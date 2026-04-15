Politična desnica naj bi sestankovala daleč od uradnih vabil in oči javnosti

Kot smo izvedeli, bo SDS jutri zasedala na izvršnem odboru. V preteklih dneh pa naj bi se daleč od uradnih vabil in oči javnosti - neuradno že srečali predsedniki SDS, NSi, Demokratov in Resnice.

Na mizi naj bi imeli tudi kadrovski razrez, pri čemer naj bi Janša krščanskim in Logarjevim Demokratom nudil več od Goloba. Stevanovićevo Resnico pa naj bi še vedno videli kot partnerja iz opozicije. Naj bi pa pričakovali 48 podpisov za Janševo mandatarstvo.

Malo verjetno je sicer, da bi podpise dostavili že v ponedeljek, ko bo šefe vseh strank gostila predsednica države. Neuradno tudi v njenem uradu ne pričakujejo, da bi odločitev, komu bo podelila kandidaturo za mandatarja, padla že po teh prvih uradnih pogovorih. Oba, tako Janša kot Golob, sicer molčita.

So pa tudi v Gibanju Svobodi za jutri popoldne sklicali izvršni odbor. Glavni politični rivali bodo zasedali skoraj istočasno.