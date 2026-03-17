SLOVENIJA ODLOČA 2026

Soočenje Golob Janša z najvišjim deležem gledalcev v zadnjih 26 letih

Ljubljana, 17. 03. 2026 11.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Janša in Golob na soočenju v Mariboru

Ponedeljkovo soočenje glavnih pretendentov za premierski stolček z voditeljico Petro Kerčmar je na POP TV doseglo najvišji delež gledalcev med vsemi soočenji od leta 2000 dalje.

Robert Golob in Janez Janša
FOTO: Aljoša Kravanja

Ponedeljkovo soočenje glavnih pretendentov za premierski stolček z voditeljico Petro Kerčmar je na POP TV doseglo najvišji delež gledalcev med vsemi soočenji od leta 2000 dalje.*

Robert Golob in Janez Janša sta v simbolični kulisi sodnega stolpa v Mariboru med burno razpravo soočila svoje poglede na nedavne afere in korupcijo, spregovorila o stanju v gospodarstvu, stanovanjski problematiki in morebitnem sodelovanju za dobrobit državljanov.

Preberi še Burno soočenje: Janković, Izrael in kje je bila Tina Gaber Golob?

V okviru volilnega projekta Slovenija odloča 2026 na POP TV v petek pripravljajo še zadnje soočenje. Tudi tega bo vodila Petra Kerčmar, na razpravo pa je vabljenih osem najvišje uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih za POP TV izvaja agencija Mediana.

Še zadnje dejanje letošnjih volitev pa bo vrhunec doživelo na volilni dan, v nedeljo 22. marca. Izkušena ekipa informativnega programa POP TV vas bo ob 18. uri pozdravila iz vseh štabov, za vas iskala takojšnje odzive, z grafikami podprla trenutne rezultate, z gosti v studiu pa komentirala izide ter predvidevanja o sestavi nove vlade. Ves čas bodo aktivni kolegi iz spletnega uredništva 24ur.com, zakulisje in aktualne informacije pa boste našli tudi na družbenih omrežjih.

*AGB Nielsen Media Research, ciljna skupina 18-54 let, delež gledalcev TV vsebin v živo in z zamikom na isti dan.

Preverjanje izjav: dva pogleda, ena država

Analitika: Golob udaril 'na polno', Janša uspel parirati

