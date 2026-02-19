Slovenija odloča 2026 na POP TV

Od glasnosti do jasnosti: prvo soočenje že v ponedeljek, zakulisje novinarskega dela in razlagalne vsebine

"Zanimala nas bodo politična povezovanja in opredeljevanja, pa stališča glede vsebinskih vprašanj od denimo minimalne plače, stanovanjske problematike, pa do zunanje političnih vprašanj," je razložila Metka Majer, vodja uredništva 24UR.

Darja Zgonc in Edi Pucer FOTO: POP TV

Poleg soočenja, so v teku tudi poglobljeni intervjuji s predstavniki strank, ki jih lahko spremljate vsak teden v oddaji 24UR, berete na 24ur.com, v celoti pa si lahko vse intervjuje pogledate na VOYO. Notranje-politični novinarji POP TV poleg tega pripravljajo še posebno rubriko znotraj oddaje 24UR, in sicer Dan s stranko. "Gre za odmik od dinamičnega predvolilnega tempa in naš poskus, da za en dan izostrimo fokus na zgolj enega političnega akterja. Čeprav jim dajemo svobodo, da se predstavijo na poljuben način, v vsebinskem smislu niti držimo trdno v svojih rokah. Kljub reportažni formi in vpogledu v zakulisje predvolilne kampanje, jih namreč tudi ob teh priložnostih soočamo z relevantnimi vprašanji," razloži novinarka Žana Vertačnik.

Žana Vertačnik FOTO: POP TV