SDS ima 666 svetnikov, SD: Smo najmočnejši stranka leve sredine na terenu

SDS je zabeležila šesto zaporedno zmago na volitvah v občinske svete, po besedah prvaka stranke Janeza Janše pa so dobili celo za 11 odstotkov več svetnikov v občinskih svetih kot pred štirimi leti. Ko gre za število izvoljenih občinskih svetnikov, je SDS na tokratnih lokalnih volitvah dobila 73 več svetnikov kot pred štirimi leti, v mestnih občinah je dobila deset svetnikov več, četudi je po enega svetnika izgubila v Ljubljani in Murski Soboti. "To je za 11 odstotkov boljši rezultat," je pristavil Janša. Pri županskih kandidatih jih čaka še drugi krog, v katerem imajo "še 15 ali 16 kandidatov, ki smo jih podprli ali pa so naši člani".

S šesto zaporedno zmago po največjem številu glasov za mestne in občinske svete so zadovoljni, je dejal Janša. Dodatno je izpostavil, da jih veseli, da je bilo izvoljenih zelo veliko število mladih kandidatk in kandidatov, članov Slovenske demokratske mladine. "V nekaterih občinah so se naši mladi kandidati potegovali za županske funkcije, večinoma jim ni uspelo, so pa mnogi dosegli dobre rezultate, kar je zelo dobro izhodišče za naprej," je poudaril. V Mariboru je Janša zadovoljen z izplenom v mestnem svetu. "Imamo najboljši rezultat, največ svetnikov, tudi pomlajeno listo, tako da bo SDS, ne glede na to, kdo bo župan, imela vlogo pri nadaljnjem razvoju Maribora v naslednjem mandatu," je poudaril. Je pa obžaloval, da se v drugi krog županskih volitev ni uvrstila kandidatka desnice Katja Koren. SDS je na devetih lokalnih volitvah glede na delne neuradne izide dobila 666 svetnikov, od 66 županskih kandidatov pa jih je bilo izvoljenih deset.

Han: SD po lokalnih volitvah potrjeno najmočnejša stranka leve sredine na terenu

Prvak SD Matjaž Han je z izidi lokalnih volitev zadovoljen. Po njegovih besedah so s številkami potrdili, da so najmočnejša stranka leve sredine na terenu. Pri tem mu je žal za njihovega kandidata, dosedanjega župana Kranja Matjaža Rakovca, izpostavlja pa dosežke v več drugih občinah, tudi v Mariboru, kjer se je njihov kandidat prebil v drugi krog. "Nisem evforičen, smo zadovoljni," je v prvem odzivu na nedeljske lokalne volitve ob robu seje DZ dejal Han. Spomnil je, da imajo še nekaj možnosti v drugem krogu županskih volitev, zadovoljni pa so tudi z izplenom mest v občinskih svetih. Ob tem je dodal, da sicer delijo usodo z drugimi političnimi strankami, saj je na lokalnih volitvah zelo veliko nestrankarskih list.

