Še en mesec do volitev: pred nami prvo veliko soočenje

Odštevanje se je začelo. Natanko en mesec je do državnozborskih volitev. 22. marca bomo izbrali novo sestavo parlamenta in s tem vlado. V ponedeljek naša televizija pripravlja prvo soočenje, ki bo potekalo v Kopru. Tam pričakujemo predsednike osmih političnih strank, ki jim povprečje zadnjih treh mesečnih javnomnenjskih raziskav, ki jih za našo hišo pripravlja Mediana, kaže najbolje.