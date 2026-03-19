Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Še danes je mogoče predčasno glasovanje

Ljubljana, 19. 03. 2026 06.40 pred 2 urama 1 min branja 4

Avtor:
STA
Volitve

Volivci lahko med 7. in 19. uro še oddajo glas na predčasnem glasovanju. To od torka poteka na 98 voliščih po državi. Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, na volišča v okraju svojega stalnega prebivališča pa morajo prinesti le osebni dokument.

Velik del volišč za predčasno glasovanje je na sedežih upravnih enot, v Ljubljani pa za 14 volilnih okrajev z območja Ljubljane predčasno glasovanje poteka na eni lokaciji, in sicer v dvorani Stožice.

Seznam vseh volišč, na katerih je možno predčasno oddati glas, je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je v torek, na prvi dan predčasnega glasovanja predčasnega glasovanja na volitvah v DZ, glas oddalo 24.559 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev, so v sredo sporočili z Državne volilne komisije (DVK). Pred štirimi leti se je predčasnega glasovanja prvi dan udeležilo 2,1 odstotka volilnih upravičencev.

Splošno glasovanje bo v nedeljo, 22. marca, ko bo imelo nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da med 1185 kandidati s 17 list izberejo novo sestavo državnega zbora. Stranke in liste, ki so se podale v volilno tekmo, imajo sicer za nagovarjanje volivcev čas le še do petka do polnoči, ko se bo volilna kampanja uradno zaključila z nastopom volilnega molka.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kali?opko Kali?opkovi?
19. 03. 2026 08.50
Ne, hvala se vidimo v nedeljo.
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
19. 03. 2026 08.42
UKZ kot prva, veš, da nekaj smrdi.
Odgovori
+3
3 0
kita 1111
19. 03. 2026 08.36
Čakam še na nove prisluhe ,da se lahko pravilno odločim
Odgovori
+4
4 0
ajdanakolesu
19. 03. 2026 08.14
Mi smo bili včeraj in bilo nas je veliko.
Odgovori
-3
0 3
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573