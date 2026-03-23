SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Nedelja pr' Janši': Senca dvoma na hladni ploščadi, polni dobrot

Ljubljana, 23. 03. 2026 06.03 pred 6 urami 3 min branja 34

Avtor:
Mirko Vorkapić
Janez Janša

Množica predstavnikov sedme sile, napeto pričakovanje rezultatov, osveževanje spletne strani Državne volilne komisije, mraz, otrpli prsti in bogata postrežba dobrot. Pa tudi optimizem, previdnost, (ne)zadovoljstvo in dvom. Vse to se je na volilni večer dogajalo v štabu Slovenske demokratske stranke.

Pred najbolj znano vilo na Trstenjakovi ulici v Ljubljani se je že nekaj po 18. uri trlo novinarjev in kar nekaj časa smo potrebovali, da smo se skozi vhod prebili na dvorišče pred sedežem stranke. Pričakovanje rezultatov in neumorno sledenje spremembam v tesni tekmi za zmago je zaznamoval zgodnjespomladanski mraz in ogrevalno stopicanje v njem.

Medtem ko so svoje položaje na ploščadi pred sedežem stranke zavzemale ekipe številnih medijskih hiš, so za hrbti večine novinarjev v vilo vstopali nekateri vidnejši obrazi stranke, med njimi Branko Grims.

Nekaj sekund pred 19. uro je odjeknil najkrajši stavek, ki je sprožil vrvež in sukanje vratov: "Prihaja." Le nekdo, ki si je drznil vprašati: "Kdo?", je dobil začuden odgovor: "Ja, kdo ..."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na koncu stopnišča, pred izhodnimi vrati, se je zaustavil Janez Janša in pozorno, s prekrižanimi rokami, gledal v telefon, čakajoč na objavo rezultatov vzporednih volitev. Takoj zatem je stopil pred medije in podal prvo izjavo. Rezultati so stranki kazali drugo mesto s približno poldrugim odstotkom zaostanka.

Tako Janša, kot vsi predstavniki stranke v nadaljevanju, so ponavljali, da je potrebno počakati na uradne rezultate. Je pa bilo vsem več kot jasno - in to je bilo videti - da bo prihodnja vlada, če jo bo sploh uspelo komu sestaviti, imela velike težave. Težave, ki si jih SDS ne želi. Predsednik je bil okoli tega jasen. Razloga za veliko radost, kljub občutno boljšemu rezultatu kot na prejšnjih volitvah, torej ni bilo.

"Mi lahko počakamo, vprašanje je, če Slovenija lahko počaka," je ponovil, preden se je vrnil v višja nadstropja. Vmes so pred kamere stopili Monika Gregorčič, Zala Tomašič in Klea Jeretič.

Tokrat je predstavnike medijev čakala okusna pogostitev in dobro obložena miza različnih dobrot. Kot bi bili v kakšni dobri slovenski domači krčmi, so hvalili 'gostilno P'r Janši'. Ravno prav za okrepčilo pred začetkom kapljanja informacij na spletni strani Državne volilne komisije.

Novinarji smo 'p'r Janši' dobro jedli
FOTO: Aljoša Kravanja
FOTO: Aljoša Kravanja

Malo pred enaindvajseto so prišli prvi rezultati. Aplavz v zgornjih nadstropjih. SDS je bila v vodstvu, tudi po krepki polovici preštetih glasov. Tudi po treh četrtinah in tudi po skoraj 90 odstotkih preštetih. Toda razlika med 'modrimi' in 'rumenimi' je kopnela iz minute v minuto. Gibanje Svoboda je prevzemalo prednost.

