Soočenja med gledalci na terenu, poudarek na odgovornem novinarstvu

S poglobljenimi intervjuji, razlagalnimi videoposnetki, podkasti in soočenji se bo letos naša ekipa lotila poročanja v predvolilnem obdobju. Glavno vodilo pri tem pa – odgovorno novinarstvo.
"Ne samo v predvolilnem obdobju, ampak tudi sicer. To je tisto, kar nas loči od drugih. Smo vodilni in smo odgovorni za vrhunsko novinarstvo - tako uredniško kot na način, na katerega ga predstavimo," poudarja izvršna direktorica CME Adria Stella Litou.
Drugačnost bomo letos pokazali tako, da bomo stopili med ljudi. Soočenja, ki jih bodo vodili obrazi, ki jim zaupate, bodo namreč potekala zunaj studia. "Meni je zelo zanimivo to, da bova imela oddajo iz najine nekdanje gimnazijske telovadnice, ki je zdaj protokolarni objekt," pravi voditeljica 24UR Darja Zgonc, Edi Pucer pa pravi, da se že veselita, da spet vidita te prostore.
"V tem bom užival, ker sem že delal oddaje med ljudmi. Zdi se mi prav, da grem med ljudi, ker so prav ljudje tisti, ki potem tudi odločajo na volitvah. Sam se v družbi ljudi vedno dobro počutim in mislim, da se bodo tudi politiki," pa meni voditelj 24UR ZVEČER Uroš Slak.
In kakšen bo uredniški pristop? "Temeljil bo na jasnih pravilih, na enakopravni obravnavi vseh udeležencev volitev, močno bomo osredotočeni na vsebino, odgovore, argumente," odgovarja vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa Damjan Košec.
Ves čas trajanja volilne tekme so aktivni tudi kolegi iz uredništva Dejstva, ki že deveto leto zapored sistematično preverjajo izjave politikov. "Naša rubrika, ki je izjemno prepoznavna, preverja trditve politikov ter kaj je prav in kaj je napačno," je o dodani vrednosti uredništva povedala Maja Sodja.
Uigran par Jani Muhič in Petra Kerčmar bosta tokrat sodelovala malce drugače – poleg tega, da bo Petra vodila dve soočenji, bo urednikovala še Janijevo oddajo na terenu. "Stvarem moraš slediti ves čas, ne le zadnji mesec, jih dajati na kup, zapisovati, označevati," opiše Jani.
"Imava srečo, da se tako dobro razumeva in ni tako velike razlike. Je pa seveda v studiu drugače, ker imaš vse vajeti v rokah, v režiji pa si vezan na slušalke in je to popolnoma drugače. Ampak ker si popolnoma zaupava, vem, da bo Jani to briljantno izpeljal," je prepričana Petra.
Na predvolilna soočenja bomo povabili osem političnih strank, ki jim bo, kot pojasni Damjan Košec, povprečje zadnjih treh raziskav, ki jih za nas pripravlja agencija Media, najbolje kazalo in bodo uvrščene najvišje.
Vsa pravila so sicer dostopna tudi na naši spletni strani 24ur.com. Podrobne pogovore s predstavniki strank o programih pa pripravljajo tudi v uredništvu SVET na Kanalu A.