Združevanje dela in gospodarstva: neposrečena ali učinkovita rešitev?

Ali je že vse dogovorjeno ali so lahko glede Zakona o vladi še kakšna presenečenja? "Kaj je dogovorjeno, ne vem, ker nisem direktno prisoten," pojasnjuje Tonin, ki ocenjuje, da če bo zakon potrjen, je to dober znak za desnosredinsko vlado, ki bi se po njegovem mnenju lahko oblikovala v maju ali juniju. Zmanjšanje števila ministrstev in združevanje dela in gospodarstva sta dvignila precej prahu. V SD sicer podpirajo idejo, da si vsaka vlada organizira delo na način, da je zanjo najbolj smotrno, a bodo pri zakonu vzdržani. Združevanje gospodarstva in dela se jim ne zdi najbolj posrečeno. "Bojimo se, da bo združevanje v praksi delovalo zelo slabo," je pojasnila Meira Hot, ki pričakuje, da bo zakon sprejet. Ali ni selitev inšpektorata za delo pod ministrstvo za gospodarstvo konflikt interesov? "To je najbolj učinkovita rešitev, saj je gospodarstvo sestavljeno iz delodajalcev in delojemalcev," meni Tonin. Hotova si ne želi scenarija, da bi bile ogrožene delavske pravice. "To združevanje bomo ostro spremljali. Sumimo, da tovrstna organizacija dela ne bo najbolj učinkovita in bo šla na račun delavcev."

Tonin je v nedeljo dejal, da se bo to, kakšna bo njegova vloga v prihodnosti, izkristaliziralo v prihodnjih dneh. Ali računa, da bi se lahko presedel s stolčka evropskega poslanca na ministrski? Kot pojasnjuje Tonin, je stranki večkrat povedal, da jim je na razpolago. "Tam, kjer bo vodstvo stranke ocenilo, da lahko za Slovenijo največ naredim, tam bom tudi deloval." To se bo sicer po njegovi oceni pokazalo v prihodnjih dneh, ob tem ne zavrača vrnitve v Slovenijo.

O odločitvi Pirc Musarjeve

Završalo pa je tudi po odločitvi predsednice države, da v prvem krogu ne predlaga nikogar za mandatarja. Žan Mahnič iz SDS je v predsednico Natašo Pirc Musar usmeril ostro kritiko in jo označil za komunajzerko. Predsednica je to ostro zavrnila. "Je neprimerno, trudimo se za dvig kulture dialoga. SD ima spoštovanje do predsednice, ki se je odločila tako, kot ji dopušča tudi ustava," je do izjave Mahniča kritična Hotova, ki odločitev predsednice razume in jo spoštuje. Neka koalicija po njenem mnenju v DZ že obstaja. "Po moji oceni je ubrala najlažjo pot. Golob ji je povedal, da nima ustrezne večine, na drugi strani bi ji njeni volivci najverjetneje zamerili, če bi predlagala Janeza Janšo," pa o predsedničini odločitvi pravi Tonin.

O (ne)podpori interventnemu zakonu

V torek na kolegiju predsednik DZ-ja ni sledil SDS-u in ni pohitel. Seznanitev z odločitvijo predsednice bo po počitnicah. Na kolegiju danes poslancev iz SD ni bilo. Hotova je pojasnila, da razlogi niso politični, da pa so te dni poslanci na dopustu. Ravnanje predsednika DZ se ji je sicer zdelo neusklajeno. Zakaj se je takoj odločil, ne ve.