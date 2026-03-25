SLOVENIJA ODLOČA 2026

SDS in Demokrati z ugovori na potek nedeljskih volitev

Ljubljana, 25. 03. 2026 17.11 pred 1 uro 2 min branja 81

Avtor:
M.V. STA
Volitve - splošne

SDS je na volilne komisije sedmih volilnih enot naslovila ugovore zaradi domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov na volitvah v DZ. Stranka Demokrati pa je na DVK naslovila pritožbo glede postopka volitev v 4. in 7. volilni enoti, ki so jo odstopili v reševanje pristojnima volilnima komisijama, so sporočili z DVK.

SDS tako predlaga, da se za 24 volilnih okrajev v sedmih volilnih enotah z izjemo 7. volilne enote pregledajo zapisniki okrajnih volilnih komisij in volilnega odbora za predčasno glasovanje. Predlagajo tudi pregled fotografij hranjenja skrinjic in njihovega prevzema po zaprtju volišč na dan splošnega glasovanja. Prav tako predlagajo, da se ugotovi, da so volišča za predčasno glasovanje v teh 24 volilnih okrajih določena nezakonito in da se glasovanja s teh volišč ne upošteva v skupnem izidu volitev v DZ.

Preberi še Janša o 'volilnih prevarah', DVK pojasnjuje

Na več voliščih nedeljskega glasovanja pa predlagajo tudi ponovitev glasovanja, je razvidno iz ugovorov, ki jih je posredovala Državna volilna komisija (DVK).

Kot izhaja iz pritožbe Demokratov Anžeta Logarja, pod katero je podpisan predsednik lokalnega odbora Demokratov Rače - Fram Aleksander Ogrizek, naj bi v nedeljo na določenih voliščih v 4. in 7. volilni enoti prihajalo do več kršitev. Med njimi Ogrizek izpostavlja zlasti nepravilno zapečatene volilne skrinjice na več voliščih, nepravilno ravnanje z nalepkami oziroma pečati za volilne skrinjice, pa tudi slabo označena volišča in drugo. Med volišči, na katerih naj bi se dogajale nepravilnosti, izpostavlja volišča na Pragerskem, v Pekrah, Framu, Ihanu in drugod, je razvidno iz pritožbe, ki so jo posredovali z DVK.

Anže Logar
Anže Logar
FOTO: Luka Kotnik

Po Ogrizkovi oceni je v postopku volitev prihajalo do hujših kršitev, s tem pa posledično do tveganja nezakonitosti in integritete volilnega postopka. DVK zato naproša, da urgentno preveri vsa omenjena volišča in ugotovi, zakaj je prišlo do hudih napak na voliščih, pa tudi v centralnem registru pokojnih oseb o pridobivanju obvestil za volitve.

"Po vsem tem smo Demokrati Anžeta Logarja lahko oškodovani tudi za kakšen mandat. Sklepam lahko, kaj se je dogajalo drugod po Sloveniji, če smo že samo v 7. volilni enoti našli več napak," je v ugovoru izpostavil Ogrizek.

Kandidati za volitve imajo še danes čas za vložitev morebitnih ugovorov pri volilnih komisijah volilnih enot. Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da ima ob morebitnih nepravilnostih pri delu volilnega odbora oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja. Volilne komisije pa bodo morale o njih odločiti v 48 urah.

