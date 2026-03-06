Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Športniki, glasbeniki, vplivnica: kdo vse se poteguje za poslanski stolček?

Ljubljana, 06. 03. 2026 20.09 pred 2 urama 3 min branja 1

Avtor:
Kaja Kobetič
Ana Pusovnik

Politične stranke tudi tokrat stavijo na znana imena - od športnikov do glasbenikov, od igralcev do vplivnežev, za poslanski mandat se poteguje celo vedeževalec. A to niso edine zanimivosti s kandidatnih list za parlamentarne volitve. V bitko za poslanski stolček denimo vstopata brat in sestra, ki zastopata različni stranki, prav tako tudi kandidata z enakim imenom in priimkom, ki se za glasove volivcev potegujeta v Lendavi.

Državni zbor že dolgo ni rezerviran le za karierne politike. V iztekajočem se mandatu sta v javnosti za najbolj prepoznavni nepolitični imeni veljala Dejan Zavec, ki je poslanski sedež sicer predčasno zapustil, in SD-jev Jonas Žnidaršič, ki bi po štirih letih še sedel v parlamentu. Ob najavi kandidature se je pošalil na svoj račun: "Vsakič, ko sem v iztekajočem mandatu za trenutek zakinkal v Državnem zboru, sem sanjal nove ideje."

Tudi tokrat pa se bo za sedež v parlamentu potegovalo več znanih imen. Na skupni listi NSi, SLS in Fokus je denimo dirigent Patrik Greblo. "Mislim, da moramo pač prisluhniti drug drugemu. Zadnja leta v politiko vstopajo ljudje iz napačnih vzgibov, največkrat iz nekega revanšizma," je povedal.

Greblo kandidira v istem okraju kot premier Robert Golob - Domžale 2. In kot je povedal, ga zaenkrat še ni videl v tem okraju. "Zaenkrat ga še nisem videl v svojem okraju, tako da upam, da se srečamo. Mogoče bova skupaj lepila plakate."

Športne barve za Zelene in Stranko Generacij zastopa nekdanji smučarski skakalec Primož Ulaga. Ob Ulagi na isti listi kandidira tudi vplivnica Ana Taks Pusovnik, v javnosti znana kot tekmovalka šova Sanjski moški, kasneje pa tudi kot ustvarjalka vsebin na platformi OnlyFans.

"Zdi se mi, glede na to, da sem v influencerstvu, da imam dovolj nekega dobrega kadra. Da je to neka dobra odskočna deska. V prvi vrsti mi je to, da bi delala za ljudi, da bi bila glas za ljudi, da bi bila glas za podjetnike. Da nisem samo na družbenih omrežjih glasna," je komentirala svojo kandidaturo.

Primož Ulaga
Primož Ulaga
FOTO: Damjan Žibert

Na glasove volivcev bodo s svojim glasom računali tudi nekateri pevci. Na listi Glas upokojencev Pavla Ruparja je denimo ustanovitelj skupine Pop Design Tone Košmrlj, družbo pa jima na listi dela tudi vedeževalec Danijel Danny Šmid.

"Moja prioriteta je definitivno, da imajo upokojenci možnost regresa, da dobijo božičnico, da se jim poveča ta fond, da dobijo malce več pokojnine in da malo lažje živijo," je povedal Šmid.

Od gledališkega pa se na politični parket podaja Gojmir Lešnjak Gojc v Kordiševi stranki. "Če doma sediš križem rok in nog ne boš nič naredil, če pa se vmešaš imaš pa tudi pravico šimfat. Zebre bi prebarval in postavil luči, da se vidi, kje so pešci, kadar hodijo čez pešci, da te kdo ne zgazi," je poudaril.

Medtem pa tudi nekaj sorodstvenega rivalstva - na tokratnih volitvah kandidirata brat in sestra - a na različnih listah in v različnih okrajih. Klea Jeretič v Piranu na listi SDS, Timon Jeretič pa v Kopru na listi SNS. Medtem ko bosta na drugem koncu države, v Lendavi, kandidirala soimenjaka: dolgoletni poslanec Jožef Horvat iz NSi in Jožef Horvat iz Logarjevih Demokratov.

