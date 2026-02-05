Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Soočenja med gledalci na terenu, poudarek na odgovornem novinarstvu

Ljubljana, 05. 02. 2026 20.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Danica Jovanović
Maja Sodja, Edi Pucer, Darja Zgonc, Uroš Slak

"Od glasnosti do jasnosti." To je moto, ki ga letos naša novinarska, voditeljska in uredniška ekipa zasleduje pri pokrivanju volilnih tem za prihajajoče parlamentarne volitve. Letos bodo soočenja med kandidati, na katere se intenzivno pripravljamo, potekala malce drugače – na terenu zunaj studia, med gledalkami in gledalci. Na tak način bomo programe kandidatov predstavili celovito, poglobljeno in kredibilno. Kako potekajo priprave na soočenja in kakšna pravila pri tem upoštevamo?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Soočenja po vsej Sloveniji
    02:10
    Iz 24UR: Soočenja po vsej Sloveniji
  • Iz 24UR: Volitve na POP TV
    03:23
    Iz 24UR: Volitve na POP TV

S poglobljenimi intervjuji, razlagalnimi videoposnetki, podkasti in soočenji se bo letos naša ekipa lotila poročanja v predvolilnem obdobju. Glavno vodilo pri tem pa – odgovorno novinarstvo.

"Ne samo v predvolilnem obdobju, ampak tudi sicer. To je tisto, kar nas loči od drugih. Smo vodilni in smo odgovorni za vrhunsko novinarstvo - tako uredniško kot na način, na katerega ga predstavimo," poudarja izvršna direktorica CME Adria Stella Litou.

Drugačnost bomo letos pokazali tako, da bomo stopili med ljudi. Soočenja, ki jih bodo vodili obrazi, ki jim zaupate, bodo namreč potekala zunaj studia. "Meni je zelo zanimivo to, da bova imela oddajo iz najine nekdanje gimnazijske telovadnice, ki je zdaj protokolarni objekt," pravi voditeljica 24UR Darja Zgonc, Edi Pucer pa pravi, da se že veselita, da spet vidita te prostore.

"V tem bom užival, ker sem že delal oddaje med ljudmi. Zdi se mi prav, da grem med ljudi, ker so prav ljudje tisti, ki potem tudi odločajo na volitvah. Sam se v družbi ljudi vedno dobro počutim in mislim, da se bodo tudi politiki," pa meni voditelj 24UR ZVEČER Uroš Slak.

In kakšen bo uredniški pristop? "Temeljil bo na jasnih pravilih, na enakopravni obravnavi vseh udeležencev volitev, močno bomo osredotočeni na vsebino, odgovore, argumente," odgovarja vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa Damjan Košec.

Ves čas trajanja volilne tekme so aktivni tudi kolegi iz uredništva Dejstva, ki že deveto leto zapored sistematično preverjajo izjave politikov. "Naša rubrika, ki je izjemno prepoznavna, preverja trditve politikov ter kaj je prav in kaj je napačno," je o dodani vrednosti uredništva povedala Maja Sodja.

Uigran par Jani Muhič in Petra Kerčmar bosta tokrat sodelovala malce drugače – poleg tega, da bo Petra vodila dve soočenji, bo urednikovala še Janijevo oddajo na terenu. "Stvarem moraš slediti ves čas, ne le zadnji mesec, jih dajati na kup, zapisovati, označevati," opiše Jani.

Maja Sodja, Edi Pucer, Darja Zgonc, Uroš Slak
Maja Sodja, Edi Pucer, Darja Zgonc, Uroš Slak
FOTO: Aljoša Kravanja

"Imava srečo, da se tako dobro razumeva in ni tako velike razlike. Je pa seveda v studiu drugače, ker imaš vse vajeti v rokah, v režiji pa si vezan na slušalke in je to popolnoma drugače. Ampak ker si popolnoma zaupava, vem, da bo Jani to briljantno izpeljal," je prepričana Petra.

Na predvolilna soočenja bomo povabili osem političnih strank, ki jim bo, kot pojasni Damjan Košec, povprečje zadnjih treh raziskav, ki jih za nas pripravlja agencija Media, najbolje kazalo in bodo uvrščene najvišje.

Vsa pravila so sicer dostopna tudi na naši spletni strani 24ur.com. Podrobne pogovore s predstavniki strank o programih pa pripravljajo tudi v uredništvu SVET na Kanalu A.

Preberi še Volilna pravila
volitve soočenja slovenija odloča

Kučan pred volitvami: Odločali bomo med politiko, ki gradi, in tisto, ki ruši

Volilna pravila

bibaleze
Portal
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
moskisvet
Portal
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527