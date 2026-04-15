SLOVENIJA ODLOČA 2026

Politična desnica naj bi sestankovala daleč od uradnih vabil in oči javnosti

Ljubljana, 15. 04. 2026 18.33 pred 39 minutami 1 min branja 60

Avtor:
Žana Vertačnik
SDS v Državnem zboru

Ali se naposled tke koalicija na politični desnici? Po petkovem ustoličenju Zorana Stevanovića na položaj predsednika parlamenta je Janez Janša - neuradno - pospešil aktivnosti za oblikovanje desnosredinske vlade. Prvi sestanki so se po naših informacijah že odvili v preteklih dneh, prve uradne postopke pa bodo v stranki sprožili že jutri.

Kot smo izvedeli, bo SDS jutri zasedala na izvršnem odboru. V preteklih dneh pa naj bi se daleč od uradnih vabil in oči javnosti - neuradno že srečali predsedniki SDS, NSi, Demokratov in Resnice.

Na mizi naj bi imeli tudi kadrovski razrez, pri čemer naj bi Janša krščanskim in Logarjevim Demokratom nudil več od Goloba. Stevanovićevo Resnico pa naj bi še vedno videli kot partnerja iz opozicije. Naj bi pa pričakovali 48 podpisov za Janševo mandatarstvo.

Malo verjetno je sicer, da bi podpise dostavili že v ponedeljek, ko bo šefe vseh strank gostila predsednica države. Neuradno tudi v njenem uradu ne pričakujejo, da bi odločitev, komu bo podelila kandidaturo za mandatarja, padla že po teh prvih uradnih pogovorih. Oba, tako Janša kot Golob, sicer molčita.

So pa tudi v Gibanju Svobodi za jutri popoldne sklicali izvršni odbor. Glavni politični rivali bodo zasedali skoraj istočasno.

sds nsi demokrati resnica volitve 2026
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
15. 04. 2026 20.26
Nekdaj je tudi Pivčeva rekla, da je treba "sodelovati", ko se je prodajala. No, potem jo je odneslo. Tudi tega stevota bo. Balkanero kakršen je, ne bo znal živeti brez lopovščin.
Odgovori
0 0
2mt8
15. 04. 2026 20.26
A ko levičarji na skriti terasi sestankujejo s Kučanom je pa to za zamolčat?
Odgovori
0 0
Pajo_36
15. 04. 2026 20.24
ja dddddd, naslednja vlada je desna, ker jo lahko samo JJ sestavi. Sredinski trojček je desni trojček. Pika.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
15. 04. 2026 20.24
Samo JANŠA Evro politik svetovnega FORMATA lahko Slovenijo povleče in iztrga iz tega rdečega pekla in reši Slovence te proklete komunistične nočne more..
Odgovori
+1
2 1
Arguss
15. 04. 2026 20.23
Ideologija levice je itak všečna a zahrbtna Živalska farma Georga Orwella.Največji navijači tega niso mladi ampak starčki oprani z press tv rtvslo .Amen.
Odgovori
+0
1 1
JFMAMJJASOND
15. 04. 2026 20.23
Na nora 24 so že pred volitvami povedali, da bo bodoči predsednik vlade JJ. Torej je vse že vnaprej zmenjeno? Zakaj imamo sploh volitve?
Odgovori
+1
1 0
JOKS klub
15. 04. 2026 20.22
Čelavi prvi teče k zelencu, potem pa za šefa parlamenta postavi proruskega manijaka brez osebne integritete in poštenosti. Kako sploh lahko pričakujete da je plešastemu mar za državo....od kje vam ta brezmejna naivnost..
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
15. 04. 2026 20.23
A to v samo enem dnevu?
Odgovori
+1
1 0
GetBack
15. 04. 2026 20.22
Tudi če se sestavi manjšinska vlada s podporo Resnice vsaj za eno leto, bo dovolj časa, da uresničijo skupaj nekaj projektov: spravijo pred sodišče koruptivne Goloba, Jankovića, Bratuskovo in ostale lopove iz prislugov, da pred sodišče spravijo akterje iz Fotipuba, da ukinejo trenutno garnituro na RTV obvezno plačevanje, znižajo davke, potem pa lahko gremo na nove volitve.
Odgovori
+2
3 1
Fluxx
15. 04. 2026 20.21
Vse kar mora Janez narest je podpret referendum o vstopu v NATO ter prekinit stike s Kijevom ter podpreti Rusijo. Pa bo Stevo zrihtal.
Odgovori
+1
2 1
Kod.
15. 04. 2026 20.21
Janša naj bi lokostrelcem nastavil predcednika DZ,sedaj naj bi jih še nafarbal da ponuja tretjemu bloku več kot lokostrelci😂
Odgovori
0 0
Samo-ne-rdeci
15. 04. 2026 20.21
končno.
Odgovori
0 0
biggie33
15. 04. 2026 20.21
Če bo desna koalicija, bom imel cca 400eur višjo plačo.. dol mi visi za rtv, NVO itd..
Odgovori
+0
1 1
Slovenska pomlad
15. 04. 2026 20.20
Komunist Janša ima pač komunistične metode.
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
15. 04. 2026 20.22
JJ ni komunist.
Odgovori
0 0
PEPINA
15. 04. 2026 20.19
A SO KONČALI PREŠTEVAT GLASOVE.
Odgovori
-1
0 1
JanezOrban
15. 04. 2026 20.19
So še vedno vkradene volitve?
Odgovori
+0
1 1
Mens sana
15. 04. 2026 20.17
...........kumrovški revolucionar ne oporeka več legitimnost izgubljenih volitev, sedaj, ko bo on ukradel volitve je vse v skladu z etičnimi, moralnimi normami in zakonom................
Odgovori
+1
4 3
Buci in Bobo
15. 04. 2026 20.21
JJ ni kumrovški revolucionar.
Odgovori
0 0
ptuj.si
15. 04. 2026 20.17
In zakaj ne? Kje pa piše, da morajo novinarji vedeti za to?
Odgovori
+1
2 1
FERDO9
15. 04. 2026 20.17
Lažnivec in blefer, ups po FB profilu Doktor znanosti STEVO gre kmalu v Rusijo - je notarsko overovil, da res gre! Pol gresta pa z Jajotom na Thompsonov koncert.
Odgovori
-1
1 2
Buci in Bobo
15. 04. 2026 20.19
Nekdo, ki je odrastel na ulici, mu ni potrebno držati besedo. Pozna vse trike in štose. Nekdo, ki je doktor znanosti pa...
Odgovori
+1
1 0
Pujček
15. 04. 2026 20.16
45 let komunizma, zdaj pa že 35 let uničuje princ teme. Pa naj še bo enkrat. Vse kar bo dal črnim ljubiteljem otrok, bomo enkrat spet nacionalizirali.
Odgovori
-2
2 4
