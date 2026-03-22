Han: Kampanja zahtevna, ob čakanju na rezultate napetost

Potem ko je opravil svojo državljansko dolžnost, se je Matjaž Han v izjavi novinarjem zahvalim vsem strankinim kandidatom in drugim, da so "trdo delali mesec dni", že vnaprej pa tudi vsem protikandidatom. Volilno kampanjo ocenjuje kot zahtevno, je pa dobil občutek, da se je v zadnjem tednu pozabilo na vsebino, "kar ni dobro". "Vseeno verjamem, da se bodo volivci znali odločiti," je dejal.

Volitve - Matjaž Han Bobo

Rezultata volitev si prvič ne upa napovedovati. "Glede na to, da sem že dolgo v politiki, da to so moje, mislim da sedme volitve v državni zbor, moram reči, da si prvič ne upam napovedovati ničesar," je dejal. Le za udeležbo je dejal, da jo pričakuje nekje med 65 in 70 odstotki. Popoldne namerava preživeti z družino, nato pa se bo posvetil spremljanju rezultatov volitev. "Me pa že zdaj boli trebuh in me bo verjetno še ves dan, ampak to je normalno," je v šali ponazoril napetost, ki vlada, preden bodo znani rezultati.

Ankete kažejo podoben rezultat kot pred štirimi leti

Člani in podporniki stranke SD bodo rezultate volitev spremljali v štabu stranke, ki letos ni več v zloglasni vili na Levstikovi, ki so jo prodali, temveč na Nazorjevi v središču Ljubljane. SD je danes daleč od rezultata iz leta 2008, ko je pod vodstvom Boruta Pahorja premagala SDS in kot relativna zmagovalka vodila vlado. Letos ji ankete kažejo podobnen izzid kot pred štirimi leti, ko so v parlament vstopili s sedmimi poslanci. Ob koncu mandata jih sicer imajo devet, po tem, ko sta v stranko prestopila Mojca Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda in Matej Tašner Vatovec iz Levice. Han je stranko je prevzel pred dvema letoma, po aferi 8-milijonskega nakupa propadajoče stavbe na Litijski, zaradi česar je odstopila Tanja Fajon.