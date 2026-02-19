Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Slovenija odloča 2026 na POP TV

Ljubljana, 19. 02. 2026 10.37 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Darja Zgonc in Edi Pucer

Voditelja Darja Zgonc in Edi Pucer bosta v uvodnem, prvem soočenju, ki ga POP TV pripravlja že v ponedeljek, 23. 2. ob 20.00 v živo iz dvorane sv. Frančiška soočila predstavnike strank. Gostje, ki bodo povabljeni na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih za POP TV izvaja agencija Mediana, bodo odgovarjali na aktualna družbena vprašanja.

Od glasnosti do jasnosti: prvo soočenje že v ponedeljek, zakulisje novinarskega dela in razlagalne vsebine

"Zanimala nas bodo politična povezovanja in opredeljevanja, pa stališča glede vsebinskih vprašanj od denimo minimalne plače, stanovanjske problematike, pa do zunanje političnih vprašanj," je razložila Metka Majer, vodja uredništva 24UR.

Darja Zgonc in Edi Pucer
Darja Zgonc in Edi Pucer
FOTO: POP TV

Poleg soočenja, so v teku tudi poglobljeni intervjuji s predstavniki strank, ki jih lahko spremljate vsak teden v oddaji 24UR, berete na 24ur.com, v celoti pa si lahko vse intervjuje pogledate na VOYO.

Notranje-politični novinarji POP TV poleg tega pripravljajo še posebno rubriko znotraj oddaje 24UR, in sicer Dan s stranko. "Gre za odmik od dinamičnega predvolilnega tempa in naš poskus, da za en dan izostrimo fokus na zgolj enega političnega akterja. Čeprav jim dajemo svobodo, da se predstavijo na poljuben način, v vsebinskem smislu niti držimo trdno v svojih rokah. Kljub reportažni formi in vpogledu v zakulisje predvolilne kampanje, jih namreč tudi ob teh priložnostih soočamo z relevantnimi vprašanji," razloži novinarka Žana Vertačnik.

Žana Vertačnik
Žana Vertačnik
FOTO: POP TV

Ekipa uredništva Dejstva že sedaj analizira resničnost izjav politikov, v času soočenj pa se bodo še okrepili. "Za strokovnost in dodaten kontekst bosta poskrbela redna profesorica za področja ekonomske teorije in politike, financ, makroekonomije, aplikativne ekonomije in ekonometrije na mariborski ekonomski fakulteti, tudi nekdanja viceguvernerka dr. Mejra Fetsić, pravne zagonetke pa bo pomagal razreševati docent za področje upravnega prava in javne uprave, pa predstojnik katedre za upravno pravo ljubljanske pravne fakultete dr. Marjan Kos," pravi urednica Dejstev, Alenka Marovt.

Nepogrešljiv del politične kampanje so tudi družbena omrežja, na kateri poleg ozadja priprav na pokrivanje politične tekme mlajši generaciji ponujajo tudi razlagalne vsebine. To so kratki video formati, prilagojeni družbenim omrežjem, kjer kompleksne politične in volilne teme razložijo jasno, preprosto in brez zapletanja. V času volilne kampanje želijo gledalcem tudi na tak način približati ključne informacije.

Sicer pa poleg prvega soočenja, jih na POP TV pripravljajo še pet. Tudi ta bodo potekala iz večjih slovenskih mest, zadnje pa iz studia POP TV.

soočenje pop tv volitve 2026 edi pucer darja zgonc
