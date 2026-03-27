SLOVENIJA ODLOČA 2026

SDS zahteva forenzično preiskavo. DVK: Sistem in stran sta delovala

Ljubljana, 27. 03. 2026 15.20 pred 23 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Glasovanje

V Slovenski demokratski stranki po volitvah še naprej opozarjajo na tehnične nepravilnosti pri delovanju informacijskega sistema Državne volilne komisije in predlagajo neodvisno forenzično preiskavo.

Kot v SDS, je na dan parlamentarnih volitev 22. marca 2026 prišlo do izpada spletnega portala DVK, in sicer približno med 21.47 in 22.30, torej v času, ko je javnost spremljala objavo rezultatov.

V stranki menijo, da zaradi zaznanih tehničnih težav obstaja dvom v transparentnost, sledljivost in integriteto volilnega procesa. Izpostavljajo, da vzrok izpada ni bil jasno in transparentno pojasnjen, hkrati pa naj bi časovna umestitev izpada odpirala vprašanja o njegovi naključnosti.

V tem obdobju javnost po njihovih navedbah ni imela vpogleda v podatke, kar naj bi začasno onemogočilo neodvisno preverjanje rezultatov.

Zato predlagajo, da se izvede celovita forenzična preiskava informacijskega sistema DVK. Pri tem predlagajo, da bi v preiskavo vključili strokovnjake, ki bi jih lahko predlagale vse politične stranke, ki so sodelovale na volitvah, pa tudi zunanje strokovnjake za kibernetsko varnost in digitalno forenziko.

Ob tem poudarjajo, da bi bilo treba zagotoviti neposreden in neomejen dostop do vseh relevantnih tehničnih podatkov.

Po zaključku preiskave predlagajo tudi javno objavo celotnega poročila, vključno z metodologijo in revizijsko sledjo analiziranih podatkov.

V SDS ob tem poudarjajo, da je v interesu zaščite demokratičnega procesa in zaupanja državljanov nujno razjasniti vse okoliščine izpada ter preveriti integriteto podatkov, dokler obstajajo dvomi o zakonitosti in legitimnosti volitev v državni zbor leta 2026.

NA DVK pa pravijo, da so prejeli predlog predstavnika liste kandidatov SDS za odreditev neodvisne foreznične preiskave: "Tehnične težave pri delovanju spletne strani volitve.dvk-rs.si, ki so trajale 15 minut, preverja Urad RS za informacijsko varnost, ki bo v zvezi s tem izdalo poročilo. Naj dodamo, da sta informacijski sistem isDVK in spletna stran dvk-rs.si ves čas, v nedeljo 22. marca 2026, delovala brezhibno."

Preberi še Janša o 'volilnih prevarah', DVK pojasnjuje

Prav tako pa so sporočili, da so volilne komisije volilnih enot 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 in 8000 zavrnile ugovor stranke SDS in pritožbo Demokratov Anžeta Logarja. Navajali so domnevne nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij. Za dve gorenjski volišči so predlagali ponovitev glasovanja, pa tudi, da rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli. 

 

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Čmrlek
27. 03. 2026 15.56
Ne, spletna stran ni delovala brezhibno. Ah kaj, sploh ni delovala!
Banion
27. 03. 2026 15.54
janez se lovi za slamce. Ne bvem zakaj smo morali na ovk sedeti nekaj ur in primerjati vse zapisnika odborov s tem kar je objavila dvk. Nikjer ni bilo razlike in kaj bi sedaj janez preiskoval. Tam ima svojega zorčiča a mu ne zaupa več ker mu priredil rezultetov ker se to ne da
Vera in Bog
27. 03. 2026 15.49
Ponavadi vsaka stran zašteka, ko je preobremenjena
stoinena
27. 03. 2026 15.46
naj pojasnijo kako lahko 2x voliš in namesto da so ovadili žensko, ki jim je povedala da je lahko 2x volila zdaj naj za to odgovarjajo.. posnetek izjave imate na RTV SLO1 poročila 23.3.2026.
petka5
27. 03. 2026 15.45
Placaj ti janez forenzicno preiskavo, ti si nalo kuku res... to je noro, jako ne prenese poraza, zdaj bo 4 leta jadal o tem
bibaleze
Portal
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila, da je noseča
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
vizita
Portal
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
cekin
Portal
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
moskisvet
Portal
Zgodba, ki je razkrila globljo resnico o razpadajočem zakonu
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
dominvrt
Portal
Deset otrok, en dom in nešteto težav
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
okusno
Portal
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
voyo
Portal
Rocky 3
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
