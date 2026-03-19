Še danes je mogoče predčasno glasovanje

Velik del volišč za predčasno glasovanje je na sedežih upravnih enot, v Ljubljani pa za 14 volilnih okrajev z območja Ljubljane predčasno glasovanje poteka na eni lokaciji, in sicer v dvorani Stožice.

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je v torek, na prvi dan predčasnega glasovanja predčasnega glasovanja na volitvah v DZ, glas oddalo 24.559 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev, so v sredo sporočili z Državne volilne komisije (DVK). Pred štirimi leti se je predčasnega glasovanja prvi dan udeležilo 2,1 odstotka volilnih upravičencev.

Splošno glasovanje bo v nedeljo, 22. marca, ko bo imelo nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da med 1185 kandidati s 17 list izberejo novo sestavo državnega zbora. Stranke in liste, ki so se podale v volilno tekmo, imajo sicer za nagovarjanje volivcev čas le še do petka do polnoči, ko se bo volilna kampanja uradno zaključila z nastopom volilnega molka.