ljudje so nam zaupali 29 mandatov, torej njihovo sporočilo je jasno, da je na teh volitvah, kar se tiče posameznih strank, program in lista, ki jo je vodil trenutni predsednik vlade Robert Golob, dobila večino in to je zaveza, ki zahteva tudi dejanja. In prepričan sem, da bo naš predsednik tudi tako ravnal in mislim, da je to tudi večkrat jasno in glasno povedal, da se nikamor ne umika," je dejal na špekulacije, da bi se Golob utegnil sčasoma umakniti iz DZ.

sajovic stevanović resnica dz
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
05. 05. 2026 12.45
Sajovic se moti. To je hibridna vlada JJ. Vse za oblast in slast.
wsharky
05. 05. 2026 12.44
Sajovic, naš Stevo je biznisman, za vsak glas podpore bo od janšeka zahteval 50.000 eur
Darko32
05. 05. 2026 12.44
Nevem zakaj SAJOVICA tako muči to. NAj se raje posveti svojim v stranki, kateri so blefirali ves čas in povzročili anarhijo. Seveda pri tem pa škodo neslutenih razsežnosti. Čistke v javni upravi sploh niso delali ampak plače poviševali brez kazenskih odgovornosti za malomarno delo in delo po liniji najmanjšega odpora.
Razsuti Tovor
05. 05. 2026 12.43
Mene pa bolj zanima, kaj je s plačo, ki jo prejema Stevanović? Ko so dvignili poslanske plače, je na socialnih omrežjih to potezo močno kritiziral. Si bo sedaj plačo sam znižal, bo predlagal znižanje poslanskih plač, ali bo tiho kot lažnjiva miška? Poanta zgodbe je, kako se da z lahkoto nategovat naivne volivce.
nivo
05. 05. 2026 12.43
Zdaj bomo imeli štiri leta jokanja, tako da je najbolje da kupijo službene robčke za večkratno uporabo.
Slovenska pomlad
05. 05. 2026 12.42
Oni so od vsega začetka Janšev projekt.
