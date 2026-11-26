Medtem ko so na predsedniških ali parlamentarnih volitvah za predčasno glasovanje določeni torek, sreda in četrtek v tednu pred splošnim glasovanjem, na lokalnih volitvah ni nujno tako.

Državna volilna komisija je občinskim volilnim komisijam priporočila, da kot dan predčasnega glasovanja določijo sredo, torek in četrtek pa glede na krajevni običaj oziroma potrebe. Zlasti manjše občine so tako za glasovanje določile dva dni ali pa tudi samo enega. V večjih, med drugim Ljubljani in Mariboru, pa so volivkam in volivcem predčasno glasovanje omogočili vse tri dni. Svoj glas lahko tako predčasno oddajo tudi danes.

Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo potekal v 45 občinah, kjer v prvem krogu nihče od kandidatov ni prejel večine glasov. Volivke in volivci bodo izbirali med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Na glasovnici drugega kroga sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, ki sta jih dobila v prvem krogu volitev.

Na župane med drugim čakajo tudi v polovici mestnih občin, Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Novi Gorici in na Ptuju. V prvem krogu 15. novembra pa so župane izvolili 167 občinah, volivke in volivci pa so odločili tudi o novih občinskih svetih.