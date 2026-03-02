Soočenje: zdravstvo za vse ali za izbrane?

Zdravstveni resor sodi med najzahtevnejše, izzivi se nalagajo eden na drugega. Med njimi je v ospredju vprašanje čakalnih dob, mnenja se krešejo glede razmejitve med javnim in zasebnim zdravstvom, pa tudi glede vloge zdravstvene zavarovalnice, ki bi ji nekateri odvzeli monopol. Ali to pomeni bolj dostopno javno zdravstvo ali njegov dokončen razkroj? Je prav, da vsi, ne glede na prihodke, plačujemo enak zdravstveni prispevek?

Premier Golob v javnih nastopih ponavlja, da nimamo pravih podatkov o čakalnih vrstah, na katere se vsi opiramo. Zakaj nobena vlada tega ni uredila in kakšno rešitev predlagajo gostje?

Svoja mnenja bodo soočili Tamara Kozlovič - Gibanje Svoboda, Jelka Godec - SDS, Matej Tašner Vatovec - SD, Biserka Marolt Meden - Levica, Tina Bregant - NSi, SLS, Fokus, Tadej Ostrc - Demokrati Anžeta Logarja, Jasmin Feratović - Pirati, Sabina Senčar - Resni.ca.

Gostili jih bomo v avli UKC Ljubljana, sinonimu slovenskega javnega zdravstva. Začnemo ob 20. uri.