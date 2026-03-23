'Nedelja pr' Janši': Senca dvoma na hladni ploščadi, polni dobrot

Pred najbolj znano vilo na Trstenjakovi ulici v Ljubljani se je že nekaj po 18. uri trlo novinarjev in kar nekaj časa smo potrebovali, da smo se skozi vhod prebili na dvorišče pred sedežem stranke. Pričakovanje rezultatov in neumorno sledenje spremembam v tesni tekmi za zmago je zaznamoval zgodnjespomladanski mraz in ogrevalno stopicanje v njem.

Pred Trstenjakovo 8 Aljoša Kravanja

Medtem ko so svoje položaje na ploščadi pred sedežem stranke zavzemale ekipe številnih medijskih hiš, so za hrbti večine novinarjev v vilo vstopali nekateri vidnejši obrazi stranke, med njimi Branko Grims. Nekaj sekund pred 19. uro je odjeknil najkrajši stavek, ki je sprožil vrvež in sukanje vratov: "Prihaja." Le nekdo, ki si je drznil vprašati: "Kdo?", je dobil začuden odgovor: "Ja, kdo ..."

Na koncu stopnišča, pred izhodnimi vrati, se je zaustavil Janez Janša in pozorno, s prekrižanimi rokami, gledal v telefon, čakajoč na objavo rezultatov vzporednih volitev. Takoj zatem je stopil pred medije in podal prvo izjavo. Rezultati so stranki kazali drugo mesto s približno poldrugim odstotkom zaostanka.

Janez Janša Aljoša Kravanja

Tako Janša, kot vsi predstavniki stranke v nadaljevanju, so ponavljali, da je potrebno počakati na uradne rezultate. Je pa bilo vsem več kot jasno - in to je bilo videti - da bo prihodnja vlada, če jo bo sploh uspelo komu sestaviti, imela velike težave. Težave, ki si jih SDS ne želi. Predsednik je bil okoli tega jasen. Razloga za veliko radost, kljub občutno boljšemu rezultatu kot na prejšnjih volitvah, torej ni bilo. "Mi lahko počakamo, vprašanje je, če Slovenija lahko počaka," je ponovil, preden se je vrnil v višja nadstropja. Vmes so pred kamere stopili Monika Gregorčič, Zala Tomašič in Klea Jeretič.

Klea Jeretič Aljoša Kravanja

Tokrat je predstavnike medijev čakala okusna pogostitev in dobro obložena miza različnih dobrot. Kot bi bili v kakšni dobri slovenski domači krčmi, so hvalili 'gostilno P'r Janši'. Ravno prav za okrepčilo pred začetkom kapljanja informacij na spletni strani Državne volilne komisije.

Novinarji smo 'p'r Janši' dobro jedli FOTO: Aljoša Kravanja

Malo pred enaindvajseto so prišli prvi rezultati. Aplavz v zgornjih nadstropjih. SDS je bila v vodstvu, tudi po krepki polovici preštetih glasov. Tudi po treh četrtinah in tudi po skoraj 90 odstotkih preštetih. Toda razlika med 'modrimi' in 'rumenimi' je kopnela iz minute v minuto. Gibanje Svoboda je prevzemalo prednost.

Med neumornim osveževanjem rezultatov DVK so na mrazu najbolj trpeli prsti FOTO: Aljoša Kravanja

Vsa ta napetost in nestrpnost se je le še poglabljala, potem ko se je začela 'rušiti' spletna stran Državne volilne komisije. In to v samem finišu najbolj napete parlamentarne dirke doslej. Takrat je pred kamere ponovno stopil predsednik stranke in se obregnil prav ob to ter domnevne nezakonitosti določenih volišč na predčasnih volitvah. SDS je po njihovih izračunih bila takrat v prednosti za krepkih 50.000 glasov. "Razlika je nenavadna, DVK pa se sesuva," je dejal najizkušenejši politik v državi in napovedal, da bomo letos zaradi razdrobljenosti političnega prostora in 'diktata manjših strank' znova morali na volišča.