Med neumornim osveževanjem rezultatov DVK so na mrazu najbolj trpeli prsti
FOTO: Aljoša Kravanja
FOTO: Aljoša Kravanja

Vsa ta napetost in nestrpnost se je le še poglabljala, potem ko se je začela 'rušiti' spletna stran Državne volilne komisije. In to v samem finišu najbolj napete parlamentarne dirke doslej. Takrat je pred kamere ponovno stopil predsednik stranke in se obregnil prav ob to ter domnevne nezakonitosti določenih volišč na predčasnih volitvah. SDS je po njihovih izračunih bila takrat v prednosti za krepkih 50.000 glasov. "Razlika je nenavadna, DVK pa se sesuva," je dejal najizkušenejši politik v državi in napovedal, da bomo letos zaradi razdrobljenosti političnega prostora in 'diktata manjših strank' znova morali na volišča.

Če ne drugega, bomo vsaj še enkrat dobro jedli v letošnjem letu, s(m)o si v brk zamrmrali novinarji.

slovenija odloča 2026 štab sds volitve
KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kostorog
23. 03. 2026 12.11
Analitiki po svetu se čudijo in nič jim ni jasno, JjKebab je čestital gumpecu za zmago nad Iranom, oranžni dementni gumpec pa njemu za volitve ki jih je izgubil, saj ni res pa je.
Odgovori
+5
5 0
Joe70
23. 03. 2026 12.03
Janša bi moral prevzeti odgovornost za vse poraze in odstopiti. S tem bi desnica dobila več volivcev.
Odgovori
+10
10 0
Petur
23. 03. 2026 11.58
če bi vsi Slovenci volili bi Janez šel v neko tovarno..tako bo cel mandat poskušal in oviral z interpelacijami..če bi pa sodstvo delovalo bi do teh problemov Slovenija ne prišla..
Odgovori
+9
9 0
Kolllerik
23. 03. 2026 11.57
Kakšen lep dan... Mi plešemo, eo eo..
Odgovori
+6
6 0
macolagobec
23. 03. 2026 12.12
Plešete z ene noge na drugo in jih stresate, da scavnica leti ven iz hlačnic.
Odgovori
-2
0 2
Jerry321
23. 03. 2026 11.57
Gargamel in njegovi butalci so poraženi!!! Kaj je lahko lepšega? 😂
Odgovori
+11
11 0
Heprk
23. 03. 2026 11.16
To je max domet sekte. brez janse pa gladko zmagajo, kar se dobro vidi v glasovih logarja in nsi.
Odgovori
+14
14 0
Timijanus
23. 03. 2026 12.00
#Heprk, točno tako. Brez Iveka bi zmleli "pernatega" v prafaktorje. Ta zlobec že 33 let drži stranko pod vodo. Škoda, le kdaj se ga bodo znebili. 🤔
Odgovori
+9
9 0
RUBEŽ
23. 03. 2026 11.03
Modro rumene zastave so povsod na pol droga. Mogoče kdo ve zakaj?
Odgovori
+8
8 0
jutri bolje bo
23. 03. 2026 10.09
Včeraj je zgubila Slovenija. Vlado bo pa kljub temu sestavil SDS.
Odgovori
-10
2 12
Fery Zaka
23. 03. 2026 09.51
Kako je mogel janez v zadnjih par dneh tako zaj...!? Samo tiho bi bil in bi bilo 100x boljše. Od človeka, ki se že 35 let pase na naših žuljih, bi človek pričakoval več inteligence. Ampak očitno temu ni tako.
Odgovori
+11
13 2
Heprk
23. 03. 2026 11.17
ker ma jezik hitrejsi od pameti
Odgovori
+5
5 0
Omizje
23. 03. 2026 09.25
pogrebec sdsa
Odgovori
+11
12 1
borjac
23. 03. 2026 09.22
Janša je imel govor kot na pogrebu ....
Odgovori
+11
12 1
Ladybird77
23. 03. 2026 09.16
Zakaj se pa Tomašičeva tako reži? Ji še niso povedali, da niso zmagali. Njej je tudi potrebno vse narisati.
Odgovori
+10
13 3
barjan?ek1
