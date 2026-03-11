Soočenja na POP TV z najvišjim deležem gledalcev v zadnjih 15 letih

"Za letošnje spremljanje volitev smo se odločili stopiti iz studia in naša soočenja približati ljudem. Naš avtobus potuje po Sloveniji, se ustavlja na mestnih trgih, soočenja pa potekajo v različnih okoljih, od kulturnih domov do proizvodnih hal. Pozitivni odzivi ljudi, ki se ustavljajo pri avtobusu, se pogovarjajo z našimi voditelji in novinarji, in najvišji delež gledanosti volilnih soočenj na POP TV v zadnjih 15 letih, kažejo, da takšen pristop deluje. Vidimo, da ljudje cenijo soočenja, ki zagotavljajo pravičnost in verodostojnost, hkrati pa tudi sveže, drzne formate, ki politiko naredijo bolj razumljivo in bližje vsakdanjemu življenju," je povedala Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plus.
Da so televizijska soočenja eden najpomembnejših trenutkov predvolilne kampanje, saj volivcem omogočajo, da na enem mestu slišijo odgovore politikov na ključna vprašanja in primerjajo njihove poglede, pravi tudi vodja projekta Metka Majer. "Na POP TV želimo gledalcem ponuditi čim bolj neposredno in dostopno izkušnjo, zato soočenja selimo po različnih slovenskih mestih. S tem smo bližje ljudem po vsej Sloveniji in ustvarjamo prostor za odprto razpravo o temah, ki so za volivce najpomembnejše."
Da ljudje tak pristop cenijo, dokazujejo tudi številke. Letošnja prva štiri predvolilna soočenja na POP TV so po številu gledalcev, ki so bili v času predvajanja pred televizijskimi zasloni, povprečno najbolj gledana televizijska soočenja v zadnjih petnajstih letih; prekašala so prej rekordna predvolilna soočenja za parlamentarne volitve 2022. Soočenje, ki smo ga s predsedniki strank pripravili iz Kopra, si je recimo ogledalo več kot polovica ljudi, ki so bili v času predvajanja pred TV sprejemniki.
"Na POP TV predvolilno tekmo spremljamo celostno, na televiziji, digitalnih platformah in družbenih omrežjih. Naš cilj je gledalcem in uporabnikom ponuditi verodostojne, uravnotežene in pravočasne informacije," je povedal Damjan Košec, vodja in odgovorni urednik informativnega programa.
Že v ponedeljek, 16. marca ob 20.00 sledi novo soočenje, ki ga POP TV tokrat pripravlja iz Maribora. V sodnem stolpu se bosta iz oči v oči soočila Robert Golob in Janez Janša, v petek, 20. marca pa bo Petra Kerčmar še zadnjič pred volitvami soočila osem najviše uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih za POP TV izvaja agencija Mediana.