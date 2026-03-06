Športniki, glasbeniki, vplivnica: kdo vse se poteguje za poslanski stolček?

Državni zbor že dolgo ni rezerviran le za karierne politike. V iztekajočem se mandatu sta v javnosti za najbolj prepoznavni nepolitični imeni veljala Dejan Zavec, ki je poslanski sedež sicer predčasno zapustil, in SD-jev Jonas Žnidaršič, ki bi po štirih letih še sedel v parlamentu. Ob najavi kandidature se je pošalil na svoj račun: "Vsakič, ko sem v iztekajočem mandatu za trenutek zakinkal v Državnem zboru, sem sanjal nove ideje."

Tudi tokrat pa se bo za sedež v parlamentu potegovalo več znanih imen. Na skupni listi NSi, SLS in Fokus je denimo dirigent Patrik Greblo. "Mislim, da moramo pač prisluhniti drug drugemu. Zadnja leta v politiko vstopajo ljudje iz napačnih vzgibov, največkrat iz nekega revanšizma," je povedal.

Greblo kandidira v istem okraju kot premier Robert Golob - Domžale 2. In kot je povedal, ga zaenkrat še ni videl v tem okraju. "Zaenkrat ga še nisem videl v svojem okraju, tako da upam, da se srečamo. Mogoče bova skupaj lepila plakate."

Športne barve za Zelene in Stranko Generacij zastopa nekdanji smučarski skakalec Primož Ulaga. Ob Ulagi na isti listi kandidira tudi vplivnica Ana Taks Pusovnik, v javnosti znana kot tekmovalka šova Sanjski moški, kasneje pa tudi kot ustvarjalka vsebin na platformi OnlyFans.

"Zdi se mi, glede na to, da sem v influencerstvu, da imam dovolj nekega dobrega kadra. Da je to neka dobra odskočna deska. V prvi vrsti mi je to, da bi delala za ljudi, da bi bila glas za ljudi, da bi bila glas za podjetnike. Da nisem samo na družbenih omrežjih glasna," je komentirala svojo kandidaturo.