SD vložil kandidatno listo, Han: Kampanja bo temeljila na terenu in 'stisku rok'

Med področji, ki se jim v kampanji ne bodo mogli izogniti, je izpostavil davčno prestrukturiranje ter dokončanje nalog v zdravstvu, pri varnosti in socialni državi. "Vse pa bo temeljilo predvsem na dogovoru, ker brez razvoja ni blaginje, brez blaginje tudi ni miru, ki je predpogoj, da zadeve funkcionirajo," je dejal.
SD ima po Hanovih besedah teren in stabilno podporo, v tem mesecu pa lahko pridobijo glasove in "se uvrstimo tudi višje kot na drugo mesto". "Vemo, koliko glasov potrebujemo za levosredinsko vlado in temu primerno se bomo tudi obnašali," je dejal.
Na volitvah pa bodo videli, ali je ta koalicija s Svobodo in Levico uspela prepričati državljane, da ponovi še en mandat, je dejal. V nasprotnem primeru pa se bo moral "najmočnejši pogovarjati tudi z drugimi strankami". Pomembno je, da 23. marca začnejo delati v prid državljank in državljanov, meni. "Za ples bo čas po tem," je dodal.
Kdo kandidira?
Na kandidatnih listah SD so vsi aktualni poslanci, z izjemo Predraga Bakovića, ki se bo upokojil. Torej Meira Hot, Soniboj Knežak, Bojana Muršič, Damijan Bezjak Zrim, Janja Rednjak, Jonas Žnidaršič, Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec. Na listi so tudi vsi aktualni ministri Tanja Fajon, Aleksander Jevšek in Andreja Kokalj. Kandidirala bosta tudi podpredsednika stranke Andreja Katič in Luka Goršek, predsednik konference SD Jernej Štromajer in nekdanji predsednik SD Dejan Židan.
Han se bo že devetič zapored na volitve podal v domačih Radečah in v Laškem. Ob tem se je začudil, da "nekateri ne zmorejo kandidirati v svojem domačem kraju". "Ne vem, ali jih je strah ali pa v svojem domačem kraju nimajo dovolj podpore," je pripomnil.