Matjaž Han FOTO: Bobo

Glede dogajanja v Kranju, kjer je njihov kandidat in aktualni župan Matjaž Rakovec v prvem krogu izpadel iz županske bitke, je Han spomnil, da se je Rakovec pred dobrim letom dni razšel s tamkajšnjim podžupanom Janezom Černetom in dotedanjim predsednikom kranjske SD, omenil pa je tudi afero, povezano z zemljiščem za pravoslavno cerkev. Ob tem ni želel špekulirati, ali bi lahko bil nedeljski rezultat Rakovca, ki je s prejetimi 18,06 odstotka glasovi osvojil tretje mesto, boljši, če bi bi se stranka do afere bolj jasno opredelila. Hanu je za Rakovca, kot je dejal, žal, saj da je v Kranju vodil dobre projekte. "Ampak tako, kot smo izgubili Kranj, smo dobili nekje drugo, pozitivno zgodbo," je poudaril Han. Ob tem je omenil Maribor, kjer po njegovih besedah pred dvema mesecema verjetno nihče ni pričakoval, da se bo Matevž Frangež boril za zmago. Kandidat Levice, Liste kolesarjev in pešcev ter SD Frangež je namreč v nedeljo prejel 28,17 odstotka glasov in se bo v drugem krogu pomeril z Borom Greinerjem (s podpisi volivcev), ki je prejel 22,88 odstotka glasov. Prvak SD je izpostavil še, da so v prvem krogu osvojili tudi župansko mesto v Murski Soboti (Damjan Anželj), Velenju (Peter Dermol), Trbovljah (Zoran Poznič) in Tolminu (Alen Červ). V drugi krog pa se je uvrstila tudi njihova kandidatka na Ptuju Nuška Gajšek. "V politiki pač enkrat dobiš, enkrat izgubiš," je povzel Han. Po njegovih besedah so lahko v SD glede na finančni vložek z izidi volitev zadovoljni, kar je tudi "dober temelj za naprej". Koliko sredstev so vložili, še ni predstavil, so pa bile to, kot je dejal, odkar je predsednik stranke, to že tretje volitve, zelo skromne po porabi denarja. Spregovoril je tudi v izidu v Ljubljani, kjer so imele leve stranke več kandidatov, v drugi krog sta se uvrstila aktualni župan Zoran Janković in prvak Levice Luka Mesec, kandidat SD Marko Koprivc pa je prejel 0,36 odstotka glasov. V Ljubljani bi se morala po Hanovem prepričanju leva sredina bolj povezovati. Odločitev o tem, koga bodo podprli v drugem krogu, prepuščajo lokalnim odborom. Na vprašanje, koga bi sam podprl v drugem krogu, če bi bil volil v Ljubljani, pa je odgovoril: "Pa hvalabogu ne volim." Ob nedeljskem obisku člana SD Milana Brgleza v Meščevem štabu je Han dejal, da se poti stranke z Brglezom ne razhajajo in da nikomur ne zapirajo vrat, se pa vsak odloča, kako aktivno bo v stranki sodeloval. Na vprašanje, ali rezultat nedeljskih lokalnih volitev razume kot zaupnico svojemu predsedovanju, je odgovoril, da je dober rezultat delo terena. Če bi bil rezultat slab, pa se zaveda, da bi moral "kot glavni trener v športu" prevzeti odgovornost. "A zaenkrat je rezultat zelo dober," je dejal. Spomnil pa je, da imajo marca kongres stranke. Ob tem je ocenil še, da je stranka v času, ko jo vodi, na državnozborskih, evropskih in nedeljskih lokalnih volitvah dosegla "spodoben rezultat". SD je glede na delne neuradne izide nedeljskih volitev dobila 269 svetnikov, od 38 županskih kandidatov pa jih je bilo izvoljenih osem.

Golob se bo odzval, ko bo imel vse podatke

Generalni sekretar stranke in poslanec Svobode Matej Grah je po prvem krogu lokalnih volitev dejal, da je bila stranka akter povezovanja. Kot je dejal, so marsikje po Sloveniji podprli neodvisne kandidate in kandidate drugih strank, ki so zagovarjali vrednote Svobode. "Zelo sem vesel, da so ljudje jasno rekli ne politični korupciji," je povedal Grah, pri tem pa navedel primer Kranja, kjer se župan Matjaž Rakovec iz SD poslavlja z županske funkcije. "To nas navdaja z optimizmom, namreč ljudje prepoznajo, da sodelovanje z Resnico pomeni jasen ne," meni Grah. Rakovec se je namreč nedavno s predsednikom Resnice Zoranom Stevanovićem udeležil srečanja srbskega kulturno-umetniškega društva v Kranju in dejal, da bi bilo mogoče namembnost zemljišča, kjer bi lahko stala pravoslavna cerkev, spremeniti "po hitrem postopku". Grah je v zvezi s tem, da so bili nekateri predstavniki stranke Svoboda v Ljubljani v štabih drugih strank namesto v štabu kandidata Svobode Klemna Boštjančiča dejal, da v stranki zagovarjajo svobodo posameznika. "Imamo različna mnenja, kar spoštujemo in predvsem cenimo. Tako lahko na koncu tudi rastemo," je dejal. Kot je Grah dodal v šaljivem tonu, so morda uspešni, ker imajo v vseh štabih svoje ljudi. Kandidat Svobode Boštjančič je sicer po neuradnih izidih volitev zbral okoli pet odstotkov glasov in se uvrstil na šesto mesto. Je pa po besedah Graha pomembno, da leva sredina v drugem krogu lokalnih volitev stopi skupaj. "Ključna naloga leve sredine v drugem krogu je, da stopimo skupaj in zmagamo," je povedal. Grah je v zvezi s tem, ali bo Svoboda podprla Zorana Jankovića ali Luko Mesca iz Levice v drugem krogu volitev v Ljubljani in v nekaterih drugih občinah, denimo v Mariboru, ostal skrivnosten. Dejal je, da bodo zaključke po volitvah zbrali na izvršnem odboru stranke, ki bo v četrtek. V zvezi s tem, da predsednika Svobode Roberta Goloba ni bilo v štabih, pa je Grah dejal, da je lokalne volitve vodil sam kot generalni sekretar skupaj z ekipo. Se pa bo Golob po besedah Graha odzval, ko bo imel vse podatke o volitvah.