KOMENTARJI81

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VelikoVedro
25. 03. 2026 18.50
Ampak Demokrati so neodvisni :))))
Odgovori
0 0
Mi Slovenci 111
25. 03. 2026 18.49
Levičarji, čas bi bil, da priznate poraz! Dejanska zmaga je na desnici!
Odgovori
-1
1 2
ŠeVednoPlešem
25. 03. 2026 18.50
Hm ? A si prepričan dejansko 😂
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
25. 03. 2026 18.45
Tukaj je slo za klasično zgodbo o avtogolu oziroma strelu v koleno. Janša je imel pobudo v svojih rokah , vodil je , a nato zastreljal enajstmetrovko, pač ker je itak slab napadalec, preveč živčen in to se je videlo na soočenjih… torej planiral je 4 leta maščevanje, a se je zaplaniral preveč. Izraelski prisluhi so pomagali, a tudi razkrili da je Janša pripravljen izdati Slovenijo za oblast … in znova je dosegel mobilizacijo levih volivcev, ki smo “drli” na volitve, kar je tudi sam zaznal na dan volitev v svojih tvitih . Imel je prav . Ta mobilizacija je prinesla zmago Golobu v volilnem fotofinišu.
Odgovori
-1
4 5
Ga. Nutrija
25. 03. 2026 18.44
Zoki zrihtal dodatnih 35.000 glasov za rdeče kmere
Odgovori
+1
4 3
ŠeVednoPlešem
25. 03. 2026 18.48
Nisem Ljubljančan pa sem volil PROTI Janši in trumpizmu … volil sem predčasno, zato malo spoštovanja prosim… Tudi zunaj Ljubljane ne maramo slovenskega trumpa
Odgovori
+2
2 0
Houdre
25. 03. 2026 18.44
Te kršitve je treba prijaviti v tujini in izvesti nove pod drobnogledom neodvisnih zunanjih institucij.lewaki kradejo vse vkljucno z volitvami.sovrazniki domovine
Odgovori
+3
5 2
pravica12 1
25. 03. 2026 18.43
Mislim, da bi se obedve glavce pritožovale tudi, če bi zmagali. Kak težko jim je priznati poraz, ker ne bo dovolj naših evričkov v njuna požrešna žepa.
Odgovori
+1
2 1
janez horvat
25. 03. 2026 18.42
Še ena taka vlada pa bomo volili po preizkušenem receptu: s kroglicami.
Odgovori
+1
2 1
borjac
25. 03. 2026 18.41
Logar in Janša govorita isti jezik , le zakaj , pa tudi Stevanovičeva torta "Resni.ca pod tem napisom pa VOLIM TE" pove marsikaj , Stevanovič je Srbski podtaknjenec , Vućič , Orban ,... JJ.... to je to , sicer pa bomo videli v živo.
Odgovori
+4
4 0
Slavko BabIč
25. 03. 2026 18.40
izgubili boste tako, kakor so izgubili tisti, ki so zagovarjali pravico do samomora ob težki bolezni! sds in logar ste enaki bolniki! neozdravljivi!
Odgovori
-1
1 2
devlon
25. 03. 2026 18.38
vesoljec Logar tud? ni neki spravljiv, povezovanje in to.. Se lar naenkrat samo s sds povezuje
Odgovori
+2
3 1
Mens sana
25. 03. 2026 18.35
.............Logar se je mnoga leta kalil ob kumrovškem revolucionarju, tovarišu Janši, zato tudi ni pričakovati pomembnih razlik v dojemanju rezultatov volitev in pravne države, ..............skratka sprejemljivo je vse, kar nam koristi..................
Odgovori
+4
5 1
Rožle Patriot
25. 03. 2026 18.35
Odločitev Ministrstvo za naravne vire in prostor, datirana na 19. marec 2026 in vročena 23. marca 2026 (dan po volitvah), je odprla vprašanja o zakonitosti, pa tudi časovnem umeščanju in predvsem o posledicah za enega ključnih virov pitne vode v Ljubljana. Gre za odločbo druge stopnje, s katero je ministrstvo zavrnilo vse pritožbe zoper gradbeno dovoljenje za sporni kanal C0 ter hkrati zavrnilo tudi zahteve za izrek ničnosti. S tem je država dejansko potrdila projekt, ki ga številni strokovnjaki in civilna družba že dolgo označujejo kot tveganega in potencialno nezakonitega ..... 10% -- še kar deluje. In še kar se vztraja pri tem nagnusnem projektu !!! -- GA NI NIČ SRAM IN POKVARJENO DRŽAVO !!!??
Odgovori
-4
2 6
bc123456
25. 03. 2026 18.33
JANSHUA JANŠA -- zgodovina se mu ponavlja , že kot KOMUNIST-a so ga odstranili iz svojih vrst -- vzrok : bolestna in pokkvarjena želja po OBLASTI . resnično pa je običajen vojaški KAPLER........
Odgovori
+4
8 4
Ricinus
25. 03. 2026 18.32
Ne glede na vse ideološke debate se večina volivcev na koncu odloči za kandidata, za katerega menijo, da jim bo omogočil boljše življenje. In sedaj se vprašam kako to, da Janša kljub vsem svojim kompetencam nikoli ni ustvaril pogojev kot predsednik vlade, da bi zadovoljiv zadostnemu številu volilcev in bil 2x zaporedoma izvoljen. No, roko na srce, tudi Golobu to ne bi uspelo, če bi imel kakšnega drugega močnega protikandidata
Odgovori
+2
5 3
janez horvat
25. 03. 2026 18.38
Vprašaj se raje, kakšne medije imamo.
Odgovori
+2
2 0
Ricinus
25. 03. 2026 18.40
Ne smem na glas, ker bom brisan
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
25. 03. 2026 18.29
Mediji boste že kaj o Ćarapanovem Drekovodu in o njegovem 10% za gradbeno dovoenje ... ali vas bolj skrbi .. "premlada si še" ... !!!???
Odgovori
+3
6 3
Castrat
25. 03. 2026 18.32
Dej raj še mal limat Alenkine SF črtice.....
Odgovori
+0
1 1
BBcc
25. 03. 2026 18.29
Janša&Logar.
Odgovori
-2
1 3
ŠeVednoPlešem
25. 03. 2026 18.28
Hm torej volitve so neregularne ker Janša ni zmagal? Zakaj ugovor, če itak Janša zahteva nove volitve
Odgovori
+0
3 3
janez horvat
25. 03. 2026 18.40
Če so bile nepravilnosti, še ne pomeni, da bi sicer zmagal Janša. dejstvo pa je, da nepravilnosti v tako pomembnem in občutljivem procesu ne sme biti. In so bile. Tudi nezakonitosti, ki jih celo predsednik DVK priznava.
Odgovori
0 0
Amenhotep
25. 03. 2026 18.25
Letos ne bo nobene glasovnice iz tujine, jih ne bodo levi že v zraku prestregli.
Odgovori
+4
9 5
Jajajaj
25. 03. 2026 18.24
69. člen: Glasovanje na predcasnoh volitvah se opravi na posebnem voliscu NA OBMOCJU okrajne volilne komisije
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
vizita
Portal
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Preprosta sladica za dan žena
Preprosta sladica za dan žena
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
