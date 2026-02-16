Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

SD vložil kandidatno listo, Han: Kampanja bo temeljila na terenu in 'stisku rok'

Ljubljana, 16. 02. 2026 12.09 pred 2 urama 2 min branja 34

Avtor:
STA N.L.
Predsednik SD Matjaž Han ob vložitvi kandidatne liste za volitve v DZ

Predsednik SD Matjaž Han je ob vložitvi zadnje kandidatne liste za volitve v DZ v Ljubljani ocenil, da so njihovi kandidati uspešni in preverjeni, kampanja pa ne bo preveč bogata, temeljila bo na terenu in "stisku rok". Obljubil je, da se bo izogibal populizmu in praznim obljubam, za katere ve, da jih 23. marca ne bo mogel izpolniti.

Med področji, ki se jim v kampanji ne bodo mogli izogniti, je izpostavil davčno prestrukturiranje ter dokončanje nalog v zdravstvu, pri varnosti in socialni državi. "Vse pa bo temeljilo predvsem na dogovoru, ker brez razvoja ni blaginje, brez blaginje tudi ni miru, ki je predpogoj, da zadeve funkcionirajo," je dejal.

Predsednik SD Matjaž Han ob vložitvi kandidatne liste za volitve v DZ
Predsednik SD Matjaž Han ob vložitvi kandidatne liste za volitve v DZ
FOTO: Bobo

SD ima po Hanovih besedah teren in stabilno podporo, v tem mesecu pa lahko pridobijo glasove in "se uvrstimo tudi višje kot na drugo mesto". "Vemo, koliko glasov potrebujemo za levosredinsko vlado in temu primerno se bomo tudi obnašali," je dejal.

Na volitvah pa bodo videli, ali je ta koalicija s Svobodo in Levico uspela prepričati državljane, da ponovi še en mandat, je dejal. V nasprotnem primeru pa se bo moral "najmočnejši pogovarjati tudi z drugimi strankami". Pomembno je, da 23. marca začnejo delati v prid državljank in državljanov, meni. "Za ples bo čas po tem," je dodal.

Kdo kandidira?

Na kandidatnih listah SD so vsi aktualni poslanci, z izjemo Predraga Bakovića, ki se bo upokojil. Torej Meira Hot, Soniboj Knežak, Bojana Muršič, Damijan Bezjak Zrim, Janja Rednjak, Jonas Žnidaršič, Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec. Na listi so tudi vsi aktualni ministri Tanja Fajon, Aleksander Jevšek in Andreja Kokalj. Kandidirala bosta tudi podpredsednika stranke Andreja Katič in Luka Goršek, predsednik konference SD Jernej Štromajer in nekdanji predsednik SD Dejan Židan.

Podpredsednik stranke SD Luka Goršek in Matjaž Nemec.
Podpredsednik stranke SD Luka Goršek in Matjaž Nemec.
FOTO: Bobo

Han se bo že devetič zapored na volitve podal v domačih Radečah in v Laškem. Ob tem se je začudil, da "nekateri ne zmorejo kandidirati v svojem domačem kraju". "Ne vem, ali jih je strah ali pa v svojem domačem kraju nimajo dovolj podpore," je pripomnil.

volitve 2026 matjaž han sd volilna kampanja

'Program temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost'