Robert Golob FOTO: Bobo

Kot je še dejal Grah, bo lahko Golob "naredil oceno, ali je bila kampanja na koncu uspešna za Svobodo, ali smo naredili korak naprej in kar je najpomembnejše, kaj se iz te kampanje moramo naučiti". V vsaki kampanji se zagotovo dogajajo napake, je dejal, vendar jih je treba prepoznati, ne pa ponavljati. Svoboda je na devetih lokalnih volitvah glede na delne neuradne izide dobila 266 svetnikov, od 66 županskih kandidatov pa je bil izvoljen eden.

Za Demokrate rezultat lokalnih volitev priložnost za gradnjo stranke na lokalnem terenu

Predsednik Demokratov Anže Logar je ob robu redne seje DZ dejal, da je stranka na lokalnih volitvah dosegla zastavljeni cilj. Izvolitev njihovih občinskih svetnikov vidi predvsem kot možnost za nadaljnjo gradnjo stranke na lokalnem terenu, izvolitev treh županov, ki so jih podprli, pa kot možnost neposrednega vpliva na razvoj lokalnega okolja. "Glede na to, da smo prvič po razmeroma kratkem času po državnozborskih volitvah stopili tudi na lokalno sceno, lahko rečem, da sem zelo zadovoljen z rezultatom, ki smo ga dosegli," je dejal minister za gospodarstvo, delo in šport. S tremi župani, ki so jih Demokrati podprli in so bili izvoljeni v prvem krogu, ter po njegovih besedah 40 občinskimi svetniki so dosegli zastavljen cilj. Tako bodo tam, kjer imajo občinske svetnike, lahko aktivno gradili stranko na lokalnem terenu, tam, kjer imajo župane, pa bodo lahko neposredno vplivali na razvoj občin, je poudaril. Sicer imajo Demokrati v drugem krogu lokalnih volitev še nekaj županskih kandidatov, ki so jih podprli. "Potrudili se bomo še v teh občinah in verjamem, da bomo to prvo etapo ali pa ta drugi del letošnje politične igre dobro zaključili," je dodal. Komentiral je tudi izid ljubljanskih volitev. Izrazil je obžalovanje, da volivke in volivci za župana niso podprli Aleša Vrhovca (SDS), ki je prejel 8,78 odstotka glasov in bi bil po njegovem mnenju odličen kandidat. "Mislim, da bi zelo dobro vodil Mestno občino Ljubljana, ampak očitno bo za te bolj drzne izbire moralo preteči še nekaj časa do naslednjih volitev," je dejal.

Aleš Vrhovec FOTO: Bobo

Logar se bo udeležil drugega kroga ljubljanskih lokalnih volitev, a se bo za izbiro med kandidatoma Zoranom Jankovićem (skupina volivcev) ali Luko Mescem (Levica) odločil po zaključku razprave. Sicer bo oddal veljavno glasovnico, a je pripomnil, da težko sprejme njuna koncepta razvoja Ljubljane in da mesto v prihodnosti potrebuje zdravorazumsko razvojno politiko. Komentiral je tudi kandidaturo županske kandidatke v Mariboru Katje Koren (Demokrati, SDS, NSi, Fokus), ki je prejela 18,99-odstotno podporo in se uvrstila na četrto mesto. Povedal je, da je že na začetku njene kampanje rekel, da "bo Maribor bodisi imel odlično županjo ali pa bo odlična državna sekretarka še naprej delala na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport". Ker je Koren povedala, da se v drugem krogu ne bo opredelila, bo Logar njeno odločitev spoštoval. O morebitni podpori kateremu izmed kandidatov v drugem krogu mariborskih volitev pa bodo odločali organi stranke, je sklenil. Po zbirnih podatkih Državne volilne komisije so Demokrati sicer osvojili 39 mest v občinskih svetih in enega župana, ki so ga predlagali.