23. 03. 2026 09.57
Jabolko ne pade daleč od drevesa. Smotana je kot fotr
Odgovori
+8
10 2
DAEMONIUM
23. 03. 2026 09.15
*Jansa 90.000 glasov *Golob 10.000 glasov *Jernej Vrtovec 2600 glasov *Matjaz Han 2000 glasov *Zoran Stevanovic 1700/glasov In kar je.prav nagravzno, Golob je jedva prigrulil med poslance nekje po 22.00 uri in sedaj spet laze kako so bili uspesni a izgubili 11 poslancev, bravo.ljubljanski levicarji🤮🤮, poden od podna!
Odgovori
-12
5 17
BBcc
23. 03. 2026 09.07
Hočem boljše pogoje za zdravnike. Se opravičujem. Boljše pogoje za bolnike in zdravnike.🤣
Odgovori
+6
6 0
DAEMONIUM
23. 03. 2026 08.52
Pa btw med svobodo in SDS je rqzlika v glasivih koliko?? 6000??? Kiko glasov pride iz tujine po posti?? 15.000 do 18.000???? Pa menda ne boste sedaj skrajni.levicarji trdili da so ti glasovi vecinsko levi ko pa se ve da so bili do sedaj vecinsko desni!!! Priznam pa kor fasist ker verjamem b dva spola in da moski ljubljancani ne morejo.biti noseci, da je zame kot desnicarja to vseeno poraz, in to poraz v smislu da je se vedno toliko zbolnenih volilcev za to noro stranko in vlado Svoboda🤮🤮🤮
Odgovori
-10
7 17
Ladybird77
23. 03. 2026 09.18
Razlika je nekaj čez 7000 glasov. 3 do 4 tisoč jih pride po pošti. Ostalo iz tujine. Argentina bo seveda glasovala za desne, drugo jim ne gre. Ampak tujina je še kaj drugega
Odgovori
+7
7 0
jutri bolje bo
23. 03. 2026 10.07
Res je, tujina je tudi DVK. Tudi oni imajo kemične svinčnike, pa znajo obkrožit taprave.
Odgovori
+2
2 0
alien number 9
23. 03. 2026 08.51
a mu je Trump že čestital za zmago 😂
Odgovori
+17
18 1
DAEMONIUM
23. 03. 2026 08.46
Prvo se naj sedaj razcisti ta afera z Izraelci, pod nujno..kernzdi se mi neverjetno da bi Nika, Muki...razbili Izraelsko obvescevalno sluzbo, to bi yreba del po del razcistiti kako je strasna Nika porazila Mosad
Odgovori
+6
8 2
shift
23. 03. 2026 08.35
dragi novinarji.to gostilno pri janši smo častili mi..državljani. upam da vam je teknilo. jaz žal nisem mogel priti...simbol nasmeška
Odgovori
+8
10 2
jutri bolje bo
23. 03. 2026 10.07
Ja, predvsem ti, ki se paseš na maminih jaslih.b
Odgovori
0 0
4krogci
23. 03. 2026 08.24
Mene po teh rezultatih skrbi samo za Bacovnikobo Ursko….je sli cez samo z modricami in bo nisila soncna ocala zdej par tednov al je bilo potrebno obiskat urgenco?
Odgovori
+8
12 4
royayers
23. 03. 2026 08.23
kje je problem?! naj svoboda in sds stopita skupaj in pokazeta, da jima je mar za Slovenijo. Vec kot udobna vecina, sodelovanje, nic prepirov in metanja polen pod noge. meni bi bilo prav, Slovenija bi pa zadihala. saj vem, sanjam…
Odgovori
+15
15 0
UnknownIdentity
23. 03. 2026 08.27
Problem je v tem da nekateri ljudje se vedno ne zastopijo da se vsem gre samo za stolcek in svoj ego.. nobena od teh strank SDS al GS ne deluje za drzavljane ampak za stolcek. Ze s tem da golob rece da nebo sodeloval z SDS-om ti pove kaksen obraz imajo ti politiki. Sodeluje se z vsem tudi ce imajo nasprotna mnenja saj naj bi deloval za drzavljane. To se pa se lep cajt nebo zgodil.
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
