Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Slovenija odloča 2026: 'Hvala za zaupanje'

Ljubljana, 23. 03. 2026 13.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Projekt Slovenija odloča 2026 je bil vsebinski in tehnični presežek. Rezultati govorijo sami zase. Tokratna predvolilna soočenja so dosegla najvišji delež gledalcev v zadnjih 15 letih, soočenje med Robertom Golobom in Janezom Janšo iz Maribora pa je bilo sploh najbolj gledano soočenje po letu 2000. Na 24ur.com smo dosegli zgodovinski dnevni rekord.

"Letošnji projekt Slovenija odloča 2026 smo izpeljali tako kot smo ga zastavili in smo danes nanj upravičeno ponosni," je misli po končanem volilnem projektu danes strnila Metka Majer. Gledalkam, gledalcem, bralkam, bralcem ter uporabnikom družbenih omrežij smo namreč v tem času ponujali najrazličnejše vsebine z različnih zornih kotov, ki so jih tudi zelo lepo sprejeli. To samo še utrjuje naš položaj najbolj zaupanja vrednega medija v državi, ki se je letošnjih volitev lotil zares celovito.

FOTO: POP TV

"Imeli smo močne vsebine na vseh platformah, intervjuje s predsedniki in predstavniki strank, preživeli smo dan s stranko, snemali podkaste, v katerih smo sproti analizirali in komentirali aktualno kampanjo, pripravili smo šest soočenj iz različnih slovenskih krajev, ki so bila deležna rekordnih gledanosti. Sinoči pa smo z vsemi razpoložljivi novinarskimi in tehničnimi ekipami poskrbeli, da ste v oddaji 24UR in na spletni strani 24ur.com dobili najbolj ažurne, zanesljive in analitične informacije. Ponosna sem na ekipo, ki je predano in profesionalno opravila svoje delo," je še povedala Metka Majer, sicer vodja projekta Slovenija odloča 2026.

Rezultati govorijo sami zase. Tokratna predvolilna soočenja so dosegla najvišji delež gledalcev v zadnjih 15 letih, soočenje med Robertom Golobom in Janezom Janšo iz Maribora pa je bilo sploh najbolj gledano soočenje po letu 2000. Na 24ur.com smo dosegli zgodovinski dnevni rekord – včeraj je več kot 770 tisoč unikatnih uporabnikov ustvarilo izjemnih 8,7 milijona ogledov strani v enem samem dnevu, medtem ko so samo včeraj naše vsebine na družbenih omrežjih zabeležile več kot 5,2 milijona ogledov. Naš volilni avtobus, ki je potoval po Sloveniji, pa je okrepil našo povezanost z občinstvom in naše delo še bolj približal ljudem.

"Ne le prisotnost v slovenskih krajih, kjer smo dali besedo volilcem, letos smo nove mejnike postavljali tudi z drugačnimi vsebinami. Imeli smo vrhunske grafično podprte elemente v soočenjih in v volilni oddaji... Poleg tega smo izjave politikov ves čas preverjali z Dejstvi, sinoči pa rezultate sproti projecirali na stavbo Nove ljubljanske banke na Trgu republike. In seveda, kot uredništvo informativnega programa smo dokazali, da se najbolj kakovostne stvari zgodijo samo, če stopimo skupaj - praktično vsi oddelki v naši hiši - in lahko rečem, da je bilo v tem obdobju z užitkom delati s takšno razširjeno ekipo," je zadovoljen Damjan Košec, vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa.


slovenija odloča 2026 volitve 2026
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599