V NSi zelo zadovoljni z rezultatom na lokalnih volitvah

V NSi so zelo zadovoljni z rezultatom na lokalnih volitvah, pokazalo se je, da ima stranka izredno močan teren in organizirano članstvo, je danes dejal predsednik NSi Jernej Vrtovec. Izpostavil je, da so povečali število občinskih svetnikov, in napovedal, da v drugem krogu županskih volitev v Ljubljani ne bodo podprli nikogar. "V Novi Sloveniji smo zelo zadovoljni z rezultatom. Namreč pokazalo se je, da ima stranka izredno močan teren, izredno močno bazo, organizirano članstvo, organizirano glavno tajništvo," je rezultat stranke na nedeljskih volitvah komentiral Vrtovec, sicer tudi minister za infrastrukturo in energetiko. Izpostavil je, da je stranka povečala število občinskih svetnikov in da so njeni kandidati zmagali v občinah, kjer je volilni sistem večinski. "Torej imamo približno deset odstotkov vseh svetnikov v Sloveniji, poleg tega je izvoljenih že sedaj 12 županov, imamo pa še osem kandidatov v drugem krogu," je naštel.

Po njegovih besedah je sistematično delo s terenom obrodilo sadove, kar da kaže tudi na to, da je bila gradnja od spodaj navzgor nagrajena. Da je stranka prisotna tudi v mestih, pa po njegovem kaže dejstvo, da se je v drugi krog županskih volitev v Kranju uvrstila njihova kandidatka in dolgoletna mestna svetnica Irena Dolenc. "Torej, jaz sem izredno zadovoljen s tem dosežkom, ki kaže na vzpon Nove Slovenije. Tudi v občinah, kjer smo se povezovali skupaj z SLS in Fokusom, je to sodelovanje v nekaterih občinah obrodilo sadove," je dejal in izpostavil še, da je rezultat njegove stranke "kot ključnega člena vladajoče koalicije" zelo pomemben tudi v luči referenduma o razvojnem zakonu 6. decembra. Napovedal je, da njegova stranka v drugem krogu volitev v Ljubljani, kamor sta se uvrstila aktualni župan Zoran Janković in kandidat stranke Levica Luka Mesec, ne bo podprla nikogar. "Želim pa si, da kdorkoli izmed njiju bo izvoljen, da zmore pieteto in pokliče Antigono vase in dopusti pokop nedolžno pobitih med in po drugi svetovni vojni na Žalah," je dejal. Ob tem je okoliščine volitev v prestolnici označil za čudne z več vidikov, pri čemer je omenil, da je imela glavna opozicijska stranka Svoboda "več kandidatov za župane", kar da kaže na nesoglasje v opoziciji.

Vrečko: Levica gre le še navzgor

Levica je z rezultati lokalnih volitev zadovoljna, ti so vedno boljši, na tem bodo gradili, je danes dejala sokoordinatorica stranke Asta Vrečko. Še zlasti so ponosni na "odmevno zgodbo" v prestolnici, kjer je Luki Mescu uspel preboj v drugi krog županskih volitev. V njem računajo na podporo vseh, ki si želijo sprememb v politiki glavnega mesta. Po besedah Vrečko je stranka število svetnikov po Sloveniji "praktično podvojila", se pa zavedajo tudi, da bi marsikje lahko bilo še bolje. Levica je glede na delne neuradne izide nedeljskih volitev dobila 39 svetnikov, pred štirimi leti pa 23, kažejo podatki na spletni strani Državne volilne komisije. Izmed osmih županskih kandidatov pa za zdaj ni bil izvoljen nihče. "V teh časih, ko nas preganjajo droni, nam grozijo z detektivi, ni enostavno kandidirati za Levico. Vsaka kandidatura je tudi pogumno dejanje, Tisti, ki se postavijo za našo stranko, naredijo že zelo velik korak," je poudarila ter se zahvalila vsem kandidatom in prostovoljcem na terenu. Po njenem mnenju so rezultati stranke vedno boljši, obljublja, da bodo na tem gradili. "Kot so pokazale že te lokalne volitve, bo Levici šlo samo še navzgor. Konec koncev smo že večkrat pokazali, da znamo delati, da se ne bojimo in da je naša hrbtenica pokončna," je optimistična vodja stranke.

Štab Luke Mesca FOTO: Luka Kotnik