Soočenja na POP TV z najvišjim deležem gledalcev v zadnjih 15 letih

"Za letošnje spremljanje volitev smo se odločili stopiti iz studia in naša soočenja približati ljudem. Naš avtobus potuje po Sloveniji, se ustavlja na mestnih trgih, soočenja pa potekajo v različnih okoljih, od kulturnih domov do proizvodnih hal. Pozitivni odzivi ljudi, ki se ustavljajo pri avtobusu, se pogovarjajo z našimi voditelji in novinarji, in najvišji delež gledanosti volilnih soočenj na POP TV v zadnjih 15 letih, kažejo, da takšen pristop deluje. Vidimo, da ljudje cenijo soočenja, ki zagotavljajo pravičnost in verodostojnost, hkrati pa tudi sveže, drzne formate, ki politiko naredijo bolj razumljivo in bližje vsakdanjemu življenju," je povedala Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plus.

Da so televizijska soočenja eden najpomembnejših trenutkov predvolilne kampanje, saj volivcem omogočajo, da na enem mestu slišijo odgovore politikov na ključna vprašanja in primerjajo njihove poglede, pravi tudi vodja projekta Metka Majer. "Na POP TV želimo gledalcem ponuditi čim bolj neposredno in dostopno izkušnjo, zato soočenja selimo po različnih slovenskih mestih. S tem smo bližje ljudem po vsej Sloveniji in ustvarjamo prostor za odprto razpravo o temah, ki so za volivce najpomembnejše."