Stevanović: Mislim, da rezultati ne bodo niti približno podobni anketam

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
16. 02. 2026 14.58
Stisnit komu roko je pa res drugače kot stati tam na ulici s plakati v roki. Kaj je že pisalo na njih? Aha, v 30.dneh do zdravnika specialista, oster boj proti korupciji v zdravstvu in vsak bo imel svojega osebnega zdravnika. Se sprašujem, ali ste bili 4 leta opozicija ali pozicija? Ker, te plakate lahko vzamete iz skladišča in se zopet postrojite.
Odgovori
0 0
Valkidžija
16. 02. 2026 14.54
A Jonas bi še kar naprej rad zehal v udobnem fotelju?
Odgovori
+3
3 0
JApajaDAja
16. 02. 2026 14.56
deficit kadra....kdorkoli, številke rabijo....
Odgovori
0 0
realist9000
16. 02. 2026 14.50
Afera Litijska "sodna stavba" jih bo odpeljala na smetišče zgodovine.
Odgovori
+5
5 0
SEHE
16. 02. 2026 14.45
Pazite se, ker bo vedno kakšnega mastnega prej pljunil v roko. Osebno si nebi z njim mazal roke.
Odgovori
+3
3 0
BBcc
16. 02. 2026 14.40
Ta SD in SDS z satelitom Logarjem bi se samo rokovali in kradli. Treba je reforme speljati kot Svoboda in Levica.
Odgovori
-1
2 3
Prokleta Zima
16. 02. 2026 14.32
Lahko dobim več volilnih listkov, bi kar vse volil, tako so srčkani in izvirni.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
16. 02. 2026 14.28
To Jonas, spet bomo gledali milijonarja ki spi v parlamentu.
Odgovori
+5
5 0
Valkidžija
16. 02. 2026 14.56
Pa tudi bivši glažar Knežak bi imel še kar rad žlico v medu. Ja, kakšen presežek.
Odgovori
0 0
wsharky
16. 02. 2026 14.27
Matjaž, zrihtaj mi top službo na tvojem ministrstvu za gospodarstvo i gubljenje vremena in bom obkrožil SD na volitvah
Odgovori
+5
5 0
BRABUS1
16. 02. 2026 14.21
A imajo že nagledano kakšno podrtijo,da jo kupijo.V eno so že vrgli miljone našega denarja pa ne vedo,kaj bi z njo.Njihovi rdeči predniki,katerih se ponosijo so pa kar nacjonalizirali vredne zgradbe in se naselili vanje.
Odgovori
+4
5 1
mentorhercul
16. 02. 2026 14.16
Dej stisn jo Han...
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
16. 02. 2026 14.04
Nekam hitro ste obupali nad AI računom --- "Sedaj pa so se pojavili novi pomisleki. Portal Preiskovalno je na podlagi svoje analize računa zaključilo, da je bil račun računalniško obdelan. Zakaj? Iz potrdila o transakciji je namreč razvidno, da so bile izbrisane “Podrobnosti plačila”. S tem se je zakril prejemnik plačila. Izbrisana je tudi številka kartice. Tovrstna obdelava dokumenta je precej preprosta z orodji za obdelavo slik. Zastavlja se vprašanje, zakaj bi storil kaj takega? Konec koncev je njegovo bivanje v hotelu Stari dvor na Ugljanu javna informacija. Gre morda za potrdilo o transakciji za nekaj drugega? Da je bil račun spremenjen, je mogoče dokazati zgolj s primerjavo z drugim računom iste banke, ne pa na podlagi samega dokumenta, saj gre za zajem zaslona ....."
Odgovori
+5
6 1
G. Papež
16. 02. 2026 14.03
Han brž v Ihan, kidat štalo kot je včasih Borut, SD najbolj znani član. Njega ni ustavil ne makadam, niti Kučanov klan. Jo,jo, ùere nekaj SD, ham ham.
Odgovori
+3
3 0
Bartoreli77
16. 02. 2026 14.01
Bleferji.
Odgovori
+7
7 0
SpamEx
16. 02. 2026 14.00
Tale Han tako naklada da se kar kadi
Odgovori
+9
9 0
SpamEx
16. 02. 2026 14.00
Mislim da bi še luft lahko komu prodal
Odgovori
+4
4 0
Minifa
16. 02. 2026 14.00
SD jevci so kot kravjeki, kravji drek, ki se na vsa podplat prime.
Odgovori
+3
5 2
Prokleta Zima
16. 02. 2026 13.53
Hehe.
Odgovori
+2
2 0
presrani
16. 02. 2026 13.51
Stisk rok Švarc Pipan in Tanji Fajon.
Odgovori
+4
6 2
kovanec
16. 02. 2026 13.05
Danes so "junaki" v Dražgošah na spomenik narisali kljukast križ. To razumem kot maščevanje prejšnjemu komunističnemu sistemu. Razumem ljudi, ki se z komunizmom ne strinjajo, a če so demokrati naj to povedo kulturno brez povzročanja materialne škode. To je izzivanje in jutri se bo lahko nekdo spomnil na neki sakralni objekt narisati redečo peterokrako zvezdo kar je enako dejanje. Kakšni bodo odzivi? Prav zaradi politiki je veliko ljudi med sabo skreganih. Je to cilj?
Odgovori
+9
9 0
JApajaDAja
16. 02. 2026 13.26
pa še tega so narobe spackali!
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
16. 02. 2026 13.58
Spet iščejo hudiča
Odgovori
+3
3 0
martin celin
16. 02. 2026 14.14
Imamo znane aktiviste za katere ni meja.
Odgovori
+2
2 0
Kod.
16. 02. 2026 12.58
A bodo dali kakšen reklamni pano na Litijsko
Odgovori
+9
9 0
JApajaDAja
16. 02. 2026 13.14
tam bo volilna enota za dominiko,taubija in boštjančiča....
Odgovori
+12
12 0
VladaPada
16. 02. 2026 12.57
In se nekaj. Kaj pocne fajonova na OI? Jasno je da se zdaj koristite privilegije ker to je navadni turizem sredi delovnega casa kaj se greste v tej komunisticni stranki.
Odgovori
+11
12 1
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534