Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Soočenje: zdravstvo za vse ali za izbrane?

Ljubljana, 02. 03. 2026 10.33 pred 16 minutami 1 min branja 2

Avtor:
D.L.
Maja Sodja

Drugo predvolilno soočenje na POP TV bo namenjeno eni najbolj perečih tem, zdravstvu. Maja Sodja bo soočila predstavnike osmih strank, ki jim je povprečje zadnjih treh javnomnenjskih anket namerilo najvišjo podporo in možnost za preboj v parlament.

Maja Sodja
Maja Sodja
FOTO: POP TV

Zdravstveni resor sodi med najzahtevnejše, izzivi se nalagajo eden na drugega. Med njimi je v ospredju vprašanje čakalnih dob, mnenja se krešejo glede razmejitve med javnim in zasebnim zdravstvom, pa tudi glede vloge zdravstvene zavarovalnice, ki bi ji nekateri odvzeli monopol. Ali to pomeni bolj dostopno javno zdravstvo ali njegov dokončen razkroj? Je prav, da vsi, ne glede na prihodke, plačujemo enak zdravstveni prispevek?

Premier Golob v javnih nastopih ponavlja, da nimamo pravih podatkov o čakalnih vrstah, na katere se vsi opiramo. Zakaj nobena vlada tega ni uredila in kakšno rešitev predlagajo gostje?

Svoja mnenja bodo soočili Tamara Kozlovič - Gibanje Svoboda, Jelka Godec - SDS, Matej Tašner Vatovec - SD, Biserka Marolt Meden - Levica, Tina Bregant - NSi, SLS, Fokus, Tadej Ostrc - Demokrati Anžeta Logarja, Jasmin Feratović - Pirati, Sabina Senčar - Resni.ca.

Gostili jih bomo v avli UKC Ljubljana, sinonimu slovenskega javnega zdravstva. Začnemo ob 20. uri.

Tematsko predvolilno soočenje nocoj ob 20.00 na POP TV

Bolniki v primežu čakalnih vrst, prelaganja odgovornosti in sistema, ki jih pušča na cedilu. Strankarski interesi, reformne blokade, zaslužki. Zdravstvo za vse ali za izbrane?

Slovensko zdravstvo v krizi zaupanja, kadra in časa.

Ekipa rubrike Dejstva, ki se ji pridružujeta priznana strokovnjaka, ekonomistka dr. Mejra Festić in pravnik dr. Marjan Kos, bo sproti preverjala resničnost izjav. 

Dejstvomer


soočenje volitve 2026 zdravstvo maja sodja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
02. 03. 2026 11.19
pv burekjem se debate o zdravstvu,kljub temu, da ga je sam začasno prevzel, ker je odsoten zaradi "bolniške"...tudi v mb na rezanje "vrvic"ga ne bo......
Odgovori
0 0
gongash
02. 03. 2026 11.11
Izkoriščajo sistem. Postali so preveč pohlepni. Rabi bi vedno več , delali pa sploh ne bi. Pa u.etno podaljšujejo čakalne vrste in preusmerjajo paciente zasebno. Mi jih pa pod prisilo plačujemo in šolamo brezplačno. Tega se je treba lotiti resno. Niso vsi taki. Večina pa je žal.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1547