Na ulicah Kranja smo preverili, kaj si ljudje želijo urediti v mestu in kje vidijo največje izzive. "Moralo bi biti več nadzora nad vandalizmom mladoletnih oseb. Recimo, ko grem mimo kakšne šole, je vedno kakšna ograja odrezana," pravi eden od vprašanih. "Vprašala bi, kdaj bodo urejeni postaja in pločniki, da lahko tudi mi slabovidni hodimo," zanima drugo naključno vprašano Kranjčanko. Da je Kranj mesto za bogataše, pa meni tretji. "Stanovanja za 400-, 500.000 evrov. Kdo si lahko privošči?" se sprašuje tretji.

Politična razdrobljenost se nadaljuje tudi v 33-članskem mestnem svetu, kar pomeni, da bosta, kdorkoli že bo župan, morala dobro sodelovati.

Bo Mestna občina Kranj dobila novega župana ali županjo? V nedeljo se bosta za županski položaj pomerila Irena Dolenc in Janez Černe , ki sta v prvem krogu dobila največ glasov volilcev. Černe jih je prejel dobrih 28 odstotkov, Dolenčeva pa dobrih 23.

Kakšni bodo torej prvi koraki nove županje oziroma župana? Kakšne bodo prioritete?

"Zagotovo je treba nadaljevati projekte, ki so že začeti, se močno povezati z državo, kajti nekateri projekti vključujejo tudi financiranje države, mogoče kakšen projekt tudi prestaviti v bližnji čas. Ker Kranjčani smo bili zdaj kar malce zanemarjani – glede na to, da smo tretja mestna občina po velikosti in res potrebujemo nekaj nujnih infrastrukturnih projektov. Tako da bom prve dni verjetno zelo veliko v Ljubljani," odgovarja Dolečeva.

Da bo prvih 100 dni vključevalo začetek postopkov za ustanovitev stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj, sprejetje prostorskega načrta za prizidek Šolskega centra Kranj in začetek naslavljanja temeljnih težav Kranjčanov, kot je parkiranje v večstanovanjskih soseskah, pa pravi Černe.

Videli smo tudi razdelitev mestnega sveta. Jasno je, da bo treba tudi tam sodelovati. Kako si Černe in Dolenčeva predstavljata to sodelovanje? Imela sta že kar nekaj soočenj, že dobro poznata program drug drugega. Kje so njune stične točke? Kje bosta lahko sodelovala?

"Jaz sem kot edini županski kandidat nastopil s podporo volivcev, tako da nimam nobene obremenitve s strankami. In mislim, da moramo preseči te strankarske delitve, povezati Kranj in začeti takoj izvajati te ključne projekte za Kranj. Kar se mestnega sveta tiče, jaz vabim vse na pogovore. Kot sem tudi že gospe Dolenc omenil, si želim, da se takoj po volitvah pogovoriva, in da tudi razmisli o tem, da bi bila pri nas podžupanja," odgovarja Černe.

Dolenčeva pa pravi, da je njena zgodba vseeno malce drugačna. "To pomeni, da v nekaterih točkah najin program zelo lepo sovpada, imava pa nekatere stvari ... Ravno tako kot on, jaz želim rešiti problem avtobusne postaje. Prav tako želim povečati pretočnost in reševati vprašanje parkirnih prostorov. Tudi glede športa imava zelo podobne poglede in verjameva, da je šport ena od stvari, ki zelo dobro vzgaja in mladi na ta način koristno preživljajo prosti čas. So pa določene stvari, v katerih se seveda razlikujeva. Tako bom rekla: meni je sodelovanje z vsemi zelo pomembno. Jaz bom sodelovala z vsemi. Sem pa vesela prav vsake podpore. In ko sem danes čakala na to soočenje, sem bila obveščena, da mi še en svetnik, kandidat za župana, izreka podporo, vesela sem tudi, da mi je gospod (Vekoslav) Panigaz naklonil svoj glas." Kot še dodaja, ji to pomeni zelo veliko, ker je izvoljeni svetnik. "Več ljudi, ki me podpira, manj bo težav pri usklajevanju, lažje bom sodelovala. Ne bom pa niti ene svetniške skupine izpustila iz tega sodelovanja. Ne bo oblikovana koalicija – to je tisto, kar se zelo razlikuje pri meni. Odprta bo pot za vse politične skupine – leve, desne, sredinske. Lokalna politika ne potrebuje razdvajanja." Na vprašanje, ali ne bi bila podžupanja, pa Dolenčeva odgovarja, da računa na mesto županje. "Potem bom pa jaz kadrovala."

Černe medtem meni, da je v mestnem svetu absolutno potrebna koalicija. "Zdaj smo osem let delovali brez. V proračunu smo, kljub rekordnim svtoam, imeli vse projekte, nismo pa imeli izvedbe. Mislim, da bo potreben konsenz znotraj koalicije, da se primarno izvedejo vsi ti projekti, ki si jih bo koalicija zadala, in od tega ne smemo odstopati."

Pa bi bil Černe podžupan Dolenčeve, če bo zmagala?

"Jaz sem bil šest in pol let podžupan in mislim, da je čas za nove izzive," pravi Černe.









Kaj kandidata za župana Kranja menita o prometnih zagatah? Se strinjata glede nedopustnosti vožnje pod vplivom alkohola? Kaj bi storila, če bi ju policisti ustavili pijana za volanom? Kaj o deponiji Tenetiše, kamor kljub zaprtju še vedno vozijo gradbene odpadke? Kako kaže s projektom regionalne bolnišnice Kranj? In kaj menita o 'rak rani' Kranja – avtobusni postaji?