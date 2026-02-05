Soočenja med gledalci na terenu, poudarek na odgovornem novinarstvu

S poglobljenimi intervjuji, razlagalnimi videoposnetki, podkasti in soočenji se bo letos naša ekipa lotila poročanja v predvolilnem obdobju. Glavno vodilo pri tem pa – odgovorno novinarstvo.

"Ne samo v predvolilnem obdobju, ampak tudi sicer. To je tisto, kar nas loči od drugih. Smo vodilni in smo odgovorni za vrhunsko novinarstvo - tako uredniško kot na način, na katerega ga predstavimo," poudarja izvršna direktorica CME Adria Stella Litou.

Drugačnost bomo letos pokazali tako, da bomo stopili med ljudi. Soočenja, ki jih bodo vodili obrazi, ki jim zaupate, bodo namreč potekala zunaj studia. "Meni je zelo zanimivo to, da bova imela oddajo iz najine nekdanje gimnazijske telovadnice, ki je zdaj protokolarni objekt," pravi voditeljica 24UR Darja Zgonc, Edi Pucer pa pravi, da se že veselita, da spet vidita te prostore.

"V tem bom užival, ker sem že delal oddaje med ljudmi. Zdi se mi prav, da grem med ljudi, ker so prav ljudje tisti, ki potem tudi odločajo na volitvah. Sam se v družbi ljudi vedno dobro počutim in mislim, da se bodo tudi politiki," pa meni voditelj 24UR ZVEČER Uroš Slak.