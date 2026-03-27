SDS zahteva forenzično preiskavo. DVK: Sistem in stran sta delovala

Kot v SDS, je na dan parlamentarnih volitev 22. marca 2026 prišlo do izpada spletnega portala DVK, in sicer približno med 21.47 in 22.30, torej v času, ko je javnost spremljala objavo rezultatov.

V stranki menijo, da zaradi zaznanih tehničnih težav obstaja dvom v transparentnost, sledljivost in integriteto volilnega procesa. Izpostavljajo, da vzrok izpada ni bil jasno in transparentno pojasnjen, hkrati pa naj bi časovna umestitev izpada odpirala vprašanja o njegovi naključnosti.

V tem obdobju javnost po njihovih navedbah ni imela vpogleda v podatke, kar naj bi začasno onemogočilo neodvisno preverjanje rezultatov.

Zato predlagajo, da se izvede celovita forenzična preiskava informacijskega sistema DVK. Pri tem predlagajo, da bi v preiskavo vključili strokovnjake, ki bi jih lahko predlagale vse politične stranke, ki so sodelovale na volitvah, pa tudi zunanje strokovnjake za kibernetsko varnost in digitalno forenziko.

Ob tem poudarjajo, da bi bilo treba zagotoviti neposreden in neomejen dostop do vseh relevantnih tehničnih podatkov.

Po zaključku preiskave predlagajo tudi javno objavo celotnega poročila, vključno z metodologijo in revizijsko sledjo analiziranih podatkov.

V SDS ob tem poudarjajo, da je v interesu zaščite demokratičnega procesa in zaupanja državljanov nujno razjasniti vse okoliščine izpada ter preveriti integriteto podatkov, dokler obstajajo dvomi o zakonitosti in legitimnosti volitev v državni zbor leta 2026.

NA DVK pa pravijo, da so prejeli predlog predstavnika liste kandidatov SDS za odreditev neodvisne foreznične preiskave: "Tehnične težave pri delovanju spletne strani volitve.dvk-rs.si, ki so trajale 15 minut, preverja Urad RS za informacijsko varnost, ki bo v zvezi s tem izdalo poročilo. Naj dodamo, da sta informacijski sistem isDVK in spletna stran dvk-rs.si ves čas, v nedeljo 22. marca 2026, delovala brezhibno."