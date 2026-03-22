SLOVENIJA ODLOČA 2026

Han: Kampanja zahtevna, ob čakanju na rezultate napetost

Ljubljana/Radeče, 22. 03. 2026 17.26 pred 28 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović STA
Volitve - Matjaž Han

Predsednik SD Matjaž Han je svoj glas na parlamentarnih volitvah oddal v Radečah. Ob oddaji glasu je kampanjo ocenil kot zahtevno, na vprašanje o pričakovanjih pa se je pošalil, da ga že zdaj boli trebuh in s tem ponazoril napetost, ki je vladala čez dan. Zahvalil se je vsem, ki so že odšli na volišče, ostale pa je povabil, naj to še storijo.

Potem ko je opravil svojo državljansko dolžnost, se je Matjaž Han v izjavi novinarjem zahvalim vsem strankinim kandidatom in drugim, da so "trdo delali mesec dni", že vnaprej pa tudi vsem protikandidatom.

Volilno kampanjo ocenjuje kot zahtevno, je pa dobil občutek, da se je v zadnjem tednu pozabilo na vsebino, "kar ni dobro". "Vseeno verjamem, da se bodo volivci znali odločiti," je dejal.

Rezultata volitev si prvič ne upa napovedovati. "Glede na to, da sem že dolgo v politiki, da to so moje, mislim da sedme volitve v državni zbor, moram reči, da si prvič ne upam napovedovati ničesar," je dejal. Le za udeležbo je dejal, da jo pričakuje nekje med 65 in 70 odstotki.

Popoldne namerava preživeti z družino, nato pa se bo posvetil spremljanju rezultatov volitev. "Me pa že zdaj boli trebuh in me bo verjetno še ves dan, ampak to je normalno," je v šali ponazoril napetost, ki vlada, preden bodo znani rezultati.

Ankete kažejo podoben rezultat kot pred štirimi leti

Člani in podporniki stranke SD bodo rezultate volitev spremljali v štabu stranke, ki letos ni več v zloglasni vili na Levstikovi, ki so jo prodali, temveč na Nazorjevi v središču Ljubljane. SD je danes daleč od rezultata iz leta 2008, ko je pod vodstvom Boruta Pahorja premagala SDS in kot relativna zmagovalka vodila vlado.

Letos ji ankete kažejo podobnen izzid kot pred štirimi leti, ko so v parlament vstopili s sedmimi poslanci. Ob koncu mandata jih sicer imajo devet, po tem, ko sta v stranko prestopila Mojca Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda in Matej Tašner Vatovec iz Levice. 

Han je stranko je prevzel pred dvema letoma, po aferi 8-milijonskega nakupa propadajoče stavbe na Litijski, zaradi česar je odstopila Tanja Fajon

V Sloveniji danes potekajo volitve v DZ, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri.

socialni demokrati sd volitve matjaž han slovenija odloča 2026
bibaleze
Portal
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
cekin
Portal
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
dominvrt
Portal
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Kmetija
Parazit
