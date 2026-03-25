SDS in Demokrati z ugovori na potek nedeljskih volitev

SDS tako predlaga, da se za 24 volilnih okrajev v sedmih volilnih enotah z izjemo 7. volilne enote pregledajo zapisniki okrajnih volilnih komisij in volilnega odbora za predčasno glasovanje. Predlagajo tudi pregled fotografij hranjenja skrinjic in njihovega prevzema po zaprtju volišč na dan splošnega glasovanja. Prav tako predlagajo, da se ugotovi, da so volišča za predčasno glasovanje v teh 24 volilnih okrajih določena nezakonito in da se glasovanja s teh volišč ne upošteva v skupnem izidu volitev v DZ.

Na več voliščih nedeljskega glasovanja pa predlagajo tudi ponovitev glasovanja, je razvidno iz ugovorov, ki jih je posredovala Državna volilna komisija (DVK). Kot izhaja iz pritožbe Demokratov Anžeta Logarja, pod katero je podpisan predsednik lokalnega odbora Demokratov Rače - Fram Aleksander Ogrizek, naj bi v nedeljo na določenih voliščih v 4. in 7. volilni enoti prihajalo do več kršitev. Med njimi Ogrizek izpostavlja zlasti nepravilno zapečatene volilne skrinjice na več voliščih, nepravilno ravnanje z nalepkami oziroma pečati za volilne skrinjice, pa tudi slabo označena volišča in drugo. Med volišči, na katerih naj bi se dogajale nepravilnosti, izpostavlja volišča na Pragerskem, v Pekrah, Framu, Ihanu in drugod, je razvidno iz pritožbe, ki so jo posredovali z DVK.

Anže Logar FOTO: Luka Kotnik